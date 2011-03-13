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    13 марта 2011

    Билл Гейтс по-прежнему является самым богатым американцем по версии Forbes: Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг мировых богачей, как и прежде, «первым среди равных» является Билл Гейтс (Bill Gates), состояние которого оценивается в 56 млрд долл.

    16:4344

    PNY разогнала GeForce GTX 560 Ti до 900 МГц: На PAX East 2011 дебютировала новая видеокарта PNY XLR8 GeForce GTX 560 Ti OC2

    16:181

    ASUS официально представила нетбук Eee PC 1011PX: Новинка может быть оснащена процессорами Intel Atom N455 или N570

    15:598

    GIGABYTE представит на Computex ультрапортативные ноутбуки на платформе Huron River: Устройства получат сенсорные экраны диагональю 10 и 11,6 дюйма

    15:257

    ASUS Eee PC 1015B и 1215B: официальные фото и характеристики: Нетбуки используют процессоры AMD Fusion семейств Zacate и Ontario

    15:0813

    IN Media выпустит 7-дюймовый планшет за $200: Устройство, в отличие от предшественников, работает под управлением ОС Android 2.2

    14:521

    Rollei обновила серию фотокамер Powerflex тремя моделями: Новинки ориентированы на новичков и стоят относительно недорого

    14:466

    Samsung предложила работу бывшему шеф-дизайнеру BMW: Пока Кристоферу Бэнглу предложена должность консультанта

    14:2915

    Sigma продолжит пополнять ассортимент объективов с максимальной диафрагмой F/1,4 для зеркальных камер: Продолжится и модернизация уже выпускаемых моделей путем оснащения их оптическими стабилизаторами

    11:255

    MSI оснащает ноутбуки GE620 и GR620 четырехъядерными ЦП Intel Core i7 второго поколения: Корпус новинок сделан из металла

    11:005

    Нанотрубки помогли уменьшить энергопотребление памяти: Разработка американских ученых сулит существенное увеличение автономности мобильных устройств

    10:289

    Apogee анонсирует Mike — микрофон «студийного качества» для iPad, iPhone и Mac: Портативность объединена в Mike с высоким качеством звука, уверяет производитель

    09:514

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