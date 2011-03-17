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    17 марта 2011

    Cubitek Mini Tank — маленький «танковый корпус» для ПК: Шасси рассчитано на платы типоразмера mini-ITX

    21:389

    Специалисты IHS iSuppli оценили влияние землетрясения в Японии на микроэлектронную отрасль : Специалисты предсказывают дефицит комплектующих и рост цен

    21:025

    Sapphire готовит к выпуску видеокарту Radeon HD 6950 FleX Edition: Видеокарта будет отличаться нереференсной системой охлаждения

    19:15

    EVGA выпускает две разогнанные видеокарты на базе GeForce GTX 550 Ti: Частота GPU GeForce GTX 550 Ti FPB составляет 951 МГц, GeForce GTX 550 Ti Superclocked — 981 МГц

    17:471

    MSI оснастила GeForce GTX 550 Ti кулером Cyclone II и немного разогнала: Благодаря нестандартной системе охлаждения видеокарта является на 23 градуса Цельсия холоднее эталона и на 50% тише

    16:152

    Microsoft, похоже, больше не будет выпускать новые модели плееров Zune : Это позволит Microsoft сконцентрироваться на работе над смартфонами

    16:1317

    Утечка в GLBenchmark дает первое представление о смартфоне HTC Shooter: Есть основания предполагать, что основой смартфона стала двухъядерная платформа Qualcomm

    16:00

    Eurocom включает SSD Intel 510 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с в конфигурацию мобильных рабочих станций: Быстрые твердотельные накопители достались ноутбукам Eurocom Neptune и Racer

    15:422

    Архиваторы: ExtractNow v.4.60: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    15:25

    Harman выпускает игровую гарнитуру AKG GHS-1: Гарнитура доступна в нескольких вариантах цветового оформления, включая камуфляж

    15:123

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.10.0.7: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    15:00

    В Mozilla называют Adobe Flash «тюрьмой» для веб-браузеров и основной причиной сбоев Firefox, призывая к переходу на HTML5: Flash является наиболее частой причиной сбоев в работе Firefox

    14:3946

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 187: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    14:25

    Процессоры AMD FX можно будет установить в платы ASUS с гнездом AM3 после обновления BIOS: В числе совместимых моделей названы платы ROG Crosshair IV Formula и Extreme

    14:1020

    Интернет и сети: Roboform2Go v.7.2.6: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    13:50

    Новые эскизы позволяют увидеть внешние особенности iPhone 5: iPhone 5 будет внешне похож на iPhone 4, обладая при этом увеличенным дисплеем с меньшими полями

    13:497

    Под маркой LEPA вышло шесть блоков питания мощностью от 400 до 600 Вт: Блоки питания соответствуют требованиям европейской спецификации EU ErP Lot 6

    13:355

    MSI анонсировала мультимедийные ноутбуки CX640 и CR640: Дизайнеры MSI заимствовали идеи из автомобильной тематики

    13:183

    Тестовые приложения: D3DGear v.4.04: Утилитя для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    13:15

    Корпус AeroCool X-Warrior пополнил серию PGS-V: Корпус с агрессивной внешностью предусматривает установку до пяти 120-миллиметровых вентиляторов

    13:052

    Вузовские преподаватели IT-дисциплин бесплатно изучили новые продукты Microsoft: Softline и Microsoft провела курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны

    12:40

    SilverStone выпускает шестой по счёту корпус для HTPC серии Grandia: Переднюю панель модели GD06 закрывает откидная алюминиевая дверца

    12:151

    Microsoft: все о CRM: Microsoft проводит крупнейшую конференцию по практике использования клиентоориентированных стратегий и технологий Microsoft CRM Forum

    12:05

    Экспертам понравился дисплей iPad 2, но они знают, как сделать изображение еще лучше, ставя в пример Microsoft ClearType: Эксперты полагают, что Apple нужно поработать над экранным сглаживанием и авторегулировкой яркости

    11:419

    Microsoft: мечты и реальность интернет-пользователя: В рамках запуска нового Internet Explorer 9 Microsoft выяснила онлайн привычки пользователей и их отношение к Интернету

    11:304

    Nokia получила патенты на планшеты, похожие на смартфон N8: Пока неизвестно, планирует ли Nokia выпускать планшеты

    11:276

    Платежные терминалы под атакой троянца: На платежных терминалах платежных систем обнаружены троянцы

    10:55

    Чтобы избежать конкуренции с планшетами, ASUS выпустит дешевый нетбук: В июне ASUS выпустит нетбук стоимостью $200-250 на платформе Intel

    10:3515

    Массовому распространению гибридных «облаков» в Европе препятствует менталитет: К этому выводу приводит исследование IDC, реализованное при поддержке VMware Inc.

    10:202

    Sparkle оставляет разгон 3D-карты GeForce GTX 550 Ti за пользователем: По оценке компании, частоту ядра можно повысить до 1 ГГц

    10:181

    Samsung оснащает компактный ноутбук QX412 дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GT520: Помимо дискретной видеокарты NVIDIA, ноутбук получил процессор Intel i5-2410M

    10:182

    Про модули памяти Crucial DDR3-1333 RDIMM покупатель будет знать больше, чем обычно: Объем модулей серверной памяти Crucial DDR3-1333 равен 2, 4 или 8 ГБ

    09:55

    Planex BT-MS02L — беспроводная мышь с поддержкой стандарта Bluetooth 3.0: Манипулятор осснащен лазерной системой позиционирования разрешением до 1600 dpi

    09:47

    Программная защита для 1С-конфигураций от «Аладдин Р.Д.»: Решение открывает платформе «1С: Предприятие» новые возможности защиты

    09:45

    Paragon Software Group выпустила словари Collins для пользователей OC Android: Пользователи устройств с OC Android получили возможность изучать английский язык с использованием лингвистического контента высшего качества

    09:10

    Alienware готовит игровые ноутбуки М14х и М18х: Пока известно лишь то, какими видеокартами будут комплектоваться лэптопы

    08:5411

    Серверный процессор Intel Atom появится в будущем году: Процессор для микросерверов будет иметь TDP менее 10 Вт

    08:354

    BitDefender предлагает новую защиту от интернет-угроз в виде комплексного решения по безопасности и управлению: Компания представила BitDefender Business Solution 3.5

    08:35

    Club 3D GeForce GTX 550 Ti CoolStream OC Edition — символически разогнанный вариант 3D-карты на новом GPU NVIDIA: Ядро GPU карты Club 3D CGNX-XT55024O работает на частоте 920 МГц

    08:15

    ESET: февраль показал рост вредоносных ресурсов и программ-вымогателей: Отчет о вредоносном ПО в феврале 2011 года

    08:002

    Каталог GIGABYTE пополнился беспроводной мышью Urban Chic M7800E: Без замены батареи манипулятор может проработать полгода

    01:554

    Твердотельные накопители AMP с интерфейсом SATA обзавелись аппаратной защитой от записи: Миниатюрные накопители предназначены для встраиваемых систем

    01:202

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