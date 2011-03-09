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    9 марта 2011

    В будущем году WebOS будет на каждом персональном компьютере HP: Этот шаг направлен на привлечение разработчиков ПО

    23:0311

    Kingston HyperX Genesis: модули ОЗУ с радиаторами любого цвета, но только если этот цвет — синий: Линейка HyperX возвращается к традиционному для себя окрасу

    22:157

    Планшеты обгонят настольные ПК уже через год, и продавать их выгоднее: Жизнь других производителей осложняет доминирующая на рынке планшетов компания Apple

    21:5617

    В мире насчитывается 394 млн пользователей планшетов, потенциал роста рынка — остальные 99,7% населения Земли: Аналитик полагает, что к 2014 году главенствующую роль на рынке будет играть Google Android, а не iOS

    20:2927

    Samsung выпускает 3D-мониторы серий 950 и 750: В серию 950 вошли модели 27TA950 и 27SA950

    20:2417

    Новый планшет Samsung может оказаться не толще Apple iPad 2: Компания опубликовала фотографию фрагмента планшета

    20:1123

    Intel отправит шестиядерный Core i7-980X Extreme Edition на пенсию, но не сразу: Core i7-980X Extreme Edition будет заменен более "свежим" Core i7-990X Extreme Edition

    19:431

    Моноблочный ПК ASUS ET2700 внешне напоминает iMac и имеет сенсорный экран: Новинка оснащена сенсорным экраном, способным распознать до десяти прикосновений одновременно

    19:1717

    Партнеры AMD представили видеокарты на базе Radeon HD 6990: Видеокарты производства Club 3D, HIS, MSI, PowerColor и Sapphire на базе AMD Radeon HD 6990 стоят в Европе около 600 евро

    18:52

    Компактная камера Pentax Optio S1 — HDR и видео в формате 720p за $200: Камера будет поставляться в трех цветовых вариантах

    18:45

    Процессорный охладитель Zalman CNPS11X Extreme имеет не совсем обычную форму: Алюминиевые радиаторы расположены в виде буквы V

    13:386

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.7.9.0: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    13:15

    Первые процессоры AMD на ядре Bulldozer выйдут в июне: В первую волну войдет восемь моделей

    13:0535

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.3.1.2088: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    12:40

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.8.0: Новая версия диспетчера и ускорителя загрузок из Интернет

    12:05

    Social Keyboards предлагает клавиатуру для социальных сетей: Изделие представляет собой модифицированную мультимедийную клавиатуру Dynex

    12:021

    Запись: Infra Recorder v.0.52: Обновилась программа для записи CD/DVD-дисков под Windows

    11:30

    Active Media Products начинает поставки SSD объемом 64 ГБ для нетбуков Dell Inspiron Mini 9: Накопитель SaberTooth AA увеличивает не только объем памяти нетбука, но ее производительность

    11:232

    Утилиты: ProduKey v.1.50: Новая версия утилиты для просмотра серийных номеров программ в Windows

    10:55

    Gigabyte оснащает 3D-карту Radeon HD 6970 системой охлаждения WindForce 3X: Тактовая частота GPU повышена до 900 МГц

    10:30

    Графика: Paint.NET v.3.5.8: Исправленная версия бесплатного графического редактора

    10:20

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.4.0 Build 1000: Вышла новая программы для мониторинга работа WiFi и беспроводных точек доступа

    09:45

    Apple не оставляет шансов другим поставщикам планшетов : Выход Apple iPad 2 посеял хаос в стане производителей

    09:27207

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.12: Новая версия программы для контроля работы аппаратных ресурсов ПК

    09:10

    Блокеры-вымогатели «охотятся» за желающими пошпионить в сети: Появились новые троянцы-вымогатели, использующие нестандартную схему распространения

    08:35

    Состоялся релиз системы IQBuzz (Айкубаз): Вышел релиз инструмента для обработки информации соц.сетей и блогов

    08:00

    FPGA Xilinx Virtex-6 HXT и оптические модули Avago SFP+ и QSFP+ успешно прошли тест на совместимость: Завершение теста на совместимость дает разработчикам готовые решения 10 GbE и 40 GbE

    07:00

    Shuttle отказалась от проекта I-Power GXT Mini — внешней видеокарты для ноутбуков: Вслед за ASUS XG Station и AMILO GraphicBooster в лету канул и Shuttle I-Power GXT Mini

    03:3611

    ASUS показала на CeBIT игровые ноутбуки ASUS G53SW 3D и G74SX 3D: Новинки формируют на экранах объемное изображение, наблюдать которое можно без использования специальных очков

    00:33

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