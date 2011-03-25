  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 марта 2011

    Стихийное бедствие в Японии не затронет поставки комплектующих для оптических накопителей: Некоторые сборщики ноутбуков увеличили заказы на оптические приводы, но оснований для паники нет

    23:52

    Foremay OC177 DOC — самый маленький SSD в виде микросхемы : Предусмотрен выпуск накопителей объемом до 64 ГБ

    23:37

    Компоненты акустической системы Hercules XPS DIAMOND 2.0 usb имеют форму бриллиантов: Стереофоническая аудиосистема Hercules XPS DIAMOND 2.0 usb ориентирована на любителей «гламура»

    20:525

    Koolance готовит к выпуску водоблок для 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 590: Модель VID-NX590 начнет поступать в продажу 31 марта

    20:22

    Интерес к планшетам помогает удержать цены на экраны среднего размера: Чтобы не лицензировать IPS, некоторые производители пробуют разработать альтернативные технологии

    19:231

    Применение трехмерных наноструктур позволит улучшить аккумуляторы: Батарея с электродами нового типа заряжается в 10-100 раз быстрее обычной

    19:0512

    Canon снова откладывает поставки новых объективов, теперь — на неопределенный срок: Стихийное бедствие внесло коррективы в планы японской компании

    18:039

    Ассортимент PowerColor пополнила разогнанная 3D-карта Radeon HD 6870 PCS++: GPU разогнан в заводских условиях до 975 МГц, память — до 1150 МГц

    17:491

    GIGABYTE выпускает видеокарту GeForce GTX 590 в оригинальном исполнении: В комплект поставки входит игровая мышь GHOST M8000X и набор аксессуаров

    15:1013

    Аналитики IHS iSuppli подвели итоги 2010 года на рынке микропроцессоров: Как и ранее, рынок поделен между Intel и AMD

    14:024

    Kodak может выиграть более миллиарда долларов в деле против Apple и RIM: Если дело будет направлено на пересмотр, решение станет известно до 23 мая

    13:404

    Настройщики: 360Amigo System Speedup v.1.2.1.5900: Утилита для настройки ОС Windows

    13:15

    Samsung начинает серийный выпуск чипов LPDDR2 плотностью 4 Гбит «30-нанометрового класса»: Память предназначена для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств

    13:12

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.5.1.3: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    12:40

    Google не спешит открывать доступ к Android 3.0 : Компания обещает открыть доступ, как только ОС будет готова, но точный срок не называет

    12:3311

    Утилиты: DriverMax v.5.8: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    12:05

    Чипсеты AMD с поддержкой USB 3.0 прошли сертификацию USB-IF : AMD первой получила сертификат USB-IF на хост-контроллер USB 3.0, интегрированный в чипсет

    11:437

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.72: Бесплатная альтернатива стандартного апплета "Добавление и удаление программ" операционных систем Windows

    11:30

    В марте поставки ноутбуков вырастут на 40-50%, говорят тайваньские производители: Причиной резкого роста стал перенос выхода моделей на процессорах Sandy Bridge

    11:201

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.38: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    10:55

    Для мобильных устройств Galaxy Player компания Samsung выбрала платформу Android: Устройства Galaxy Player 4 и 5 оснащены дисплеями размером 4 и 5 дюймов соответственно

    10:381

    Утилиты: Foxit Reader v.4.3.1.0323: Бесплатная программа для просмотра и распечатывания документов в формате PDF

    10:20

    У Koolance готов водоблок для 3D-карты AMD Radeon HD 6990: Цена VID-AR699 примерно равна $160

    10:189

    Рынок MEMS в 2016 году приблизится к 5 млрд. единиц, уверены в ABI Research: Форпостом распространения MEMS выступили смартфоны, но перспективным направлением аналитики считают дисплеи

    10:032

    Выпущен набор Windows Azure Toolkit for Windows Phone 7: Набор инструментов для разработки приложений для Windows Phone 7

    09:45

    Microsoft: путь от виртуализации к частному облаку лежит через управление сервисами: Microsoft представляет новый System Center 2012, который расширяет возможности управления бизнес-приложениями в частном и публичном облаках

    09:10

    Microsoft не планирует покупать Nokia: Первый смартфон Nokia с Windows Phone 7 выйдет до конца года

    09:004

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows и Dr.Web Enterprise Suite 6.0: Новые версии компонентов в антивирусных решениях «Доктор Веб»

    08:35

    Internet Explorer Administration Kit 9: Выпущен Internet Explorer Administration Kit 9

    08:00

    Компания Nikon уточняет сведения о ситуации в Японии, а ее продукция тем временем начала дорожать: В зоне стихийного бедствия оказалось восемь заводов группы Nikon

    00:278

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018