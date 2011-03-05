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    5 марта 2011

    К ускорителю PowerColor HD6870 2GB GDDR5 Eyefinity 6 можно подключить шесть мониторов: Усилятся ли впечатления пропорционально количеству дисплеев?

    22:22

    CeBIT 2011: Archos представила цветную электронную книгу и планшет за 129 евро: Позже в линейку Arnova войдет семидюймовый планшет за 99 евро

    14:1114

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.8 Build 119: Обновленная утилита для борьбы с вирусными угрозами

    14:005

    Intel продвигает идею стандартизации моноблочных ПК: За основу взяты системные платы типоразмера Mini-ITX

    13:3817

    Объектив Samyang 35mm 1:1.4 AS UMC обрел окончательный вид и цену: Появилось красное кольцо и шкала дистанций фокусировки, а габариты уменьшились

    13:1520

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.39: Новая версия утилиты восстановления паролей

    13:001

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2011.03.03): Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    12:00

    Общение в сети: Xfire v.1.132: Бесплатный пейджер для активных игроков

    11:00

    Microsoft вручил грант первому стартапу - победителю конкурса Фонда посевного финансирования компании: 100 тысяч долларов перешли к первому победителю

    10:003

    В пакете Adobe Digital Publishing Suite реализована поддержка основных моделей подписки: Комплексное решение будет включать в себя поддержку подписных сервисов Apple Subscriptions и Google One Pass

    09:00

    Вышла бета-версия ICQ для Mac: Популярный мессенджер ICQ теперь и на Mac

    08:00

    Microsoft опаздывает на «битву планшетов»: Windows для планшетов выйдет не раньше конца лета 2012 года

    03:20142

    Начались поставки гибридного маршрутизатора D-Link DHP-1320: Маршрутизатор D-Link DHP-1320 поддерживает технологии Wi-Fi и PowerLine

    02:539

    Elonex 760ET — планшет с гигагерцовым процессором за $160: При разработке Elonex 760ET создатели сэкономили разве что на экране и аккумуляторе

    01:4010

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