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    1 апреля 2011

    12 апреля HTC представит новые мобильные устройства: На мероприятии могут быть представлены новые смартфоны или планшет

    23:202

    В следующей игровой приставке Sony будет использовать открытую архитектуру: Торрент-клиент будет встроен по умолчанию

    22:3212

    Скоро начнутся продажи первой внешней графической карты с интерфейсом USB 3.0: Габариты устройства равны 56 x 87 x 22 мм

    21:102

    Mach Xtreme MX-MDS — SSD типоразмера 1,8 дюйма с разъемом Micro SATA: Изделия ориентированы на применение в том числе и в ультрамобильных ноутбуках

    17:103

    Galaxy S Plus придет на смену модели Galaxy S: Новинка получит более емкий аккумулятор и процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц

    16:288

    HP выпустит портативные ноутбуки Elitebook 2560p и 2760p : Лэптопы могут быть укомплектованы процессорами Intel семейств Core i5 и i7

    16:052

    3D-карта ColorFire Xstorm HD 6870 получила шестифазную схему питания и две микросхемы BIOS: В системе охлаждения используются три тепловые трубки и вентилятор типоразмера 110 мм

    13:107

    Fujifilm возобновляет выпуск камеры FinePix X100: Поставки новинки начнутся на следующей неделе

    13:073

    Платы на чипсетах AMD 9-й серии смогут поддерживать NVIDIA SLI: Лицензию смогут купить только компании, уже лицензирующие SLI для платформы Intel

    12:4314

    DreamSpark для преподавателей: бесплатное ПО для эффективного обучения: Открыт бесплатный доступ к лицензионному ПО для российский преподователей

    12:405

    Дирк Мейер снова стал главой AMD : Через три месяца отставки Дирк Мейер вновь возглавил AMD

    12:348

    Samsung начинает массовое производство 22-дюймовых прозрачных ЖК-панелей: Новые решения позволяют смотреть сквозь дисплей, как через стекло

    12:256

    Выпущена новая версия пакетного менеджера NuGet 1.2: Обновился пакетный менеджер NuGet

    12:05

    Доступен для скачивания Windows Server Solutions SDK Installer: Вышел Windows Server Solution SDK

    11:30

    Paragon Software Group выпустила Slovoed 3.0 для Apple iOS: В обновленной версии значительно переработаны интерфейсы и реализована поддержка многозадачности

    10:55

    Hercules представила два смартбука в рамках серии eCAFE: В изделиях используется однокристальная платформа Freescale i.MX515

    10:259

    Fujitsu Lifebook PH701 и SH561 — компактные ноутбуки на базе процессоров Intel Core второго поколения: Лэптопы оснащены процессорами Intel Core i5-2410M

    10:203

    Суперкомпьютер «Ломоносов» моделирует развитие России в следующие 50 лет: На «Ломоносове» запущена модель развития России за 50 лет

    10:208

    На сайте Brando появился картовод с интерфейсом USB 3.0: Изделие размерами 80 x 80 x 15 мм стоит $25

    10:00

    Система авторизации Mail.Ru запущена на LiveJournal : Пользователи проектов и сервисов Mail.Ru Group для авторизации в Живом Журнале теперь могут использовать свой логин и пароль

    09:451

    InfoWatch представляет Traffic Monitor Enterprise 3.5: Готова новая версия флагманского продукта

    09:10

    Микрофон Akustica AKU230 — самый маленький в мире прибор MEMS: Размеры кристалла равны 0,84 x 0,84 мм

    09:00

    SecureTower 2.5 теперь способен контролировать запароленные архивы и документы: Новая версия SecureTower получила новые функциональные возможности

    08:351

    Водоросли помогли исследователям улучшить солнечные батареи: Окна с солнечными батареями заполнят морской водой

    08:3017

    Состоялся официальный выход Домашнего Эксперта 11 : Обновленная версия комплексного решения для защиты, обслуживания и управления компьютером

    08:001

    В 2015 году самыми популярными ОС для смартфонов будут Android и Windows Phone: Прогноз IDC: за год рынок смартфонов вырастет на 50%

    08:0011

    Ежемесячно продается 600-700 тысяч устройств Barnes & Noble NOOK Color : Изготовлением электронной книги является компания Inventec

    07:003

    Монитор BenQ BL2201PT имеет антибликовый экран и встроенный таймер : На японском рынке продажи новинки стартовали сегодня по цене $240

    06:009

    В продажу поступил картовод CompactFlash для iPad:

    04:002

    Первые данные о 3D-карте NVIDIA на четырех GPU: Суммарный объем памяти GDDR5 составит впечатляющие 6 ГБ

    03:4530

    Билеты на июньскую конференцию Apple WWDC 2011 продаются на eBay за несколько тысяч долларов : Официальные продажи билетов закончились за 12 часов

    01:596

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