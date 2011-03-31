  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 марта 2011

    Исследователям удалось объединить кремний и элементы групп III-V: Открыта дорога к интеграции электроники и фотоники

    23:079

    TSMC начинает второй этап строительства фабрики в Китае: Китайское предприятие работает с пластинами диаметром 200 мм

    22:032

    Прекращение работы Limewire помогло временно снизить уровень музыкального пиратства: Но не смогло заставить пользователей начать использовать другие файлообменные сервисы

    21:312

    Sparkle предлагает 3D-карту GeForce GTS 450 с 2 ГБ памяти : Изделие отличается от референсного образца системой охлаждения

    20:482

    Nokia E6-00 позирует на фото: Модель получила сенсорный экран диагональю 2,6 дюйма разрешением 640 х 480 пикселей

    20:1014

    GE планирует в этом году выпустить камеру со сменными объективами: Какие-либо подробности об устройстве пока отсутствуют

    18:119

    TSMC начинает установку оборудования для выпуска солнечных батарей: К 2016 году в TSMC надеются войти в пятерку крупнейших поставщиков фотогальванических элементов

    17:251

    Google и ARM планируют стандартизовать платформы «Android+ARM»: Стандартизация Android 3.0 сделает Google «второй Microsoft»

    15:4110

    SilverStone представила сетевой накопитель DC01: Новинка построена на двухъядерной ARM-платформе

    15:143

    Глава Acer подал в отставку: Заместителем Джанфранко Лянчи стал Джей Ти Вонг

    15:059

    NVIDIA выпустит GeForce GTX 560 — упрощенную версию GeForce GTX 560 Ti: Новинка займет положение между GeForce GTX 560 Ti и GTX 550 Ti

    14:557

    У звукового интерфейса Apogee Duet 2 — два входа, четыре выхода и дисплей OLED: Цена устройства — $595

    12:155

    Первая информация о 3D-карте NVIDIA GeForce GT 530 : О цене и сроке выхода карты данных пока нет

    11:374

    Камера Sony α77 получит электронный видоискатель разрешением 3 Мп на базе OLED: Такой же видоискатель со временем появится и в камерах Sony NEX

    10:5128

    Ожидается, что цена нетбуков с Chrome OS не превысит $600: Нетбуки с Chrome OS выйдут во втором квартале

    10:3512

    В мае пройдет вторая волна подорожания системных плат: По предварительной оценке, цены поднимутся на 3-8%

    09:55

    Портативный жесткий диск Silicon Power Stream S10: яркие цвета и быстрый интерфейс: Накопители Stream S10 объемом до 750 ГБ оснащены интерфейсом USB 3.0

    07:0010

    Звуковой интерфейс Tascam US-200 поступил в продажу: В комплект входит программное обеспечение Cubase LE5

    02:286

    Cubitek начинает продажи корпусов для ПК серии M4: В серию вошли модели M4 и M4 Silencer

    01:575

    Netbook Navigator начала прием заказов на Windows-планшет NAV7: Устройство комплектуется процессором Intel Atom Z530

    00:2910

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018