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    7 апреля 2011

    Неофициальное средство доставки обновлений ChevronWP7.Updater удалено с сайта разработчика: Энтузиазм программиста закончился провалом стараниями Microsoft

    21:381

    Fring Beta – бесплатные групповые видеозвонки для Android и iOS: Бесплатное приложение Fring с поддержкой видеоконференций

    21:16

    Начались продажи гибридных контроллеров HighPoint RocketHybrid: Контроллеры HighPoint RocketHybrid стоимостью $60 позволяют объединить сильные стороны HDD и SSD

    20:226

    Появились снимки смартфона HP с webOS, не имеющего клавиатуры: Технические подробности о новинке пока отсутствуют

    18:582

    HTC приобретает у ADC Telecommunications патенты в области беспроводной связи : Защищенные патентами разработки необходимы для создания смартфонов с поддержкой 4G

    18:36

    3D-карта ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition оснащена 3 ГБ памяти и разогнана: В комплект поставки включена игра Assassin’s Creed: Brotherhood

    18:165

    Toshiba анонсировала выпуск флэш-памяти SmartNAND по нормам 24 нм: Чипы памяти типа MLC оборудованы встроенным контроллером обработки ошибок

    16:221

    В микро-сервере TYAN FM65-B5511 может быть до 18 процессоров Intel Xeon E3: Сервер TYAN FM65-B5511 собран в шасси типоразмера 4U

    15:34

    DriveReply ответит на звонки и сообщения, когда вы за рулем: Приложение, повышающее безопасность за рулем

    14:13

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.373: Бесплатное тестовое приложение быстроты выполнения файловых операций

    13:501

    У Elpida готовы микросхемы памяти DDR2-1066 Mobile RAM плотностью 4 Гбит, рассчитанные на напряжение 1,2 В: Новая память рассчитана на выпуск по нормам 30 нм

    13:484

    Сервер SuperServer 5086B-TRF рассчитан на восемь 10-ядерных процессоров Intel Xeon : Одновременно представлены модели 8016B-6F/TF, 8026B-6RF/TRF и 8046B-6RF/TRF с четырьмя процессорными гнездами

    13:30

    Nokia Drop упрощает работу с контентом: Приложение для быстрой доставки контента на смартфоны Nokia

    13:271

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1105: Утилита для изменения и оптимизации работы новой Windows 7

    13:15

    Nokia Sleeping Screen – приложение для облагораживания экрана: Функциональный скринсейвер для смартфонов Nokia

    13:04

    Новое приложение для Android ускоряет работу с картой SD: Приложение ускоряет работу с картами памяти

    12:55

    Новый виджет для Android: погода, время и заряд батареи одновременно: Новый многофункциональный компактный виджет для Android

    12:51

    Утилиты: MessenPass v.1.42: Утилита для восстановления скрытых паролей

    12:40

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 11 Build 185: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    12:05

    Суммарный объем выпуска объективов NIKKOR достиг 60 миллионов штук: Первый объектив NIKKOR был выпущен в 1959 году

    11:502

    Мультимедиа: LameXP v.4.01: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    11:30

    AMD анонсирует 3D-карту начального уровня Radeon HD 6450: Цена новинки примерно равна $55

    11:05

    Архиваторы: PeaZip v.3.7: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    10:55

    Hazro выпускает три монитора c диагональю 27 дюймов на базе панелей типа IPS: Разрешение ЖК-панелей всех трех мониторов составляет 2560 х 1440 пикселей

    10:4921

    Dell повременит с выпуском 10-дюймового планшета под управлением Windows 7: В то же время 10-дюймовый планшет под управлением Android выйдет уже этим летом

    10:27

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.31: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    10:20

    Второй российский инновационный стартап получил грант от Microsoft : Microsoft в России вручил грант второму стартапу, ставшему победителем конкурса проектов

    09:45

    Стартует первый Всероссийский Кубок по Программированию - Russian Code Cup powered by Mail.Ru Group: Масштабное соревнование для программистов от Mail.Ru Group

    09:10

    Скорость SSD SATADIMM возросла до 520 МБ/с: Производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом равна 60000 IOPS

    09:0011

    10-Strike LANState Pro 5.4: новая версия программы мониторинга и отображения состояния устройств локальной сети: В версии 5.4 заметно расширена функциональность и удобство использования программы

    08:35

    Paragon Software выпустила «Погода от ФOБОС» для Java2ME телефонов и смартфонов Windows Mobile: Новое приложение для получения прогноза погоды от Центра ФОБОС

    08:00

    Увеличение разрешения камер уступает место повышению качества изображения?: По подсчетам In-Stat, к 2015 году рынок фотокамер достигнет 43,5 млрд. долларов

    08:0025

    Cisco выпустила домашние беспроводные маршрутизаторы и коммутаторы Linksys E: В комплект поставки входит ПО Cisco Connect

    07:001

    AMD изменяет схему учета инвестиций в GLOBALFOUNDRIES: По состоянию на первый финансовый квартал 2011 года AMD начала учет инвестиций в GLOBALFOUNDRIES по методу стоимости

    06:003

    Серверные системные платы TYAN S5510 и S5512 предназначены для процессоров Sandy Bridge: Поставки TYAN S5510 и S5512 уже начались

    01:081

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