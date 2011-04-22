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    22 апреля 2011

    XFX представила пять вариантов 3D-карт AMD Radeon HD 6670, HD 6570 и HD 6450: Новинки предназначены «для ускорения повседневных вычислений»

    23:301

    Игровые ноутбуки Alienware M18x, M14x и M11x представлены официально: Модели M14x и M11x уже можно купить, Alienware M18x придется подождать

    21:564

    Опубликовано первое изображение камеры Sony A35: Ожидается, что новая камера будет усовершенствованной версией модели A35

    21:2814

    Процессорный охладитель Zalman CNPS7X LED оказался тише, чем ожидалось : В комплект поставки будет включена порция термопасты ZM-STG2

    21:107

    Olympus обещает на следующей неделе начать поставки конверторов для камер системы Micro Four Thirds: Все три конвертора стоят $440

    20:444

    Квартальный доход SanDisk за год вырос на 19%: Компания SanDisk заработала за три месяца 1,29 млрд. долларов

    20:005

    Niyari предлагает любителям ностальгии клавиатуру в стиле Atari 400: Изделие, выпущенное ограниченной партией, уже распродано

    19:405

    ARM ожидает появления первых продуктов на базе Cortex-A15 в конце 2012 года: Сначала партнеры ARM Holdings сосредоточатся на одноядерных и двухъядерных моделях

    19:186

    LaCie расширила цветовую гамму переносных HDD Rikiki Go: Выбирайте: красный или синий накопитель

    17:352

    Процессорный охладитель Scythe Susanoo — «полуторакилограммовый четырехвинтовый двенадцатитрубник» : Процессорный охладитель Scythe Susanoo с 12 тепловыми трубками и четырьмя 100-миллиметровыми вентиляторами весит более 1,5 кг

    16:2336

    PowerColor представила свое видение однослотового AMD Radeon HD 6850: моделью под названием HD6850 1GB GDDR5 Single Slot отметилась TUL Corporation

    16:208

    Fujitsu находит новое применение отсеку для оптического привода в ноутбуках LifeBook S761/C и P771/C : Ноутбуки с проекторами стоят недешево

    14:45

    В планшетах ASUS появятся сенсорные дисплеи Neonode zForce: Благодаря им можно будет удешевить планшеты, а также сделать их более компактными

    14:444

    Intel поддержит и USB 3.0, но окончательная победа останется за Thunderbolt?: Поддержка USB 3.0 появится в чипсетах Intel в 2012 году

    13:5821

    Внешние оптические приводы I-O Data BRD-U8DM и DVR-U24DM поддерживают DTCP-IP: Продажи I-O Data BRD-U8DM и DVR-U24DM стартуют в июне

    13:21

    Компактная камера Samsung ST93 толщиной 17,5 мм оснащена пятикратным трансфокатором: Камера Samsung ST93 получила систему двойной стабилизации изображения

    12:559

    Toshiba освоила выпуск памяти NAND по нормам 19-нм техпроцесса: Разработка уже нашла применение в микросхемах MLC ёмкостью 8 ГБ

    12:471

    GSI Technology начинает поставки самой быстрой в мире памяти типа Quad SRAM: Память SigmaQuad-II+ работает на частоте 633 МГц

    12:31

    В Apple говорят, что пытались решить спор с Samsung полюбовно, но корейская компания перешла черту: В Apple верят, что иск не поставит под угрозу стабильность поставок комплектующих для iPad, iPhone

    12:1617

    WD объявила о финансовых итогах за прошедший квартал: Выручка компании в отчетном квартале составила 2,25 млрд. долл.

    11:403

    Universal Display приближает возможность создания больших и дешевых дисплеев OLED : Дисплеи из новых чернил можно будет изготавливать методом струйной печати

    11:3410

    Электронная книга Gmini MagicBook S65T оснащена сенсорным шестидюймовым экраном SiPix: Устройство полностью русифицировано

    10:304

    Опубликован отчет AMD за первый квартал — доход составил 1,6 млрд. долларов: Спрос на продукты первого поколения AMD Fusion превзошел ожидания

    10:2017

    Samsung отвечает на иск Apple тремя встречными исками: Южнокорейский электронный гигант обвиняет Apple в нарушении патентов

    09:5813

    Многоканальные наушники Sony MDR-DS6500 свободны от проводов: Наушники используют беспроводное подключение по радио

    09:38

    Торговая сеть The Home Depot обзавелась собственным приложением для Windows Phone 7: Приложение для покупок товаров для дома, инструмента и стройматериалов

    09:34

    Intel будет комплектовать коробочные версии процессоров Sandy Bridge-E системой водяного охлаждения?:

    09:336

    PEGA предлагает делать корпуса электронных устройств из «бумажного сплава»: О перспективах использования материала в серийных продуктах пока данных нет

    09:3014

    Пользователи не увидят восьмиядерные процессоры Intel Sandy Bridge-E: Они будут предлагаться только для установки в серверы

    09:088

    У Ideum готов 55-дюймовый «стационарный планшет» MT55 HD, распознающий до 32 прикосновений одновременно: Разрешение экрана равно 1920 x 1080 пикселей

    09:004

    Представлен игровой контроллер Razer Hydra: В комплект поставки входит два контроллера и базовая станция

    08:302

    Перо Wacom Bamboo Stylus заменит палец при работе с планшетом: Дизайн, эргономика и привычные ощущения для письма и рисования на iPad

    08:009

    LG расширяет список поставщиков микросхем, опасаясь, что Toshiba не сможет обеспечить поставки в полном объеме: Более половины микросхем для бытовой электроники LG Electronics закупала у Toshiba

    07:00

    Основой нетбука Epson Endeavor Na04mini стал двухъядерный процессор Intel Atom N550: Epson продолжает выпускать нетбуки

    01:352

    Вышло обновление Amazon Kindle 3.0 для Android: Популярное приложение для чтения и покупки книг в магазине Amazon

    00:101

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