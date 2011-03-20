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    20 марта 2011

    Foxconn Quantum Force Rattler — материнская плата на чипсете Intel P67 для геймеров и энтузиастов: Новинка рассчитана на использование процессоров Sandy Bridge

    19:307

    Стали известны европейские цены планшетов Acer, ASUS, LG и Motorola: Стоимость устройств в Европе на 30-40% выше, чем в США

    19:159

    Smart Cover: не только магнит на холодильник, но и десятки миллионов долларов для Apple: Apple не будет отдавать рынок аксессуаров полностью на откуп сторонним производителям

    15:1319

    До конца года ASUS отгрузит на мировой рынок 4,5 млн мониторов: Это позволит занять ей 6 место в списке основных поставщиков мониторов в США

    14:306

    KINGMAX заключает «флэшку» UI-01 в водонепроницаемый и ударопрочный корпус: Носитель представлен в версиях объемом 4 и 8 ГБ

    14:152

    Amazon раскрыл технические характеристики 10-дюймового планшета Toshiba: Новая информация подтверждает ранее появившиеся данные о том, что устройство базируется на SoC NVIDIA Tegra 2 и управляется ОС Android 3.0

    14:0012

    Пять компонентов iPad 2, производимых в Японии, могут стать причиной еще большего дефицита планшетов: Среди них — компас, батарея, память и др.

    13:595

    Stealth Computer разработала защищенный моноблочный компьютер: Нетривильная новинка обладает интересными характеристиками, но и стоит недешево

    13:45

    Dell перевела ноутбуки серии Vostro 3000 на процессоры Sandy Bridge: Лэптопы имеют большое количество опций, однако и базовые версии «голыми» не назовешь

    13:307

    В продаже замечен ноутбук Toshiba Satellite L750 на платформе Intel Huron River: Toshiba Satellite L750 комплектуются дискретными GPU NVIDIA GeForce GT525M

    13:151

    Производительные накопители Micron RealSSD C400 замечены в свободной продаже: Цены стартуют с отметки $130

    00:404

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