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    11 апреля 2011

    Усилиями Addonics карты памяти в буквальном смысле занимают место оптических дисков: Новинка позволяет установить шесть карт CF или CFast в отсек для оптического привода

    21:354

    Первый четырехпортовый контроллер USB 3.0 сертифицирован USB-IF : Контролеры TUSB7340 и TUSB7320 разработаны в компании Texas Instruments

    21:112

    Поставки корпусов для ПК SilverStone Raven RV03 начнутся через неделю: Системная плата в корпусе SilverStone Raven RV03 повернута на 90°

    21:0010

    Подробности о смартфоне RIM BlackBerry Touch (Monza) : Выход Monza намечен на третий квартал

    20:453

    EraThink EraPalm — что получится, если скрестить нетбук и игровую консоль?: Спустя годы, UMPC стал таким, как его задумывали

    20:304

    У Cadence готов первый в мире контроллер DDR4, рассчитанный на интеграцию в однокристальные системы: Стандартизация памяти DDR4 ожидается в этом году

    19:47

    Elpida возобновляет работу японской фабрики по тестированию и упаковке чипов: Негативный эффект от остановки производства будет минимальным

    18:45

    CCID Consulting: Китай имеет шансы на успех на рынке OLED: За дисплеями небольшого размера последуют и большие дисплеи

    18:262

    В России представлен планшет 3Q на базе 2-ядерного процессора для мобильных устройств NVIDIA Tegra 2:

    17:3717

    Adobe представляет линейку продуктов Creative Suite 5.5:

    17:012

    Выпуск компактной камеры Olympus VR-330 отменен: Выпуск остальных актуальных моделей серии VR будет продолжен

    15:28

    Fuzzy Logix использует GPU NVIDIA в оборудовании серии Tanay ZXnW, предназначенном для аналитики : На данный момент предложено две модели серии

    14:27

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.8.0.1: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    13:50

    Утилиты: RegScanner v.1.85: Бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows

    13:15

    Сетевые хранилища D-Link ShareCenter DNS-320 и DNS-325 ориентированы на домашних пользователей: Модели DNS-320 и DNS-325 предусматривают установку одного или двух накопителей

    13:1114

    Утилиты: GoodSync v.8.6.8.8: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    12:40

    Выход смартфона Sony Ericsson Xperia Neo отложен, поставки моделей Arc и Play ограничены из-за землетрясения в Японии: Подробнее компания обещает рассказать о ситуации 19 апреля

    12:1514

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.2.0.0: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    12:05

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2011.11.07: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    11:30

    Использование двухъядерных процессоров в смартфонах становится тенденцией: В течение года новинки выпустят Apple, HTC, Samsung и другие компании

    11:053

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.9.2: Дополнение для веб-браузеров Mozilla и Firefox для удобной скачки файлов

    10:55

    BizSpark Camp для стартапов по Windows Phone 7: 17 мая в Москве пройдет Microsoft BizSpark Camp

    10:20

    Специалисты IBM создали графеновый транзистор, работающий на частоте 155 ГГц: Разработку финансирует DARPA

    09:5920

    Каждая четвертая контрафактная копия Windows заражена вирусами: Независимые эксперты оценили степень опасности пиратских версий Windows, доступных российским пользователям на Интернет-ресурсах и оптических носителях

    09:4513

    Ноутбук MSI FX420 оснащен четырехпоточным ЦП Intel Core i5-2410M и приводом Blu-ray: Умный звук окружает

    09:25

    Longbow Research: ноутбуки теснят настольные ПК, а AMD — NVIDIA: AMD удалось завоевать симпатии разработчиков игр

    09:2027

    Kaspersky Mobile Security 9 доступен на Android Market : В Google Android Market начались продажи Kaspersky Mobile Security 9

    09:10

    Март был успешным для крупных поставщиков системных плат: Компания ASUSTeK Computer установила рекорд месячного объема поставок

    08:551

    Adobe InDesign CS5.5: Профессиональный дизайн макетов страниц для печати и электронных публикаций

    08:351

    «Лаборатория Касперского» стала третьим в мире игроком рынка IT-безопасности в сегменте домашних пользователей: «Лаборатория Касперского» заняла третье место в рейтинге компаний IT-безопасности

    08:00

    Представлены блоки бесперебойного питания Alpha FXM 350 и Micro 350: Модель Micro 350 рассчитана на установку вне помещений

    07:00

    Студенты разрабатывают приложение для борьбы с малярией: Приложение для Windows Phone 7 поможет в борьбе с малярией

    02:27

    Продажи моноблочного ПК Acer Aspire Z5761 в Европе начнутся в мае: Цена базовой конфигурации равна $1305

    01:05

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