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    16 марта 2011

    Zotac также разгоняет GPU GeForce GTX 550 Ti до 1000 МГц: Эффективная частота памяти ускорителя — 4400 МГц, шейдерного блока — 2000 МГц

    23:45

    OCZ покупает компанию Indilinx, производителя контроллеров для SSD: За Indilinx OCZ заплатит собственными акциями на сумму 32 млн долл.

    22:151

    ПК Lenovo ThinkCentre M91 оснащены процессорами Intel Core i5 и i7 второго поколения: Рабочие лошадки для офиса

    21:401

    Galaxy GeForce GTX 550 Ti и GeForce GTX 550 Ti White Edition — внешне совершенно разные, но такие похожие 3D-карты: Обе 3D-карты получили оригинальные системы охлаждения, но разогнана лишь одна из них

    21:14

    Производители ноутбуков обеспокоены возможным дефицитом батарей и других комплектующих : Дефицит может коснуться батарей, многослойных керамических конденсаторов и оперативной памяти

    20:522

    Охлаждение разогнанной 3D-карты GIGABYTE GV-N550OC-1GI поручено 100-миллиметровому вентилятору: 3D-карта GIGABYTE GeForceTM GTX 550 Ti Overclock Edition разогнана в заводских условиях

    20:31

    Icy Dock MB974SP-B позволяет установить в корпусе ПК четыре накопителя вместо трех: Инструменты при этом не нужны

    20:124

    Специалисты Panasonic создали стол с солнечной батареей для бесконтактной подзарядки мобильных устройств : Коммерческий продукт может появиться еще до конца года

    19:3610

    NVIDIA ищет финансового директора: Дэвид Уайт покинул компанию

    19:0514

    SGI Altix UV — самая большая в мире платформа Windows на процессорах Intel Xeon: В конфигурацию входит 1 ТБ оперативной памяти

    18:193

    В течение года средняя цена смартфона упадет до $250: Доля недорогих моделей увеличится до 30%

    16:54

    10-дюймовые планшеты Dell, Toshiba, HTC и HP появятся в продаже в июне, 7-дюймовый HP Opal — в сентябре: Вместе со сроками начала продаж стала известна и стоимость новинок на рынке США

    16:512

    ASUS выпускает сразу три разогнанные 3D-карты серии GeForce GTX 550 Ti: Процессор старшей модели UL ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 работает на частоте 1015 МГц

    16:28

    NVIDIA делает комплект 3D Vision лучше и доступнее: Комплект подешевел на $50, а входящие в его состав очки работают на 50% дольше

    15:515

    Seagate Technology представила HDD и SSD для корпоративного сектора: Список новинок включает твердотельные накопители Pulsar и жесткие диски семейства Constellation ES

    15:503

    E Ink обещает, что поставки электронной бумаги будут бесперебойными: В марте компания рассчитывает вернуться к январскому показателю дохода

    15:12

    10 открытий в новой версии «1С-Битрикс: Управление сайтом 10.0»:

    15:07

    Принят стандарт флэш-памяти ONFI 3.0, скорость передачи увеличена до 400 МБ/с: Показатели улучшены с сохранением обратной совместимости

    14:31

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.1.3: Утилита для управления трафиком на роутерах

    14:25

    Apple Remote 2.1.1 позволяет управлять новой приставкой Apple TV с iPhone: Программа также позволяет вводить текст в интерфейс Apple TV с помощью тачскрина

    14:20

    «Вскрытие показало»: внутри iPad 2 и Smart Cover установлено более 30 магнитов: Десять из них установлены в iPad, а остальные — в обложке

    14:0011

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.7.4.0.0: Набор утилит для администрирования ОС Windows

    13:50

    Apple выпустила обновления Java для Leopard и Snow Leopard: Апдейты устраняют ряд уязвимостей системы безопасности

    13:40

    В корпусе Enermax SpineRex установлено три больших вентилятора с сине-красной подсветкой: Продажи корпуса по цене $149 стартуют в апреле

    13:281

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.4: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    13:15

    Cyberduck для Mac 4.0.1 — обновление FTP-клиента: Программа поддерживает работу по протоколам FTP/SFTP/WebDAV, а также со многими популярными сервисами

    13:08

    Интернет и сети: AI RoboForm v.7.2.6: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    12:40

    Tinderbox 5.8.0 — обновление менеджера заметок для Mac: Программа позволяет хранить записи и планы, создавать связи между ними и публиковать готовые карты

    12:39

    Lantic разгоняет графический процессор 3D-карты GTX550 Ti 1GB GDDR5 до 1040 МГц: Стабильную работу на повышенных частотах обеспечивает система охлаждения с двумя вентиляторами

    12:24

    Графика: Light Image Resizer v.4.0.4.3: Бесплатная программа для обработки графических файлов

    12:05

    SpamSieve 2.8.5 — новая версия спам-фильтра для Mac: SpamSieve поддерживает работу практически со всеми популярными email-клиентами

    12:03

    TI рассчитывает восстановить разрушенный землетрясением завод и полностью возобновить поставки продукции к сентябрю: Выполнение графика зависит от поставок электроэнергии

    11:421

    Графика: SView5 v.3.41: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    11:30

    Postbox 2.1.4 — почтовый клиент для Mac OS X: Программа позволяет эффективно заменить штатное приложение Mac OS X Mail

    11:22

    Intel планирует наступление на рынке планшетов с ОС Android: Планшеты на платформе «Intel + Android» будут показаны в апреле

    11:0119

    Вице-президент Apple подтвердил в сообщении Twitter скорое появление белого iPhone: Apple выпустит iPhone в белом корпусе до конца весны

    10:581

    Microsoft объявляет о выходе Internet Explorer 9: Microsoft официально представила новый Internet Explorer 9

    10:552

    HTC готовит смартфоны Ignite, Prime и Pyramid: HTC Pyramid будет работать под управлением Android, а Ignite и Prime — под управлением Windows Phone 7

    10:376

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone: Обновление iPhone Configuration Utility 3.3 обеспечивает совместимость с iOS 4.3

    10:26

    60 приложений Paragon Software Group представлено в Intel AppUp: Paragon первым из разработчиков представила свое ПО в новом интернет-магазине приложений для нетбуков Intel AppUp

    10:20

    FotoMagico 3.7.6 — редактор слайдшоу для Mac: FotoMagico позволяет с удобством создавать высококачественные слайдшоу на компьютерах Mac.

    10:00

    Gainward выпускает пару 3D-карт GeForce GTX 550 Ti, одна из которых разогнана: GPU модели Gainward GTX 550 Ti 1024MB Golden Sample работает на частоте 1 ГГц

    10:00

    Поддержка жестких дисков объемом 3 ТБ реализована для семейства QNAP Turbo NAS: Вышла новая прошивка для накопителей Turbo NAS

    09:451

    MacPilot 4.1.9 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений: С помощью MacPilot можно выбрать режим загрузки операционной системы (32- или 64-битный) или отключить проверку орфографии в Safari

    09:42

    Lexar снизила стоимость карт памяти SDXC объемом 128 и 64 ГБ в два раза перед началом поставок: Если ранее накопители предполагалось продавать за $700 и $400, то теперь — за $330 и $200

    09:31

    Вышла бета-версия Outpost PRO v.7.5: Начато открытое бета-тестирование Outpost PRO 7.5

    09:10

    Adobe сообщает о доступности версии Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite : Размещаемое решение для публикации контента на планшетных устройствах учитывает индивидуальные потребности издателей во всем мире

    08:35

    Basware и ALPE consulting стали стратегическими партнерами на российском рынке: Заключено стратегическое партнерское соглашение между Basware и ALPE consulting

    08:00

    Компактная беспроводная клавиатура AVS GEAR ZIPPY BT-500 подходит к разным устройствам, включая планшет Apple iPad 2: ZIPPY BT-500 можно подключить к шести устройствам одновременно

    08:0035

    GPU 3D-карты Palit GTX 550 Ti Sonic разогнан до 1000 МГц: Система охлаждения Palit GTX 550 Ti Sonic стилизована под мотор

    07:00

    Rambus и Toshiba подписали лицензионное соглашение: Документ продлевает на пять лет действие лицензий, приобретенных ранее

    06:003

    AFOX ставит на 3D-карту GeForce GTX 550 Ti охладитель собственной разработки: Тактовые частоты новинки не отличаются от тактовых частот референсного образца

    00:04

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