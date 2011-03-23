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    23 марта 2011

    Mac App Store догоняет «мобильный» App Store : Mac App Store отличает от App Store существенно более высокий процент платных приложений

    23:59

    Toshiba приступила к продажам тонкого 14-дюймового монитора, получающего питание по шине USB: Новинка использует технологию подключения DisplayLink

    23:554

    Поставщики электроники проявляют панические настроения: Землетрясение в Японии повлияло на поставки полупроводниковых и электронных компонентов

    23:399

    На мероприятии DATE 2011 представлен чип с функциями самопроверки и самовосстановления : Разработчиком концепции является консорциум CRISP

    22:504

    Обновление прошивки улучшает совместимость Apple TV со старыми моделями телевизоров: Апдейт вносит исправление, устраняя мерцание и искажения цветов

    22:22

    Apple не планирует отправлять iPod classic на пенсию: Преимуществом iPod classic остается самая большая емкость встроенной памяти

    21:406

    ASUS подготовила семь материнских плат на чипсете Intel H61 Express: Некоторые из новинок оснащаются портами интерфейса USB 3.0 и разъемами SATA 6 Гбит/с

    21:0910

    Google — самая дорогая марка в мире: Стоимость Google оценили в 44,3 млрд. долларов

    20:159

    Объем миниатюрных SSD Super Talent mSATA достигает 256 ГБ: Новинки предназначены для планшетов и нетбуков

    19:36

    Nauticam анонсирует подводный бокс NA-60D для камеры Canon 60D: Бокс из алюминия рассчитан на глубины до 100 м

    19:076

    Новые iMac могут быть выпущены в начале мая: Среди новшеств — Intel Sandy Bridge и Thunderbolt

    19:036

    EVGA отметила выход Crysis 2 выпуском видеокарты GeForce GTX 560 Ti Maximum Graphics Edition: Новинка работает на повышенных в заводских условиях частотах

    16:462

    CTIA 2011: LG официально представила беспроводное зарядное устройство WCP-700: Изделие основывается на технологии eCoupled компании Fulton Innovation

    16:0115

    Acer приступила к поставкам мониторов B243HL и B273HL на базе панелей VA: Младшую модель можно приобрести в Европе за 250 евро, старшую — за 400 евро

    15:30

    Kingston пополняет серию карт памяти microSDHC Class 10 новинками объемом 4 и 8 ГБ: Карточки совместимы с большим количеством мобильных устройств, включая телефоны, смартфоны, планшеты и видеокамеры

    14:511

    ASUS Transformer: планшет, возомнивший себя нетбуком, появится в продаже на этой неделе: пока только в Тайване

    14:5026

    Фото дня: графический ускоритель ASUS GeForce GTX 590: Флагманская видеокарта NVIDIA на базе двух процессоров GF110

    14:357

    Интернет и сети: TeamViewer v.6.0 Build 10418: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    13:152

    Microsoft обвиняет Barnes & Noble, Foxconn и Inventec в нарушении патентов: Иски поданы в окружной суд и Комиссию по международной торговле

    13:0116

    Утилиты: GPU Caps Viewer v.1.10.2: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    12:40

    Apple подала в суд на Amazon из-за торговой марки App Store: Apple просит суд запретить использование марки Amazon Appstore

    12:2612

    Apple обновила FaceTime для Mac: Приложение позволяет пользователям Mac осуществлять видеоконференции с владельцами других FaceTime-устройств.

    12:13

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.71: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    12:05

    Автомобиль, компьютер и Microsoft: Технология голосового управления на базе Microsoft Windows SYNC

    11:305

    Microsoft поддерживает всероссийский предпринимательский конкурс «БИТ»: Microsoft стала партнером всероссийского предпринимательского конкурса «Бизнес инновационных технологий»

    10:55

    NeoOffice 3.1.2 Patch 6 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X: NeoOffice создан на основе OpenOffice.org с добавлением специфических возможностей Mac OS X

    10:52

    Цены на мониторы с ламповой и светодиодной подсветкой почти сравнялись: Мониторы с ламповой подсветкой могут быть вытеснены с рынка в течение года

    10:2737

    Педагоги Европы учатся, сотрудничают и соревнуются на 8-ом Европейском Форуме «Партнёрство в образовании» в Москве: Стартовал 8-ой Европейский Форум «Партнёрство в образовании»

    10:20

    Total Finder 1.1.10 для Mac расширяет возможности Finder: Total Finder добавляет в Finder возможность использования вкладок

    10:01

    Определены победители Федерального конкурса проектов учителей : Российские педагоги продемонстрируют свои решения на 8-ом Европейском Форуме «Партнёрство в образовании»

    09:45

    Camino 2.0.6 — обновление веб-браузера для Mac OS X: В программе используется механизм рендеринга веб-страниц Mozilla Gecko

    09:40

    Мобильная вирусология: новые зловреды под новые платформы: Новые результаты исследования «Лаборатории Касперского»

    09:101

    OnyX 2.2.5 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard: Бесплатная утилита Onyx позволяет обслуживать и персонализировать Mac OS X

    09:04

    Вышла русскоязычная версия утилиты Paragon Migrate OS to SSD: Для миграции ОС Windows на твердотельные накопители

    08:35

    «Мобильный Криминалист» 3.0 расскажет все о владельце смартфона: Новая версия программы для проведения компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств

    08:00

    Новости из мира креплений для Mac: Если потребуется что-то к чему-то прикрепить, призводители аксессуаров для Mac предложат готовые решения

    01:3623

    Exceleram представила восемь наборов памяти DDR3 в рамках серии Blue Rippler: Новинки рассчитаны на использование с процессорами Intel в исполнениях LGA 1156, 1155 и 1366 или ЦП AMD в исполнении AM3

    01:15

    Samsung официально представила Galaxy Tab 8.9 и обновленный Galaxy Tab 10.1: Galaxy Tab 10.1 стал так же тонок, как и новоиспеченный планшет, но несколько потерял в функциональности

    00:1581

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