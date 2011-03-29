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    29 марта 2011

    Динамическая контрастность монитора Hanns-G HL245 достигает 15 000 000 : 1: В европейских магазинах HL245 можно найти по цене 153 евро

    22:515

    Amazon Appstore предлагает «тест-драйв» приложений для Android на ПК: Пока функция тестирования доступна лишь для пользователей из США

    22:44

    Motorola Mobility готовит к выходу обновление встроенного ПО 4.1.57 для Atrix 4G : Обновление прошивки для смартфона Motorola Atrix 4G

    22:34

    HTC Compass – цифровой компас для смартфонов с Windows Phone 7:

    22:22

    Corsair начинает продажи наборов памяти Vengeance DDR3-2000: Новинки совместимы со всеми выпускаемыми в настоящее время платформами Intel и AMD

    21:484

    Серия сетевых накопителей WD My Book Live пополнилась моделью объемом 3 ТБ: Цена устройства в США — $260

    21:481

    Intel начала поставки процессоров Celeron B810: Процессор оснащен двумя ядрами, работающими на частоте 1,6 ГГц

    21:234

    Ученые придумали новый способ формирования нанослоев из кремния : Слой кремния впервые удалось сформировать на диэлектрическом материале

    20:212

    Фото дня: 3D-карта Radeon HD 6790 в исполнении Sapphire за неделю до официального анонса: Поверхность печатной платы синего цвета почти полностью прикрыта системой охлаждения

    20:015

    В этом году Европа продолжит доминировать по числу установленных солнечных батарей : Первое место в мире по мощности установок занимает Германия

    19:319

    Названа уточненная дата выхода 3D-карты AMD Radeon HD 6790 : По предварительной оценке, новинка будет стоить около $150

    19:001

    Системная плата BIOSTAR TH67+ рассчитана на процессоры Intel Core нового поколения: Плата имеет по два порта SATA 6 Гбит/с и USB 3.0

    18:47

    Nokia подает в ITC очередную жалобу против Apple: В Nokia уверены, что Apple нарушает патенты Nokia практически во всех своих продуктах

    16:5513

    Intel переходит на 25-нанометровую флэш-память — представлены SSD серии 320: Переход на новый техпроцесс позволил Intel снизить производственные затраты

    15:269

    Dell готовит к выпуску ноутбук Alienware M14x с экраном, поддерживающим Full HD : Данных о графической подсистеме M14x и цене ноутбука пока нет

    14:551

    Мультимедиа: Fast CD Ripper v.2.0: Небольшой риппер музыки с компакт дисков

    14:25

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.4: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом

    13:501

    Семидюймовые планшеты чувствуют себя комфортно в отсутствие iPad аналогичного размера: Основная борьба между производителями планшетов развернется именно в сегменте семидюймовых устройств

    13:3920

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.9.3: Программа для полной деинсталляции установленных программ

    13:15

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.2.106.000: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    12:40

    Intel и HP подтверждают, что не бросят Itanium : Oracle прекращает разработку ПО для систем на процессорах Intel Itanium

    12:314

    Названы тактовые частоты и другие детали AMD Radeon HD 6790 : Тактовая частота ядра составит 840 МГц

    12:1815

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.18: Достаточной популярный и удобный интернет-пейджер

    12:052

    Американские сенаторы просят удалить из App Store приложения, предупреждающие о полицейских пунктах на дорогах: Аналогичные письма получили и владельцы других онлайновых сервисов

    11:441

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.4.0: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    11:30

    Green House увеличивает объем «флэшки» PicoDrive N до 64 ГБ: Цена накопителя объемом 64 ГБ равна $206

    11:27

    Опубликована программа конференции DevCon’11: Стала известна программа крупной конференции DevCon

    10:55

    Конференция Apple WWDC 2011 состоится в начале июня : На этот раз компания уделит внимание как мобильным устройствам, так и Mac

    10:465

    Доступен для скачивания Microsoft Lync 2010 SDK: Выпущен SDK для Microsoft Lync 2010

    10:20

    Microsoft: Windows Phone 7 – последние обновления: Новые подробности об обновлении Windows Phone 7

    09:45

    Слух: 31 марта AMD представит видеокарту Radeon HD 6790: Новинка, предположительно, станет «урезанной» версией AMD Radeon HD 6850

    09:284

    Защищенные карты памяти Samsung серии Plus не боятся ни воды, ни магнитного поля: Накопители прошли проверку на прочность в воде, аппарате МРТ и под колесами автомобиля

    09:265

    AMD потребовала у NVIDIA доказательств того, что GeForce GTX 590 является «самой быстрой видеокартой в мире»: В AMD полагают, что NVIDIA слишком высокого мнения о GeForce GTX 590

    09:1938

    EVGA выпускает две разогнанные видеокарты на базе NVIDIA GeForce GTX 590: Частота GPU в новинках поднята с 607 до 630 МГц

    09:131

    Microsoft в России объявляет о новом назначении : Новую позицию менеджера по развитию исследований и разработок в России заняла Дженнифер Трелевич, имеющая обширный опыт работы в сфере ИТ

    09:10

    В планшетах AnyDATA AMD120 и AMD810 используются двухъядерные однокристальные системы Qualcomm: В AMD120 используется SoC Qualcomm APQ8060, а в AMD810 — SoC Qualcomm MSM8660

    09:053

    HTC анонсировала смартфон EVO 3D с поддержкой GSM: Смартфон оснащен процессором частотой 1,2 ГГц и GPU

    08:553

    Представлен «Ревизор» на свободной платформе Alfresco для управления бизнесом: Первое решение для предприятий и холдингов на основе свободной платформы управления контентом Alfresco ECM – «КОРУС | Ревизор»

    08:35

    CSP VPN Gate 3.1 получил сертификаты ФСБ России в качестве средства защиты криптографической информации (СКЗИ): Аппаратно-программный комплекс CSP VPN Gate 3.1 получил сертификацию по классу защиты КС 2

    08:00

    Руководство TSMC обеспокоено эффектом, который окажет землетрясение в Японии на полупроводниковую отрасль: Планы компании по расширению производства имеют шансы осуществиться

    07:00

    Карты памяти Patriot Memory LX Pro SDHC Class 10 передают данные со скоростью 20 МБ/с : Носители имеют объем 16 и 32 ГБ

    00:08

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