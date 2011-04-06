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    6 апреля 2011

    Intel отправит на пенсию еще девять процессоров, на этот раз — мобильных: Восемь из девяти снимаемых с производства моделей относятся к семейству Arrandale

    22:54

    NVIDIA GeForce GT 520: первые данные: Видеокарта будет построена на GPU GF119, о котором до сих пор никто не слышал

    22:455

    Ноутбуки Toshiba со стереоскопическими экранами, для которых не нужны очки, появятся во втором полугодии: Решения с очками не смогли завоевать признание потребителей

    20:5525

    «Весеннюю коллекцию» Fujifilm пополнила компактная камера FinePix Z900 EXR: Основой камеры стал датчик изображения EXR-CMOS с обратной засветкой разрешением 16 Мп

    19:206

    Микросхемы из графена смогут охлаждать сами себя: Применение наноматериалов изменит микроэлектронику

    19:009

    Трансформируемый нетбук ASUS Eee PC T101MT обзавелся двухъядерным ЦП Intel Atom N570: Этот процессор обладает поддержкой четырех потоков

    17:506

    Процессоры Intel Xeon серии E7 увеличили производительность серверов SGI Altix UV на 35% : Максимальная конфигурация Altix UV может включать 2048 процессорных ядер

    15:504

    Системные платы Intel на чипсетах H67 и Z68 получат поддержку технологии LucidLogix Virtu: LucidLogix Virtu была анонсирована на CES 2011

    15:36

    «Флэшки» Green House PicoDrive VC поддерживают шифрование и комплектуются антивирусным ПО: Антивирусная защита обеспчивается программой Trend Micro USB Security

    15:20

    Нетбук Samsung NS310 с двухъядерным процессором и клавиатурой с подсветкой поступил в продажу: Стоимость лэптопа составляет 400 евро

    15:163

    Основатель Epic Games сравнивает iPad 2 с консолями и говорит о проблемах Android : Главным сдерживающим фактором улучшения качества игр на мобильных устройствах Свини называет низкую эффективность драйверов OpenGL ES

    14:3196

    Беззеркальные камеры — конкуренты «мыльниц», а не «зеркалок», уверены в Nikon: В Nikon не видят потребности в компактной фотосистеме

    14:1037

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.7.4: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    13:50

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.86: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    13:153

    Ассортимент Lensbaby пополнился объективом Composer Pro, предназначенным для зеркальных камер : Объектив Composer Pro совместим с системой Lensbaby Optic Swap System

    12:56

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.5.0.24: Программа для создания PDF-документов

    12:40

    Экраны ноутбуков Toshiba 3D Satellite P770 и P775 поддерживают кадровую частоту 120 Гц: Данных о цене и сроке официального анонса пока нет

    12:371

    Фото дня: «игровой планшет» Kyocera Katsura: Устройство будет работать под управлением ОС Android

    12:255

    На сайте FCC «засветился» семидюймовый планшет Viewsonic ViewBook 730: Работает планшет под управлением ОС Android 2.X

    12:111

    В iPod nano седьмого поколения вновь может появиться камера: Впервые камера в iPod nano появилась в пятом поколении, однако позже исчезла

    12:077

    Эмуляторы: MAME v.0.142: Эмулятор аркадных игрушек

    12:05

    Выиграет ли ASUS от ухода руководителя Acer?: Тайваньская компания не зависит всецело от успеха на рынке мобильных ПК

    12:022

    MSI обновляет ноутбуки серий G, F и С с «большими экранами» : Новые мобильные компьютеры построены на процессорах Intel Core второго поколения

    11:55

    Диагностика: AIDA64 Extreme Edition v.1.60.1346 Beta: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    11:302

    Выпущена новая версия ASP.NET AJAX Control Toolkit: Новая версия набора элементов управления

    10:55

    Nokia T7-00 оказался младшим братом смартфона N8: Новинка оснащена камерой разрешением 8 Мп и лишена разъема HDMI

    10:224

    Microsoft: «Офисные рекорды»: Несколько интересных фактов по Microsoft Office

    10:20

    Eurocom превратит ноутбуки Panther 3.0 и Phantom 4.0 в серверы: Лэптопы получат поддержку одного и двух серверных процессоров соответственно

    09:5513

    Microsoft и РАМН провели конференцию «Здравоохранение в 21 веке»: В рамках ежегодной конференции около 200 специалистов в области ИТ и медицины обсудили вопросы модернизации здравоохранения России

    09:45

    Вышла версия STDU Viewer v.1.5.632: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    09:10

    Мышь Nexus Technology SM-8000 ведет себя тихо, как мышь: Бесшумная мышь SM-8000 имеет пять кнопок

    09:008

    Вышел обновленный Outpost Security Suite 7.1.1: В новой версии исправлены ошибки при регистрации продукта

    08:35

    ProxyInspector v.3.1 Enterprise - ПО для учета интернет-трафика в корпоративных сетях: ПО для учета интернет-трафика и контроля деятельности сотрудников

    08:00

    Seagate называет внешний жесткий диск GoFlex Slim самым тонким в мире: Толщина накопителя равна 9 мм

    08:002

    В суперкомпьютере Cray CX1000 используются процессоры Intel Xeon семейства E7: В конфигурацию Cray CX1000-S может входить до 128 процессорных ядер

    07:00

    Разработчики испытывают сложности с доступом к Android Market: Проблемы с доступом к Android Market

    00:19

    Webroot Mobile Security – защита от вирусов для Android: Новый антивирус для Android

    00:17

    Dock4Droid – приложение, приближающее Android к Mac OS: Dock4Droid - менеджер задач для Android

    00:13

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