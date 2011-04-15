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    15 апреля 2011

    Motorola Solutions и Huawei уладили все разногласия: Соглашение открывает NSN доступ к конфиденциальной информации Huawei

    21:041

    Antec оснащает СВО KUHLER H2O 920 вторым вентилятором и подсветкой: Оба узла регулируются программно

    20:307

    Внешние жесткие диски Samsung M3 Station, C2 и M2 Portable оснащены интерфейсом USB 3.0 : Поставки M2 Portable стартуют в текущем месяце, C2 Portable и M3 Station — в мае

    20:072

    Системная плата EVGA P67 FTW B3 получит шесть слотов PCI Express: Схема питания процессора организована по 12-фазной схеме

    19:281

    Устройство Raritan Dominion KX II-101 предназначено для удаленного управления сервером: Цена Dominion KX II-101 V2 равна $479

    19:204

    Lenovo оценивает ноутбук IdeaPad Z570 на процессорах Sandy Bridge в $699: Ноутбук оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма

    18:555

    Gigabyte начинает продажи планшета S1080, пока на Тайване: Начало продаж на мировом рынке ожидается в мае

    18:407

    PowerColor оснащает видеокарту HD 6990 LCS водоблоком: Разработка EK WaterBlocks покрывает всю лицевую поверхность печатной платы

    18:153

    В Европе начались продажи корпуса In Win BUC: Корпус рассчитан на системные платы типоразмера ATX и Micro-ATX

    17:452

    В мобильных рабочих станциях серии HP EliteBook w используются процессоры Intel Core i7 и i5: Список новинок возглавляет самая высокопроизводительная модель в ассортименте компании — HP EliteBook 8760w

    17:10

    Кулер Alpenföhn Heidi 2 подходит для охлаждения видеокарт NVIDIA и AMD: В его конструкцию входят четыре тепловые трубки и радиатор из 55 рёбер

    16:321

    Доход Google за квартал составил 8,58 млрд. долларов: Прибыль компании за первые три месяца года достигла 2,3 млрд. долларов

    14:402

    Видеокарта ASUS GT 520 обходится пассивным охлаждением: Низкопрофильная версия идеально подходит для сборки HTPC

    14:302

    Утилиты: Parted Magic v.6.0: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    13:503

    Intel будет платить за использование ее процессоров в планшетах?: Экономию на отсутствии Windows производитель процессоров сдобрит свой «премией»

    13:4522

    Игровая клавиатура Mionix Zibal 60 представлена официально: К особенностям модели относится использование механических клавиш с индивидуальной подсветкой

    13:366

    Общение в сети: Digsby Build 90 Beta: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    13:15

    Microsoft показала работу Windows и Internet Explorer 10 на процессоре ARM: Основой компьютера стала однокристальная система NVIDIA Tegra 2

    12:5040

    SMARTReporter 2.5.8 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.: Утилита мониторинга работы жестких дисков, подключенных к Mac по интерфейсам ATA и Serial ATA

    12:491

    Утилиты: Unlocker v.1.9.1: Утилита для разблокировки находящихся в использовании файлов

    12:402

    Настройщики: TweakNow WinSecret 2011 v.3.3.0: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    12:05

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.6.2.0: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    11:30

    Mobee выпустит беспроводное зарядное устройство для клавиатуры и трекпада Apple: Ранее компания выпустила аналогичный продукт и для Apple Magic Mouse

    11:256

    Крепления Sharkoon SATA QuickPort Intern позволяют установить до шести HDD и SSD в отсек типоразмера 5,25 дюйма: Устройства совместимы с накопителями, оснащенными интерфейсом SATA 1,5 Гбит/с, 3 Гбит/с и 6 Гбит/с

    11:159

    Аналитики iSuppli оценили влияние японского землетрясения на выпуск датчиков изображения типа CMOS: Нарушение работы фабрик Sony и Toshiba приведет к ограничению поставок

    11:003

    Утилиты: Process Monitor v.2.95:

    10:55

    OmniVision выпускает датчик изображения разрешением 12 Мп с обратной засветкой и электронной стабилизацией: Шаг пикселей равен 1,4 мкм

    10:374

    Выпущен обучающий пакет SharePoint & Silverlight Training Kit: Доступен для загрузки SharePoint & Silverlight Training Kit

    10:20

    Разрешение 28-дюймового монитора Hanns.G HZ281HPB равно 1920 x 1200 пикселей: Экран Hanns.G HZ281HPB имеет антибликовое покрытие

    10:0029

    Конференция MIX11: первый день: Информация по первому дню конференции MIX11

    09:45

    Компания i-Free представила новые приложения для смартфонов : Компания i-Free на презентации для прессы представила свои новые продукты

    09:10

    Sparkle ставит 2 ГБ памяти на 3D-карту GeForce GT 520: Частоту памяти компания не указывает

    09:002

    eToken и продукты «ЗАСТАВА» повысят безопасность информационных систем: Электронные ключи eToken обеспечивают пользователям продуктов «ЗАСТАВА» дополнительные возможности в обеспечении информационной безопасности

    08:35

    Представлена новая версия генератора отчетов Stimulsoft Reports: Компания Стимулсофт объявляет о выходе новой версии 2011.1 линейки генераторов отчетов Stimulsoft Reports

    08:00

    Sony пополнила серию OLED-мониторов Trimaster двумя новинками, более доступными по цене: Поставки моделей PVM-1741 и PVM-2541 должны начаться во втором полугодии

    08:0015

    Рабочие станции HP Z210 будут доступны в двух типоразмерах: Продажи HP Z210 начнутся до конца мая

    07:00

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