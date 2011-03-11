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    11 марта 2011

    В рекламном ролике «засветилась» камера Nikon D5100?: Выход камеры Nikon D5100 ожидается в конце месяца

    23:587

    Беззеркальная камера Nikon выйдет в ближайшие недели и будет нацелена на профессиональный сегмент : Не исключено, что одновременно будет представлена и зеркальная камера

    23:0415

    Выход 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 590 намечен на 22 марта: Ранее предполагалось, что NVIDIA GeForce GTX 590 выйдет в феврале

    22:004

    3D-карта ColorFire Xstorm HD 6850 дебютирует на рынке с рекордом в тесте 3DMark Vantage: Любители разгона оценят наличие точек контроля напряжения

    21:004

    Планшет Lenovo будет называться не LePad: На тесты в FCC устройство поступило под названием Skylight

    20:426

    Видеокарта SPARKLE GTX570 Thermal Guru также получила кулер собственной разработки: Благодаря этому, модель получилась легче и эффективнее референсного варианта

    20:183

    На мировом рынке печатающих устройств лидируют струйные принтеры и компания HP: Компаниям HP, Canon и Epson принадлежит более 75% рынка

    20:109

    Ноутбук ASUS K73 получит алюминиевый корпус и процессор Sandy Bridge: Благодаря технологии IceCool область в районе тачпэда будет оставаться прохладной

    19:5510

    Cyber Snipa готовит игровую гарнитуру Sonar 5.1 Championship: Наушники имеют по четыре динамика с каждый стороны, включая сабвуфер

    19:261

    ASUS NC1: закрытые наушники с функцией активного шумоподавления: Лёгкие складные наушники с кожаными амбушюрами весят всего 130 г

    18:151

    Видеопроцессоры TI DM8168 и DM8148 DaVinci поддерживают до трёх потоков высокой чёткости: Одна модель отличается высокой производительностью, другая — малым энергопотреблением

    17:155

    Scythe представила компактный кардридер Kama Reader Jr: Изделие не обременено чрезмерной функциональностью

    16:454

    В серию вентиляторов Enermax T.B.Silence вошли модели типоразмера 80 и 120 мм: Две из них поддерживают регулировку скорости вращения с помощью ШИМ

    16:351

    EVGA выпускает двухпроцессорную видеокарту GeForce GTX 460 2Win: GeForce GTX 460 2Win построена на двух процессорах GF104 и, по данным разработчиков, по своей производительности, превосходит GeForce GTX 580

    15:5918

    Swiftech возвращается к производству воздушных систем охлаждения: Процессорный кулер Polaris 120 получил пять тепловых трубок диаметром 8 мм

    15:154

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.12: Мультимедиа-комплекс для прослушивания, записи, конвертирования и т.д. медиа-файлов

    14:25

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.1451: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    13:50

    Графика: VueScan v.9.0.22: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    13:151

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.1.8: Программа для конвертации защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    12:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.523: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    12:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.11: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    11:30

    Internet Explorer 9 – 14 марта: Объявлена точная дата выхода IE9

    10:552

    Микро-ПК Toradex xiilun PC помещается в корпусе размерами 6 x 8,9 x 1,6 см: Основой малютки стала платформа Intel Oak Trail

    10:2167

    «Лаборатория Касперского» получила десять новых патентов: Роспатент выдал 10 новых патентов ЛК

    10:20

    Sony готовит к выпуску камеру CyberShot с поддержкой 3G : Пока нет данных ни о цене, ни о сроке выхода новинки

    09:535

    SearchInform представила инструмент контроля файл-серверов: FileSniffer предназначен для контроля работы пользователей на файл-серверах

    09:45

    Мониторы ASUS Designo ML Series: панели VA и IPS и светодиодная подсветка: Новинки обладают привлекательным дизайном и интересными характеристиками

    09:379

    ASRock и ECS в феврале потеряли более 30% дохода: Оба производителя надеются на возобновление роста доходов в марте

    09:271

    Intel и Lenovo представили очередной ученический нетбук: Lenovo Classmate+ PC является полным аналогом Intel Classmate PC

    09:209

    Lenovo начнет продажи планшетов LePad до конца месяца: Мобильный Интернет назван «ключевой областью» роста для Lenovo

    09:1616

    Планшеты Shuttle: фото и характеристики: Shuttle V07CT01 поступит в продажу в мае, чуть позже к нему присоединится V10CN01

    09:149

    Новая версия ABBYY Business Card Reader for iPhone расширяет возможности работы с визитками: Теперь программа позволяет сохранять снятые визитки отдельно, не занимая адресную книгу телефона контактами, которые используются редко

    09:10

    Archos представит на выставке IFA два планшета топ-класса: Новинки, предположительно, будут построены на SoC NVIDIA Tegra 2

    09:051

    Новая бесплатная программа для восстановления данных R.saver: Простая в использовании программа для восстановления данных с различных версий файловых систем FAT и NTFS

    08:351

    Испытайте сервисы PhoneUP на Unified Communications Forum 2011: На мероприятии состоится демонстрация пакета сервисов для корпоративной IP-телефонии

    08:00

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