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    27 марта 2011

    В будущих моделях Mac Pro может появиться поддержка «обычных» видеокарт: В настоящее время видеоадаптеры для Mac Pro стоят в несколько раз дороже своих «обычных» аналогов

    23:589

    Ошибка в наборах системной логики Intel 6-й серии затормозила отрасль : Предполагается, что производители смогут наверстать упущенное в апреле

    16:395

    Драйвер, поставляемый с GeForce GTX 590, может сжечь 3D-карту: Ошибка разработчиков отключает механизм защиты

    16:2128

    Новая версия Twitter для iOS поддерживает работу с камерами iPad 2 :

    16:13

    RIM обеспечит на планшете PlayBook поддержку запуска приложений Android:

    15:035

    Acer планирует занять 10% рынка планшетов: В абсолютных числах это составит 5-7 млн устройств, отгруженных в течение года

    14:335

    Внешний оптический привод Buffalo поддерживает оптические диски BDXL: Устройство позволяет записывать трех- и четырехслойные диски BD-R на скорости 4x

    14:243

    Aircell анонсировала первый в мире «авиационный» Android-смартфон: Новинка полчит сенсорный дисплей диагональю 3,8 дюйма

    14:19

    HTC пополнит семейство Flyer еще двумя планшетами: Оба устройства будут работать под управлением ОС Android 3.0

    14:121

    Через четыре года планшеты Samsung обзаведутся экранами с плотностью пикселей 400 ppi: Кроме того Samsung Не исключает выпуск планшета с 3D-экраном

    14:067

    Point of View анонсировала два варианта GeForce GTX 590 с заводским разгоном: Частота GPU POV/TGT GeForce GTX 590 Charged составляет 668 МГц, GeForce GTX 590 Ultra Charged — 691 МГц

    13:502

    Продажи планшетов Acer Iconia Tab A500 и W500 в Европе начнутся 8 апреля, цены уже известны: Начальная стоимость каждой модели — 515 евро

    13:431

    Ученые вдвое улучшили КПД синих органических светодиодов : Специалистам из университета Мичигана удалось достичь эффективности около 10%

    13:18

    Названа цена и срок начала поставок мини-HTPC Xtreamer Ultra: Продажи Xtreamer Ultra начнутся 3 мая, а стоит новинка 249 евро

    12:451

    Apple обвиняется в незаконном копировании технологий Robocast в Apple TV и iTunes: Истец требует обязать Apple выплатить лицензионные отчисления

    12:386

    Один из создателей Mac OS X покидает Apple ради науки: Бертран Серле работал со Стивом Джобсом с 1989 года

    12:113

    Apple может лицензировать AirPlay с видео сторонним производителям: Первые сторонние устройства с видео-AirPlay могут появиться уже в этом году

    10:17

    Mac OS X Lion уже на стадии Golden Master?:

    09:56

    Motorola может выпустить собственную операционную систему для мобильных устройств: Такой шаг призван помочь компании снизить зависимость от Android

    01:117

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