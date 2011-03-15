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    15 марта 2011

    Графическая карта NVIDIA Quadro 2000D предназначена для визуализации в медицине: Плата оснащена двумя выходами Dual-Link DVI

    23:09

    Землетрясение в Японии станет причиной дефицита флэш-памяти : На долю Toshiba приходится 35% мирового производства памяти типа NAND

    22:382

    MSI оснащает ноутбук FX620DX ускорителем NVIDIA GeForce GT 540M и четырехъядерным ЦП Intel Core i7: Производительность новинки в трехмерных приложениях должна увеличиться

    22:30

    Leadtek оснащает 3D-карту WinFast GTX 550 Ti охладителем с восьмимиллиметровыми тепловыми трубками и слегка разгоняет ее: По оценке производителя, новая система охлаждения на 15% эффективнее штатной

    19:441

    Аналитики Canalys пугают нашествием планшетов во главе с Apple iPad 2: Специалисты Canalys количественно оценили удар планшетов по нетбукам и ноутбукам в 2011 году

    19:1010

    Ноутбук ASUS U30S получил процессор Intel Core нового поколения и GPU NVIDIA GeForce GT 520M : На одной зарядке компьютер массой чуть менее 2 кг работает 4-6 ч

    18:511

    Процессор Apple A5 выпускается Samsung по 45-нм техпроцессу, имеет бóльшую подложку и стоит дороже, чем Tegra 2:

    18:1733

    Землетрясение в Японии может затронуть производство жидкокристаллических панелей: Производство панелей не нарушено, но могут пострадать поставки химического сырья

    18:113

    Охлаждающая подставка для ноутбуков iGo Arctic отводит тепло от самого горячего места: Конструкция предусматривает перемещение вентилятора по желанию пользователя

    17:55

    Представлена 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 550 Ti: Бюджетное игровое решение с поддержкой DirectX 11

    16:006

    Специалисты Parade Technologies создали первый в мире демультиплексор с поддержкой DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4a: Поддержка новых версий спецификаций обеспечивает повышение максимальной скорости передачи

    14:091

    Мультимедиа: SUPER 2011 Build 47: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    13:501

    Nikon официально сообщает о потерях в результате землетрясения: В компании пока не берутся оценивать, насколько скажутся разрушения и отключение электроснабжения на экономических показателях

    13:228

    Утилиты: Glary Utilities v.2.33.0.1158: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    13:15

    В Китае замечен двухъядерный процессор Pentium Dual-Core G840 на микроархитектуре Sandy Bridge: Данных о цене и сроке начала продаж пока нет

    12:571

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1155: Бесплатная программа для настройки и оптимизации Windows Vista

    12:40

    Землетрясение в Японии может привести к подорожанию аккумуляторных батарей: Если фабрики Sony не смогут быстро восстановить работу, возникнет дефицит, и цены пойдут вверх

    12:28

    70% покупателей iPad 2 покупают свой первый iPad. И читать книги с его экрана они не планируют: Уровень продаж iPad 2 в течение первого уикенда оценивается в 400—500 тыс. устройств

    12:0836

    Диагностика: System Spec v.2.90: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    12:05

    По мнению аналитика JP Morgan, Intel едва дотянет до планируемых показателей квартала: Одной из причин назван интерес потребителей к планшетам

    11:431

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.13: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    11:30

    1Password 3.5.9 для Mac — новая версия менеджера паролей: Утилита 1Password следит за всеми паролями и сохраняет их в одном месте

    11:24

    Землетрясение и цунами привели к закрытию предприятий Sony и других японских производителей : Компании сообщают о ранениях среди персонала, повреждении зданий и оборудования

    11:181

    Процессор Apple A5 найдет применение и в будущей модели iPhone: iPhone 5, возможно, станет первым смартфоном Apple, использующим двухъядерный CPU

    11:082

    Диагностика: SIV 4.17: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:55

    X Lossless Decoder 20110228 — декодер lossless-аудио для Mac: X Lossless Decoder (XLD) для Mac OS X позволяет декодировать, конвертировать и воспроизводить аудиоданные в различных lossless-форматах.

    10:50

    Планшет Apple iPad помог Dell в борьбе с Acer на рынке ПК: Компания Dell усилила свою позицию на рынке

    10:5037

    Компактная камера Pentax RZ-18 Optio получит поворотный экран: Выход камеры Pentax RZ-18 Optio ожидается во втором квартале

    10:221

    Microsoft: в борьбе за покупателя: Microsoft Dynamics AX for Retail позволяет торговым предприятиям автоматизировать и интегрировать все бизнес-процессы

    10:20

    SMARTReporter 2.5.7 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.: Утилита мониторинга работы жестких дисков, подключенных к Mac по интерфейсам ATA и Serial ATA.

    10:13

    18 марта в Екатеринбурге пройдет конференция Microsoft по разработке прикладных приложений: Участие в конференции — бесплатное

    10:101

    Microsoft объявила о доступности первого пакета обновлений SP1 для Visual Studio 2010: Наряду с Visual Studio 2010 SP1 также представлен целый ряд улучшений в продуктах для разработчиков

    09:45

    Samsung Galaxy Tab с поддержкой исключительно Wi-Fi поступит в продажу 4 апреля, а Motorola Xoom — 27 марта: Стоимость Samsung Galaxy Tab Wi-Fi составит $399, Motorola Xoom Wi-Fi — $600

    09:397

    A Better Finder Rename 8.78 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов: В новой версии внесено несколько мелких исправлений

    09:37

    Планшет DreamBook ePad H10 HD: 10 дюймов, NVIDIA Tegra 2 и Android 3.0: Новинка здорово походит на Motorola Xoom как внешне, так и аппаратно

    09:251

    NVIDIA GeForce GTX 590 замечен в продаже, цена — 840 евро: Предварительные данные говорят о том, что NVIDIA GeForce GTX 590 будет дороже AMD Radeon HD 6990

    09:154

    Обновление продуктов Dr.Web для Mac OS X: Вышла обновленная версия антивируса Dr.Web для Mac OS X и Mac OS X Server

    09:10

    ASBIS анонсирует выход на российский рынок AVG PC Tuneup 2011: На российском рынке представлен новый продукт AVG PC Tuneup 2011

    08:35

    Новософт представил решение для резервного копирования в корпоративных сетях: Новософт представил решение для бэкапа в корпоративных сетях – Handy Backup Server

    08:00

    GPU PowerVR SGX543MP2 из iPad 2 демонстрирует ощутимо большую производительность, чем NVIDIA Tegra 2 из Motorola Xoom: Графическая подсистема iPad 2 в несколько раз быстрее, чем у первой модели iPad

    02:1223

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