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    19 марта 2011

    NFC позволит пользователям iPhone использовать свои приложения из Mac App Store на чужих компьютерах: Технология может быть использована уже в iPhone 5

    18:10

    Первые пользователи iPad 2 отмечают некоторые недостатки планшета : Микрофон iPad 2 Wi-Fi обеспечивает лучшее качество звука, чем у моделей с 3G

    16:539

    Canon беззеркальные камеры не интересуют : Между тем, рынок беззеркальных камер со сменными объективами быстро растет

    15:5348

    Названа точная дата выхода первых процессоров серии AMD FX: Как утверждается, первые модели будут представлены 11 июня

    15:2629

    Canon замечена в переговорах с Apple: В ассортименте Apple есть несколько продуктов, которые могут быть интересны Canon

    14:264

    Покупкой египетских разработчиков Intel старается ускорить продвижение 4G LTE : Intel официально подтвердила приобретение компании SySDSoft

    11:052

    По подсчетам AMD, в этом полугодии выйдет примерно 25 «уникальных моделей ноутбуков и ПК высокой четкости» на базе APU : Применение APU упрощает конструкцию и уменьшает энергопотребление

    06:007

    Через неделю после начала продаж iPad 2 очереди перед магазинами Apple не уменьшаются : При покупке iPad 2 в онлайновом магазине Apple ждать доставки придетсяя 4—5 недель

    03:3214

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