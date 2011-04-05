  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 апреля 2011

    Apple не будет платить 625,5 млн. долларов за нарушение трех патентов: Пересмотрено решение, первоначально принятое не в пользу Apple

    23:452

    Перезаписываемые диски Panasonic BD-RE XL поступят в продажу 15 апреля: Носители будут предлагаться по цене $120 за штуку

    23:1516

    NVIDIA адресует видеокарту Quadro 400 инженерам и конструкторам: В специализированных приложениях изделие обеспечивает пятикратный прирост производительности в сравнении с игровыми видеокартами высокого класса

    22:481

    Моноблок MSI Wind Top AE2050 на платформе Brazos появляется в Европе: Названа цена новинки, продажи стартуют в апреле

    22:33

    Nikon выпускает свой первый внешний микрофон для фотокамер — ME-1: ME-1 является альтернативой встроенному микрофону фотокамеры

    22:156

    MSI X-Slim X370: тонкий и компактный ноутбук на платформе AMD Brazos: Обещается время автономной работы до 10 часов

    21:2110

    У Hynix готовы микросхемы и модули памяти DDR4: Серийный выпуск должен начаться во второй половине 2012 года

    20:3710

    AMD начала поставки 32-нанометровых APU Llano: В серию A входят APU с двумя или четырьмя x86-совместимыми ядрами

    20:2617

    Миллион IOPS — производительность, показанная парой SSD Virident tachIOn: Плата половинной длины и высоты для шины PCI Express потребляет всего 25 Вт

    20:114

    Сетевые накопители Buffalo CloudStor и CloudStor Pro можно превратить в «облака»: Удаленный доступ к данным на CloudStor обеспечивает сервис Pogoplug

    19:561

    Texas Instruments покупает National Semiconductor за 6,5 млрд долларов: Texas Instruments оплатит всю сумму наличными

    18:56

    Google пробует приобрести патенты Nortel за 900 миллионов долларов: Аукцион намечен на июнь

    18:426

    Представлена зеркальная камера Nikon D5100 с поворотным экраном: Преемница модели Nikon D5000 оценена в $800

    17:476

    Commodore USA выпускает компьютер в клавиатуре VIC-Slim: Цена новинки стартует с $295

    15:4719

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.3: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    15:00

    Пейдж снова становится у руля Google: После десятилетнего перерыва Пейдж вернулся на пост главы компании Google

    14:572

    Transcend представила карты памяти microSDHC Class 10 объемом до 16 ГБ: С отставанием от конкурентов, Transcend все же представила носители microSDHC Class 10

    14:358

    Медиаплееры: 1by1 v.1.73: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    14:25

    Графика: FastPictureViewer Pro v.1.5 Build 183: Небольшой, качественный просмотрщик графический файлов

    13:50

    Названа цена и дата начала продаж семидюймового планшета Acer Iconia Tab A100: Цена планшета примерно равна 340 евро

    13:451

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1029: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    13:15

    Диагностика: HWM BlackBox v.2.2: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    12:40

    Утилиты: USBlyzer v.2.0: Небольшая утилита для анализа данных, передаваемых по протоколам USB

    12:05

    «Флэшка» Green House PicoDrive F3 с интерфейсом USB 3.0 развивает скорость 120 МБ/с: Для повышения скорости используется четырехканальный контроллер

    11:403

    SMSC удешевляет сетевой контроллер для автомобильных сетей: Ознакомительные образцы OS81092 уже доступны

    11:352

    Новый большой ресурс Microsoft с обучающими материалами по SharePoint: Запущен информационный ресурс по SharePoint

    11:30

    GLOBALFOUNDRIES и imec стали стратегическими партнерами: Стратегическое партнерство направлено на освоение норм 22 нм и менее

    11:15

    Microsoft анонсирует SQL Server Fast Track Data Warehouse 3.0: Анонсирован SQL Server Fast Track Data Warehouse 3.0

    10:55

    Цифра недели. $538 млн. — выручка «Лаборатории Касперского» в 2010 году: «Лаборатория Касперского» объявляет финансовые результаты деятельности за 2010 год

    10:203

    «1С-Битрикс» предлагает принципиально новые возможности по обмену данными с «1С: Управление торговлей 8»: «1С-Битрикс: Управление сайтом 10.0» интегрирована с «1С: Предприятие 8.2»

    09:45

    ABBYY FlexiCapture Engine 9.0: новая версия инструментария разработчика для распознавания документов и ввода данных: В версии 9.0 - новый API, обширная библиотека примеров кодов, а также возможность обработки изображений, сделанных камерой мобильного телефона

    09:10

    В течение года Nokia выпустит 28 телефонов и 12 смартфонов: О том, когда выйдет смартфон Nokia под управлением Windows Phone 7, пока ничего не сообщается

    08:4114

    Dr.Explain 4.2 – новая версия программы для создания руководств для ПО теперь доступна в России: Начались официальные продажи программы для автоматизированного создания руководств пользователя и справочных систем для компьютерных приложений

    08:35

    AMD выпустит четырехъядерный процессор Phenom II X4 850: Тактовая частота процессора составит 3,3 ГГц

    08:3513

    Вышел финальный релиз UserGate Mail Server v.2.0: Готова новая версия решения для организации безопасного почтового сообщения

    08:00

    Процессор Intel Core i7-995X Extreme Edition станет лебединой песней платформы LGA1366: Выход шестиядерной 32-нанометровой модели ожидается в третьем квартале

    08:0014

    3D-карта AMD Radeon HD 6790 представлена официально: Рекомендуемая производителем цена AMD Radeon HD 6790 — $149

    07:018

    Первые изображения камеры Nikon D5100 и микрофона ME-1 накануне официальной премьеры: В ближайшие часы будет представлена зеркальная камера Nikon D5100

    00:507

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018