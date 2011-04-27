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    27 апреля 2011

    HP переименовала ноутбук Pavilion dm1z в 3105m и адресовала бизнесменам: HP оснащен гибридным процессором AMD E-350

    23:444

    Белый iPhone станет доступен с завтрашнего дня: Apple объявила о том, что белый iPhone 4 поступит в продажу с 28 апреля

    22:2118

    Новинки, над которыми работает Sony: Freestyle Hybrid PC и Ultimate Mobile PC: Скорее всего, устройства построены на платформе Intel Atom

    21:046

    Клавиатура Wireless Computing RF-600: механические клавиши и шифрование данных за $299: Радиус связи по беспроводному каналу достигает 30 м

    18:4522

    Llano займут 40% объема поставок процессоров AMD в третьем квартале: Объем поставок Llano в третьем квартале может составить 3 млн единиц

    18:303

    Lite-On IT будет делать SSD для Intel: Устройства будут оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    18:232

    В ноутбуке Lenovo G770 обнаружился процессор Intel Core i3-2330M: После дебюта Intel Core i3-2330M станет самым производительным процессором серии

    18:234

    Легкий и доступный по цене светосильный объектив AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G представлен официально: Рекомендуемая цена новинки примерно равна $220

    15:1412

    Стив Джобс также считает словосочетание app store общим определением, полагают в Amazon: Amazon подала официальный ответ на судебный иск, оформленный Apple несколько недель назад

    14:0016

    Samsung и Sony начинают свертывать СП по выпуску жидкокристаллических панелей: Аналитики считают причиной замедление спроса на рынке жидкокристаллических панелей

    13:0516

    Новая прошивка iMac устраняет проблемы при загрузке: Apple выпустила обновление внутреннего ПО (прошивки) для моделей iMac с дисплеями 21,5 и 27 дюймов

    13:001

    Apple выпустила обновление шрифтов Snow Leopard: которое устраняет ошибки отображения и печати некоторых шрифтов OpenType

    12:21

    Apple выпустила обновление iPhoto 9.1.2: Оно добавляет в iPhoto

    12:10

    JollysFastVNC 1.24 — VNC-клиент для Mac: новой версии добавлена поддержка шифрования событий мыши и клавиатуры при подключении к серверам Mac

    11:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.16.00.75: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    11:30

    Speed Download 5.2.25 — новая версия менеджера загрузок для Mac: Speed Download позволяет управлять загрузками Safari и iTunes и содержит встроенный FTP-клиент

    11:201

    Разрешение экрана семидюймового планшета Lenovo составит 1280 х 800 пикселей: Модель с ОС Android 3.0 выйдет в четвертом квартале

    11:0218

    Чистильщики: Driver Sweeper v.3.0.0: Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    10:55

    Смартфон HTC Doubleshot с клавиатурой QWERTY выйдет в июле: Предусмотрен выпуск смартфона в двух вариантах цветового оформления

    10:49

    У TowerJazz готова технология производства микросхем, работающих на частотах до 260 ГГц: В числе областей применения кремниево-германиевых микросхем названы высокоскоростные интерфейсы

    10:3711

    Мультимедиа: Replay Music v.4.01: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    10:20

    Утилиты: FastStone Capture v.6.8: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    09:45

    Специалисты eMagin создали микродисплей OLED-XL с минимальным энергопотреблением: Потребляемая мощность микродисплея не превышает 60 мВт

    09:3412

    CleanApp 3.4.5 — деинсталлятор приложений Mac OS X: CleanApp также можно использовать для архивирования приложений и уменьшения занимаемого дискового пространства

    09:22

    Мультимедиа: Reaper v.3.76: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлы

    09:10

    iRip 2.1 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes на Mac: iRip может работать с фото, видео, книгами iBooks, музыкальными треками в форматах MP3, AAC, Protected AAC и контентом Audible.com

    09:06

    «Лаборатория Касперского»: владельцы «рекламных» ботнетов зарабатывают до $2000 в сутки : «Лаборатория Касперского» сообщает, что доход злоумышленников может доходить до 2000 долларов в сутки

    08:35

    AMD Zambezi в режиме Turbo Core способен достичь частоты 4,1 ГГц:

    08:2521

    Butler 4.1.10 — утилита для запуска приложений Mac OS X: Butler — мощная и гибкая настраиваемая система управления запуском приложений и сценариев Mac OS X

    08:24

    Sticky Password FREE - программа управления паролями теперь доступна в бесплатной версии: Бесплатная версия программы управления паролями

    08:00

    OnyX 2.2.7 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard: Бесплатная утилита Onyx позволяет обслуживать и персонализировать Mac OS X

    07:491

    Джобс говорит, что не Apple, а Google следит за пользователями: Android, как и iOS, также собирает информацию о перемещении пользователей

    02:3367

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