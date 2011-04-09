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    9 апреля 2011

    Новая стратегия Acer: качество вместо количества: Изменение стратегии стало неизбежным, считает временный глава компании

    21:3520

    ADATA представляет блоки питания BN series с технологией Double Forward: Мощность флагмана составляет 550 Вт

    20:25

    Планшеты Nextbook Next5 и Next6 работают под управлением ОС Android 2.1: Старшая модель получила сенсорный экран емкостного типа

    20:06

    Mionix готовит к выпуску игровую клавиатуру с подсветкой Zibal 60 : О цене устройства данных пока нет

    19:056

    Внешний привод Blu-ray ASUS BW-12D1S-U оснащен интерфейсом USB 3.0 и заключен в элегантный корпус: Черный корпус украшен синим индикатором питания

    18:5012

    Samsung закажет у NVIDIA однокристальные системы Tegra 2: Samsung станет третьим заказчиком NVIDIA, выпускающим смартфоны

    17:572

    Для E Ink первый квартал стал рекордным : Своим успехом производитель «электронной бумаги» обязан устройству для чтения Amazon Kindle

    17:22

    Intel вкладывает средства в разработчика планшетов для студентов: Компании Intel и Kno совместно продолжат разработку планшетов для обучения

    17:081

    $440 — цена быстрой и емкой карточки памяти SDHC Delkin Elite 633 UHS-I: Датой начала поставок названо 13 апреля

    15:423

    Опубликованы снимки смартфона HTC Incredible 2: Новое устройство будет иметь некоторые отличия от текущего флагмана линейки HTC

    15:3010

    Inno3D применяет в охладителях 3D-карт iChill GTX 560Ti и GTX 550Ti новые вентиляторы HerculeZ: Для удобства очистки от пыли винты сделаны съемными

    15:072

    TSMC объясняет свое стремление к переходу на пластины диаметром 450 мм: Одна из причин — сокращение потребности в инженерном персонале

    14:432

    Новые фото и подробные спецификации смартфона BlackBerry Bold Touch : Основой новинки стал процессор Qualcomm Snapdragon 8655

    13:073

    Настольный ПК Acer Aspire M3920 на процессоре Intel Sandy Bridge заключен в корпус с лаконичным оформлением : Цена Aspire M3920 в базовой конфигурации равна 499 евро

    12:413

    Аналитики IDC констатировали взрыв на рынке микросхем для планшетов и электронных книг: Привлекательность планшетов в ближайшие годы будет двигателем отрасли, уверены в IDC

    12:00

    Acer опасается дефицита комплектующих для планшетов и смартфонов: Исследование, проведенное Acer, показало, что потребители воспринимают планшеты, как ПК

    11:44

    MSI официально подтверждает, что платы с процессорным гнездом AM3 будут поддерживать процессоры AMD AM3+: Совместимость достигается обновлением BIOS

    02:0541

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