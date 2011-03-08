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    8 марта 2011

    Nokia X1-00: музыка, 61 день в автономном режиме и 34 евро: Nokia X1-00 может стать настоящим "опиумом для народа" во многих постсоветских странах

    22:5121

    Samsung показывает прозрачный сенсорный ЖК-экран с питанием от солнечной батареи: Для работы дисплея хватает окружающего света

    20:5916

    Поставщики нетбуков куют оружие против Apple: Внимание рынка к планшетам существенно повлияло на спрос на нетбуки

    20:1122

    В июне ExoPC выпустит моноблочные ПК: Будет выпущено две модели с ОС Microsoft Windows 7

    19:531

    Lian Li показала на CeBIT корпус-улитку PC-U6: Выпуском новинки Lian Li продолжила традицию анонсировать к CeBIT необычные корпуса

    19:3912

    У Samyang готов прототип объектива «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 7,5 мм для систем Micro Four Thirds : Объектив Samyang 7.5mm 1:3.5 UMC будет иметь угол зрения 180°

    19:21

    Вышло второе поколение процессоров Intel Core vPro: Функции безопасности включают «капсулу с ядом»

    18:558

    Olympus научила камеру SZ-30MR одновременно записывать видео Full HD и снимать фото разрешением 16 Мп: Olympus SZ-30MR поступит в продажу повсеместно, в то время как ее младшая сестра — SZ-20 — только в Великобритании

    18:51

    В первом полугодии NVIDIA может потерять часть рынка GPU: AMD удалось привлечь Apple и Sony

    18:3212

    Нетбуки HP Mini 210 и 110 получили процессоры Intel Atom N570 : Различие между HP Mini 210 и 110 заключается в батарее

    18:202

    OFC/NFOEC 2011: сегодня Juniper Networks покажет первый «конвергентный коммутатор» : Основой коммутатора опорной сети стал чипсет Junos Express

    16:473

    NEC представила первый в мире гибридный бесконтактный дактилоскопический датчик: Устройство призвано сделать несанкционированный доступ в систему практически невозможным

    15:5711

    Новые карты памяти Panasonic SDHC UHS-I обеспечивают скорость записи до 80 МБ/с: Накопители ссответствуют классу UHS-I и стандарту SD 3.01

    15:383

    Olympus Tough TG-810: защищенный компакт стал еще крепче: В плане оснащения Olympus Tough TG-810 мало отличается от ранее представленной камеры TG-610

    15:112

    Addonics External CipherChain шифрует информацию на внешних накопителях с интерфейсом eSATA: Цена новинки — $95

    15:10

    Samsung официально представила телефон Corby II: Corby II сохранил внешние черты предшественника, но в функциональном плане прибавил

    14:528

    HTC получила 1 млн заказов на планшет Flyer: Относительно невысокая цена может оказаться хорошим фактором спроса на Android-планшет HTC

    14:419

    AMD наглядно показала превосходство APU Llano над Intel Core i7: AMD, когда же вся эта красота окажется в магазинах?

    13:3538

    Mimi Wireless Gaming Keyboard: мышь, клавиатура и геймпэд в одном лице: К компьютеру Mimi Wireless Gaming Keyboard подключается по радиоканалу

    12:55

    Представлен «первый итальянский планшет» Olivetti OliPad: Основой мобильного компьютера стала платформа NVIDIA Tegra 2

    12:056

    Что руководители Symbian и Microsoft говорили об Android в 2007 году?: Microsoft и Symbian проглядели угрозу и теперь расплачиваются за это

    11:256

    В США смартфоны с ОС Android опередили Apple iPhone и RIM BlackBerry: Аппараты разных производителей с ОС Android занимают 29% рынка

    10:4511

    Microsoft заплатит Nokia более миллиарда долларов: В свою очередь, Nokia предстоит платить Microsoft за каждую копию Windows, использованную в телефонах

    10:2112

    Представлена самая быстрая игровая 3D-карта в мире — AMD Radeon HD 6990: Линейку графических решений AMD возглавил новый флагман

    08:0111

    За сделкой между WD и Hitachi стоит Apple iPad: Успех планшетов наносит удар по производителям жестких дисков

    01:0010

    Analog Devices представила первый контроллер корректора коэффициента мощности с функцией измерения параметров электропитания: Контроллер ADP1047 обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный с высоким КПД

    00:1310

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