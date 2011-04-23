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    23 апреля 2011

    До конца года Sharp обещает освоить выпуск жидкокристаллических дисплеев на новом полупроводниковом материале: Применение нового материала позволило повысить яркость экранов

    16:0716

    Базовый комплект для сборки мини-ПК Shuttle XPC Barebone SG41J4 комплектуется БП мощностью 250 Вт: Рекомендованная цена новинки равна 146 евро

    15:368

    PNY оснастит 3D-карту GeForce GTX 580 системой водяного охлаждения Asetek: Для карты выбрана СВО производства Asetek

    15:181

    Утечка дает представление о планах Dell по выпуску планшетов с ОС Android 3.0 и Windows 7: Модель с ОС Android 3.0 под названием Streak Pro выйдет в июне

    15:014

    Оптические носители все еще популярны, считают в NPD Group: Три четверти американских потребителей не спешат расставаться с DVD и Blu-ray Disc

    14:388

    Начались продажи блоков питания FSP Aurum Gold 90+ : Доступны модели Aurum Gold 90+ AU-600, AU-700, AU-550M, AU-650M и AU-750M

    13:546

    Acer DX241H Web Surf Station: монитор, которому не нужен компьютер для доступа в Сеть: «Web-станция» оценена в $495 и появится в продаже в мае

    13:098

    Фото дня: камера Sony NEX-C3: Одновременно с камерой будет представлена внешняя вспышка

    12:0511

    Aleratec предлагает компактное устройство для тиражирования «флэшек»: За концентратор USB и программу для копирования просят $315

    11:463

    Ассортимент Zalman пополнился процессорным охладителем CNPSX11 Extreme: Zalman CNPSX11 Extreme имеет V-образное расположение двух частей радиатора

    11:203

    Ingram Micro предлагает три web-камеры для офисного и домашнего использования: Новинки представлены под маркой V7

    07:00

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