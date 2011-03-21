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    21 марта 2011

    VAIO Hybrid PC — симбиоз мощного и компактного ноутбука и многофункциональной стыковочной станции: Несмотря на довольно детальное описание с трудом верится, что VAIO Hybrid PC вообще существует

    23:354

    28 марта Intel представит серию твердотельных накопителей 320 Series: SSD Intel 320 Series придут на смену моделям серий X25-V и X25-M

    22:1527

    Intel покажет новую платформу для нетбуков менее чем через месяц: На IDF 2011 будет рассказано о «холодных и тихих» нетбуках с пассивным охлаждением

    21:437

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.8.1: Бесплатная программа для управления телефонами Sony Ericsson

    19:40

    RipIt 1.5.5 для Mac — утилита для копирования данных с DVD на жесткий диск: Программа имеет встроенные средства для кодирования сохраненного видео

    19:13

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.18.3.170: Сборник утилит для обработки музыкальных файлов

    19:05

    Mellel 2.8.1 для Mac — обновление текстового процессора: Программа ориентирована на создание технической документации и многоязычных документов

    18:50

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.11.0.74: Программа для создания видео из отдельных картинок

    18:30

    NetNewsWire 3.2.15 — новая версия RSS-ридера для Mac: Интерфейс программы напоминает приложение Mail из состава Mac OS X

    18:21

    Samsung готовится представить смартфон Galaxy S II Mini: Смартфон получит процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц

    18:085

    Утилиты: AnyReader v.3.6: Программа для переписи данных с поврежденных источников хранения информации

    17:55

    SteerMouse 4.1 — новая версия альтернативного драйвера мыши для Mac: Версия отличается улучшенной совместимостью с мышами Logitech

    17:54

    Утилиты: USBDeview v.1.88: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    17:20

    Roxio обновила Toast Titanium для Mac до версии 11.0.1: Toast Titanium — ПО для записи оптических дисков и работы с медиаконтентом

    17:11

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.6.0.5 Final: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    16:45

    Sony готовит смартбук под управлением Chrome OS: Новинка будет построена на SoC NVIDIA Tegra 2, дебют ее ожидается летом 2011 года

    16:4312

    Photoshop Express 2.0 для iOS получил поддержку iPhone Retina Display : Программа пока не поддерживает работу с камерами iPad 2

    16:40

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.50.0.1002: Антивирусная программа для борьбы с вредоносным ПО

    16:10

    VMware View for iOS — рабочий стол Windows на экране iPad : Высокая отзывчивость удаленного рабочего стола достигается благодаря применению протокола PCoIP

    16:04

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.2.0.952: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    15:35

    TinkerTool 4.5 — утилита для изменения скрытых настроек Mac OS X: Программа вносит изменения только в те настройки, которые касаются исключительно текущего пользователя

    15:31

    Foxconn может открыть линию по сборке продуктов Apple в Бразилии: Foxconn уже производит в Бразилии сборку продуктов HP и Sony

    15:28

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 21\03\2011: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    15:00

    iAlertU 0.70 — «противоугонное» средство для MacBook: Для слежения iAlertU использует встроенные в MacBook датчик движения и камеру iSight

    14:57

    AFOX разработала однослотовый вариант Radeon HD 6850: Стоимость новинки в Японии составляет $260

    14:461

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 21/03/2011: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    14:252

    TinkerTool System 2.7 — новая версия утилиты для администрирования Mac OS X: Программа позволяет выполнять циклические сценарии адинистрирования нажатием одной кнопки

    14:08

    Программирование: PHP v.5.3.6: Новая версия языка программирования PHP

    13:50

    ScreenFlow 2.1.6 — утилита для создания скринкастов на Mac: ScreenFlow использует многие технологии Mac OS X — Core Animation, QuickLook, Spotlight, QTKit, Quartz Composer, Core Data

    13:48

    Медиаплееры: WinAmp v.5.61: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    13:15

    Plex 0.9.2.3 — обновление медиацентра для Mac: Plex является ориентированным на Mac ответвлением популярного медиацентра XBMC

    13:07

    Тестовые приложения: Memtest86 v.3.5b: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    12:402

    Apple обновила драйверы принтеров Brother для Snow Leopard: Обновление можно установить с помощью утилиты Apple Software Update

    12:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.7.9.1551: Бесплатная утилита для управления настройками драйверов видеокарт ATI

    12:05

    Android более выгодна некоторым разработчикам, чем iOS: Пользователи Android приносят на 30—50% больше выручки, чем пользователи iOS

    11:463

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.0.4.0 Build 0317: Программа для работы с SPD модулей памяти

    11:301

    Quick Bar — новый инструмент отслеживания обновлений в Twitter 3.3.1 для iPhone: C его помощью можно в любой момент просматривать популярные хэштеги и другие ключевые слова

    11:09

    Microsoft: ИТ — для науки: Scientific Data Set - новая библиотека классов для работы с многомерными массивами

    10:55

    Новые MacBook Pro неважно работают с Cinema Display 24" и Home Sharing: А также обладают новами средствами обеспечения безопасности

    10:523

    Шесть APU Llano AMD выпустит в третьем квартале, еще пять — в четвертом: Кроме того, в третьем квартале выйдут три модели серии E

    10:387

    Контрактные цены на флэш-память растут, но наблюдатели не связывают это с землетрясением в Японии: На спотовом рынке, напротив, началось снижение

    10:301

    Dell Latitude E5420 и E5520: подробности: Новинки построены на платформе Intel Huron River, оснащаются процессорами Sandy Bridge и встроенной графикой Intel

    10:286

    RIM может выпустить BlackBerry Messenger для iOS и Android : Финальная версия BlackBerry Messenger для Android может быть доступна до конца года.

    10:27

    Microsoft: 2,3 миллиона загрузок IE9 за первые сутки: Рекордные закачки нового Internet Explorer

    10:203

    Ассортимент Samsung пополнился бизнес-ноутбуками серий 2, 4 и 6: Поставки ноутбуков серий 2 и 4 начнутся в апреле, серии 6 — в мае

    10:171

    Cocktail 4.8.2 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    10:13

    Microsoft представляет Windows Small Business Server 2011 Standard: Microsoft обновляет портфель решений Small Business Server

    09:45

    SMARTReporter 2.5.8 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.: Утилита мониторинга работы жестких дисков, подключенных к Mac по интерфейсам ATA и Serial ATA.

    09:33

    AT&T покупает T-Mobile USA за 39 млрд долларов: После объединения компания будет обслуживать около 129 млн человек

    09:2716

    Больше всего компьютерами Mac пользуются в Швейцарии и Люксембурге: Следом за ними — США и Австралия

    09:129

    «Лаборатория Касперского»: более 100 тыс. троянцев для кражи персональных данных: Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают повышенный интерес киберпреступников к пользовательской информации

    09:10

    MacTubes 3.0.5 — утилита для загрузки роликов из YouTube: В новой версии программы улучшен механизм загрузки роликов.

    09:07

    Вышел социальный музыкальный радиоплеер KSS.FM на iPhone: KSS.FM – это социальный музыкальный радио-плеер, который помогает находить новые хиты и заново открывать для себя классику

    08:35

    Поиск@Mail.Ru впервые в Рунете внедряет информацию о «Лайках» : Mail.Ru запускает социальный поиск

    08:00

    Каждое из ARM-ядер процессора Apple A5 использует около 4,5 Мбит кэш-памяти: Новый процессор по-прежнему выпускается по техпроцессу 45 нм

    00:458

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