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    4 апреля 2011

    В игровом ноутбуке ASUS Lamborghini VX7 используется процессор Core i7-2630QM: Цена ASUS Lamborghini VX7 начинается с отметки 1995 евро

    23:0310

    Внешний винчестер Apacer АС230 оснащен интерфейсом USB 3.0: Предложено три варианта объема: 500, 640 и 750 ГБ

    22:454

    Принтеры НР с технологией ePrint первыми стали поддерживать облачную печать Google: Теперь для печати из приложений Google не нужен компьютер или драйвер принтера

    22:289

    SiliconBlue представила два семейства продуктов 40-нанометровой платформы mobileFPGA: Новинки рассчитаны на техпроцесс TSMC 40LP

    21:131

    Официально подтверждено начало поставок платформы Intel Oak Trail : Платформу образует процессор Intel Atom Z670 и чипсет Intel SM35 Express

    20:4019

    ASUS модернизирует нетбук Eee PC 1015PN заменой процессора: Нетбук с предустановленной ОС Windows 7 Starter стоит $369

    20:105

    Внешний привод I-O Data BRP-U6X поддерживает диски Blu-ray BDXL емкостью до 128 ГБ: Цену пока не назовешь доступной

    19:537

    ColorFire подготовила вариант видеокарты AMD Radeon HD 6790 для геймеров и энтузиастов: Видеокарта будет оснащена двумя BIOS

    18:374

    Флагманский планшет Archos серии Arnova предлагается на Amazon за $188: Исходя из цены флагманского устройства можно понять, сколько будут стоить остальные представители серии

    16:594

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.3 Build 3300: Программа для подмены стандартной оболочки Windows (Windows Shell)

    16:10

    3D-карта HIS HD 6790 IceQ X отличается повышенными тактовыми частотами: Производитель предусмотрел меры охлаждения чипов памяти и элементов схемы питания

    15:525

    Samsung представляет мини-планшеты Galaxy S WiFi на российском рынке: Android-планшеты с 4" и 5" экранами с Wi-Fi, но без 3G

    15:394

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2461: Бесплатный неплохой HTML-редактор

    15:35

    10х10: ассортимент Intel пополнился десятью 10-ядерными процессорами Xeon: Новинки выпускаются по нормам 32 нм

    15:1424

    Утилиты: novaPDF v.7.4 Build 361: Программа для создания файлов в формате PDF

    15:001

    Micron Technology продает фабрику в Японии: Покупка фабрики Micron Technology позволит TowerJazz удвоить производственные возможности

    14:371

    XFX оснащает видеокарту Radeon HD 6790 кулером с двумя вентиляторами: Для работы видеокарте необходимо два шестиштырьковых разъёма питания

    14:31

    МТС представляет первый в мире смартфон с поддержкой ГЛОНАСС : 2-системная навигация - ГЛОНАСС и GPS

    14:2716

    Безопасность: Online Armor Free v.4.5.1.431: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    14:25

    AMD по-новому договорилась с GLOBALFOUNDRIES: Новая модель расчета цены стимулирует GLOBALFOUNDRIES совершенствовать 32-нанометровый техпроцесс

    14:082

    Интернет и сети: cFosSpeed v.6.50 Final: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    13:50

    3D-карта Radeon HD 6790 в исполнении PowerColor: Модель получила по одному выходу DVI, HDMI и mDP

    13:452

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.81: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    13:15

    Тестовые приложения: Memtest86 v.4.0: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    12:40

    Вышло обновление DejaOffice для Android: Обновление популярного приложения для ОС Android

    12:30

    В Китае обнаружился наследник Sony Ericsson X10 mini Pro: Базисом для смартфона послужит SoC Qualcomm MSM7230

    12:171

    На рынке OEM жесткие диски подорожают на 5-10%: Объем поставок HDD во втором квартале сократится со 160 до 100 млн. штук

    12:055

    Мультимедиа: Fraps v.3.4.1: Программа для подсчета FPS в приложениях

    12:05

    Обновление BIOS обеспечит совместимость некоторых материнских плат MSI в исполнении AM3 с процессорами AMD Bulldozer: В списке совместимых пока значатся 10 моделей

    11:38

    Компания Microsoft провела Форум для компаний - разработчиков: Компания Microsoft Россия провела Форум Microsoft Innovation Day

    11:30

    В Пензе подписали «Декларацию о соблюдении авторских прав производителей ПО»: В Пензе состоялось подписание Декларации «О соблюдении авторских прав производителей программного обеспечения»

    10:551

    Microsoft Dynamics CRM 2011 доступна российским заказчикам: Microsoft начал распространение Microsoft Dynamics CRM 2011 для российский клиентов

    10:20

    «Лаборатория Касперского»: полиция на защите от спама: Действия полицейских привело к снижению спама

    09:45

    Microsoft: изменения технической поддержки SQL Server: Вступают изменения в поддержке SQL Server 2000 и SQL Server 2005

    09:10

    Основа ноутбука Dell Inspiron M102z — APU AMD E-350 : Конфигурация включает 4 ГБ ОЗУ и жесткий диск объемом 320 ГБ

    09:009

    HP выпускает первое в отрасли решение для высокоскоростного мобильного доступа: Заказчики получают возможность повсеместного высокоскоростного доступа к мультимедиа-контенту и «облачным» приложениям

    08:35

    Gigabyte представила 16 системных плат серии Black Socket для процессоров AMD в исполнении AM3+: Платы построены на наборах системной логики серий AMD 800 и 700

    08:305

    Personal Finances 4.4 – программа для учета личных финансов: Новая версия программы для учета личных финансов

    08:00

    Миниатюрную клавиатуру скрестили с оптическим тачпэдом: Клавиатура размерами 109 x 59 x 18 мм весит 93 г

    08:004

    Колесико прокрутки беспроводной мыши Logitech M325 «рассчитано на работу в Интернет»: Продажи Logitech Wireless Mouse M325 начинаются в текущем месяце

    07:004

    Глава Sony проговорился о поставках модулей камер для Apple iPhone и iPad: Традиционно, Apple закупала эти комплектующие у OmniVision

    06:002

    Первому портативному ПК исполнилось 30 лет: Компьютер Osborne 1, выпущенный в 1981 году, стал первым серийным портативным ПК

    04:0064

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