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    20 апреля 2011

    U43SD — новый представитель «бамбуковой» серии ноутбуков ASUS: Аппаратной основой ASUS U43SD выступает Intel Huron River

    23:33

    iPhone 5 появится в сентябре и внешне будет похож на предшественника: Производство новой модели смартфона начнется в июле

    23:085

    Скорость записи «флэшки» Verbatim Store ‘n’ Go USB 3.0 составляет 70 МБ/с: Накопитель поступит в продажу в версиях с объемом памяти 16, 32 или 64 ГБ

    22:484

    Обновление приложения Evernote для Android: Популярное приложение для заметок получило обновление

    22:31

    Lenovo ThinkPad T420s теперь можно заказать с дискретным GPU NVIDIA NVS 4200M: Если ранее для ноутбука предлагались исключительно интегрированные GPU, то теперь появилась возможность обзавестись модификацией с дискретным GPU NVIDIA NVS 4200M

    22:271

    HBO выпустит собственное приложение для Android и iOS: Популярные телесериалы и шоу теперь можно будет смотреть онлайн

    22:26

    Infortrend включает в семейство EonStor DS системы хранения, рассчитанные на HDD типоразмера 2,5 дюйма: Переход на жесткие диски меньшего размера повышает плотность хранения и понижает энергопотребление

    20:353

    OWC оснащает твердотельный накопитель Mercury Extreme Pro 6G интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Поставки SSD объемом 120 ГБ уже начались

    19:47

    ASUS выбрала для 3D-карты EAH6570/DI/1GD3(LP) низкопрофильное исполнение и память типа DDR3 : Карта имеет выходы D-Sub, DVI-D и HDMI

    19:35

    У TI готов самый маленький в мире приемник беспроводного питания : Приемник рассчитан на применение в смартфонах и других мобильных устройствах

    19:086

    Фото дня: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 560 Ti, рассчитанная на пять мониторов: Galaxy пробует из GPU NVIDIA слепить конфетку

    18:303

    В Индии рассекречен телефон Nokia C2-06: сенсорный дисплей и поддержка двух SIM-карт в бюджетном исполнении: Nokia C2-06, предположительно, является упрощенной версией Nokia X3-02 Touch and Type

    18:084

    Продажи планшета Toshiba Regza AT300 с ОС Android 3.0 начнутся в июне по цене $720: Toshiba готовится начать поставки своего первого планшета с ОС Android 3.0

    18:027

    Intel готовит два новых мобильных процессора Pentium на архитектуре Sandy Bridge: Тактовая частота Pentium B940 составит 2,0 ГГц, Pentium B950 — 2,1 ГГц

    17:40

    Kilopass предлагает более быструю и дешевую замену для флэш-памяти типа NOR: Память Itera подходит для интеграции в 40-нанометровые логические микросхемы, выпускаемые по технологии CMOS

    17:304

    MSI Wind Top AE2410: моноблочный ПК с процессором Sandy Bridge: Модель оснащена дисплеем диагональю 23,6 дюйма и разрешением Full HD

    17:302

    Максимальный объем сетевого хранилища Synology DiskStation DS411+II равен 12 ТБ: Ожидается, что цена хранилища не превысит $670

    17:141

    G.Skill пополняет серию RipjawsX высокоскоростным набором объёмом 8 ГБ: Модули памяти работают на частоте 2300 МГц с задержками CL9

    16:42

    3D-карта Radeon HD 6570 в исполнении Club 3D получила печатную плату полной высоты: Карта занимает в корпусе ПК один слот расширения

    15:202

    Накопители Transcend StoreJet 25H3P и 25H2P объемом 1 ТБ хорошо противостоят ударам: Жесткий диск StoreJet 25H3P получил интерфейс USB 3.0

    14:595

    Для студийного монитора ADAM A77X выбрана горизонтальная компоновка: Продажи ADAM A77X в России должны начаться в конце второго квартала

    14:393

    PowerColor представила 3D-карту Go! Green HD6450 с пассивным охлаждением, а также модели HD6670 и HD6570 : Все три новинки оснащены выходами D-Sub, DVI и HDMI

    14:241

    У Acer — новый президент: Acer будет разрабатывать устройства для потребления контента «агрессивно, но аккуратно»

    13:583

    ASUSTeK Computer в апреле получит менее половины заказанных планшетов: Компания может рассчитывать на отгрузку менее чем 100000 устройств Eee Pad Transformer

    13:39

    Процессорный кулер Alpenföhn K2 получил восемь тепловых трубок диаметром 6 мм: Особенностью модели является волнистая форма радиаторов, создаваемая рёбрами различного размера

    12:3016

    Мониторы Acer HN274H и HS244HQ поддерживают HDMI 3D : Цена старшей модели равна $689, младшей — $449

    11:496

    В течение года будет выпущено 173 млн. устройств с поддержкой Wi-Fi Direct: К 2014 году все выпускаемые ПК, сотовые телефоны и устройства бытовой электроники будут поддерживать Wi-Fi Direct

    11:061

    Intel отрапортовала о рекордном высоком доходе в первом квартале: Средняя цена продажи микропроцессоров слегка увеличилась

    10:4926

    Анонс чипсета Intel Z68 перенесен на 11 мая: Ранее предполагалось, что устройство будет анонсировано 8 мая

    10:403

    На обновленной «дорожной карте» Intel появились чипсеты для процессоров Ivy Bridge: На данный момент гамма чипсетов для процессоров Ivy Bridge представлена моделями Z77, Z75, H77, Q77, Q75 и B75

    10:0510

    Флагманские процессоры Intel Sandy Bridge-E будут «полностью разблокированными»: В четвертом квартале текущего года Intel представит три процессора Sandy Bridge-E

    09:596

    За первые три месяца года Seagate выпустила 49 млн. жестких дисков: Чистая прибыль за квартал достигла 93 млн. долларов

    09:00

    Обновление «прошивки» наделяет камеры Samsung NX режимом панорамной съемки: Обновление для камер NX10 и NX100 уже можно найти на сайте Samsung

    08:301

    Смартфоны и планшеты пришли на смену портативным игровым консолям: Apple и Google делают успехи на рынке видеоигр

    08:006

    Silex SX-520 позволяет подключать устройства с интерфейсом RS-232C к сети Ethernet: Рекомендованная производителем цена Silex SX-520 равна $99

    07:002

    Некоторые подробности о планах Intel по выпуску настольных процессоров: Выпуск первых процессоров Sandy Bridge–E намечен на четвертый квартал

    00:391

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