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    28 марта 2011

    Каталог Danger Den пополнился водоблоком для GeForce GTX 590: Цена Danger Den GPU-6940 примерно равна $120

    21:016

    Процессорный охладитель Xilence M608 Pro подходит для низкопрофильных корпусов: Xilence M608 Pro — решение среднего ценового уровня

    20:273

    Конструкторы планшета Amlogic 8726-M не поскупились на кнопки: Ожидается, что новинка будет представлена официально в апреле

    16:185

    Маленькие секреты большого Samsung Galaxy Tab 10.1: Samsung предпринимает меры, призванные продемонстрировать преимущества Galaxy Tab 10.1

    15:4814

    Утилиты: Workrave v.1.9.4: Бесплатная утилита-напоминалка

    13:50

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.3.7: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров

    13:15

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.4.1: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    12:401

    Новая версия ОС BlackBerry произвела сильное впечатление на операторов сотовой связи: RIM планирует выпустить новую версию операционной системы еще до конца весны

    12:383

    У EK WaterBlocks готовы два водоблока для NVIDIA GeForce GTX 590 : Модели EK-FC590-GTX-Nickel и EK-FC590-GTX-Nickel+Acetal различаются материалом крышки.

    12:35

    Apple подозревают в разработке «умного телевизора»: Аналитик полагает, что такое устройство — следующий «большой» продукт Apple

    12:3520

    Apple выпустила Aperture 3.1.2:

    12:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.1.11.351: Программа для конвертации видео-файлов в формат DVD

    12:05

    Elpida заверяет, что землетрясение не нарушит поставки памяти: Компания ведет переговоры о бесперебойном обеспечении поставок материалов и комплектующих

    12:04

    Ноутбук Toshiba Tecra A11 весом 2,5 кг построен на процессоре Intel Core i3-380M: Компьютер оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма

    11:508

    Диспетчеры закачек: save2pc Light v.4.17: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    11:301

    Things 1.4.5 — новая версия популярного менеджера задач для Mac: Разработчики отмечают интерфейс, позволяющий эффективно просматривать списки задач

    11:12

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.11.2: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    10:55

    Playback 1.7.3 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства:

    10:52

    Камера Nikon D5100 будет представлена ровно через неделю: Одновременно может увидеть свет первая беззеркальная камера Nikon со сменными объективами

    10:3011

    Диагностика: TaskInfo v.9.2.1.321: Программа для сбора информации и управления ОС Windows

    10:20

    Apple ищет разработчика для радикального улучшения Maps для iOS: Компания продолжает работать над собственным картографическим сервисом

    10:09

    «Сколково» и Microsoft объявляют о стратегическом сотрудничестве в области развития образования в иннограде: «Сколково» и Microsoft подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

    09:45

    Intel начинает поставки Oak Trail: Производители уже анонсировали выпуск систем на новой платформе

    09:3023

    Circus Ponies NoteBook 3.0.9 — обновление организатора для Mac OS X: Circus Ponies NoteBook помогает хранить фрагменты веб-страниц, примечания, email-сообщения, диаграммы

    09:25

    «Лаборатория Касперского» представила эксклюзивную версию Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition: Новая версия антивируса KIS, созданная при сотрудничестве с Ferrari

    09:10

    Cyberduck для Mac 4.0.2 — обновление FTP-клиента: Программа поддерживает работу по протоколам FTP/SFTP/WebDAV, а также со многими популярными сервисами

    08:59

    Adobe Pass для TV Everywhere: решение для авторизации абонентов платного ТВ: Простой и безопасный способ расширить границы телевещания для ТВ провайдеров и их клиентов

    08:35

    MacPilot 4.2 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений: С помощью MacPilot можно выбрать режим загрузки ОС (32- или 64-битный) или отключить проверку орфографии в Safari

    08:32

    InfoWatch: операторы наказаны за телефонный спам при помощи норм о защите персональных данных: Новые норма защиты от телефонного спама

    08:00

    ReelBean 5.2 — видеоконвертер для Mac: По словам разработчиков, программа поддерживает 50 форматов

    07:26

    GPU iPad 2 справляется с 3D-играми в 1080p и двумя дисплеями : У производителей игровых консолей есть повод для беспокойства

    03:3416

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