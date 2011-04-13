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    13 апреля 2011

    Представлена карта MSI N560GTX-Ti Hawk с двухвентиляторным кулером и мощной системой питания: Частоты ядра и памяти повышены

    22:104

    Высота процессорного охладителя GELID Slim Silence I-Plus равна 28 мм: Цена Slim Silence i-Plus равна $26

    21:124

    Выход новых планшетов ведет к повышению цен на 10-дюймовые жидкокристаллические панели: Устойчивый спрос на панели среднего размера помог тайваньским производителям

    19:41

    Foxconn начнет собирать iPad в Бразилии: Foxconn инвестирует в новые сборочные линии 12 млрд долл.

    18:443

    Matrox рассчитывает первой начать продажу оборудования с поддержкой Thunderbolt: Точную дату начала продаж и цены производитель пока не называет

    17:102

    GIGABYTE GA-6UASL3: серверная плата формфактора Micro ATX на базе чипсета Intel C202: Устройство рассчитано на ЦП серии Intel Xeon E3-1200

    17:005

    Apple продемонстрировала Final Cut Pro X: Новая версия Final Cut Pro является 64-битным Cocoa-приложением

    15:46

    Микроконтроллеры NXP серии LPC11U00 построены на базе ядра ARM Cortex-M0: Устройства наделены новой архитектурой USB и поддержкой смарт-карт

    13:502

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.13 Beta: Простой в использовании мультиплатформенный звуковой редактор

    13:50

    Смартфоны Nokia E6 и X7 работают под управлением ОС Symbian Anna: В то время, как одна модель ориентирована на деловой сегмент, другая больше пригодна для развлечений

    13:1718

    Безопасность: Spyware Doctor v.8.0.0.651: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    13:15

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.12.00: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    12:40

    Интернет и сети: Wireshark v.1.5.1 Beta: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    12:05

    У Verbatim готовы серийные панели освещения типа OLED, меняющие цвет: Размеры панелей примерно равны 14 х 14 см, световая отдача — 28 лм/Вт

    12:0010

    Matrox показывает контроллеры видеостен Mura MPX: Возможности карт дополняют KVM-удлинители Matrox Extio F2208 и F2408

    11:307

    Диагностика: Speccy v.1.10.248: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    11:30

    Club 3D оснащает 3D-карту NVIDIA GeForce GTX 550Ti CoolStream OC Edition 2 ГБ памяти: Новинка получила в каталоге компании обозначение CGNX-XT55048O

    11:00

    Архиваторы: 7-Zip v.9.21: Популярный и очень хороший архиватор

    10:551

    USB-IF сертифицировала первые чипсеты с поддержкой USB 3.0: AMD A75 и A70M : Чипсеты AMD A75 и A70M стали важной вехой в продвижении SuperSpeed USB

    10:301

    Intel представит чипсет Z68 восьмого мая: Z68 объединит в себе функции чипсетов P67 и H67

    10:2911

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.62: Утилита для создания слепком разделов жестких дисков ПК

    10:20

    Acer меняет логотип: Это не первая трансформация, которою переживает логотип компании

    10:0027

    Установщики: Ashampoo UnInstaller v.4.15: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    09:45

    Электронную книгу Amazon Kindle можно купить дешевле, если согласиться на показ рекламы: Поставки версии Kindle with Special Offers начнутся 3 мая

    09:3013

    NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GT 520: 3D-ускоритель получил 48 ядер CUDA и GPU, работающий на частоте 810 МГц

    09:142

    Microsoft: доля IE9 достигла 3,6% на Windows 7: IE9 завоевывает популярность на Windows 7

    09:103

    Бывшие сотрудники Nokia могут найти работу в новом центре НИОКР Intel в Финляндии: В специалистах Nokia заинтересованы и другие работодатели

    09:005

    NVIDIA запускает технологию для передачи потокового стереоскопического 3D видео для веб-сайтов: Руководство для разработчиков и плагин Microsoft Media Platform Player Framework позволяют легко передавать стереоскопическое 3D видео в Интернете

    08:351

    «Золотые деньки» ноутбуков миновали, Acer переключается на планшеты: По мнению руководителя Acer, компании необходима реструктуризация

    08:3014

    Официально представлен WinZip 15: Архиватор WinZip устанавливает новый стандарт скорости работы и удобства для пользователей

    08:003

    Названа примерная дата анонса камеры Panasonic G3: Одновременно может быть представлен новый объектив системы Micro Four Thirds

    08:00

    Компания Cypress представила свой первый контроллер USB 3.0: Основой для контроллера EZ-USB FX3 послужило ядро ARM9

    07:001

    BOSS MICRO BR BR-80 — карманная студия звукозаписи: Компактное устройство выполняет функции звукового интерфейса, репетиционной машины и диктофона

    06:007

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