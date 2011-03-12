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    12 марта 2011

    Samsung готовит к выпуску беззеркальные камеры NX20 и NX200 с разрешением, «близким к 20 Мп»: Кроме того, Samsung выпустит в течение года пять объективов системы NX

    18:1814

    Китайский 10-дюймовый планшет с выдвижной клавиатурой стоит $250: Компьютер построен на процессоре Intel Atom N455

    14:4834

    Накопитель X-ES XPort6172 — до 1 ТБ флэш-памяти в защищенном исполнении : К особенностям XPort6172 относится шифрование по алгоритму AES с 256-разрядным ключом

    13:581

    В Германии создана самая маленькая камера в мире — размерами 1х1 мм: Изделие предназначено для медицинских целей

    13:016

    За прошлый год продажи электронных книг выросли на 325%, до 12,8 млн. устройств: Лидером является компания Amazon

    12:39

    Компания Canon поддержала технологию Intel Thunderbolt: Canon вошла в список производителей, планирующих использовать Thunderbolt в своих продуктах

    12:1518

    Фото дня: какой могла бы быть 3D-карта NVIDIA на двух GPU GF104 : Фото прототипа, который так и не дошел до рынка

    10:596

    Лишь каждый пятый владелец планшета купит для него клавиатуру: Спрос на внешние клавиатуры для планшетов будет невысок

    10:3413

    Землетрясение в Японии может вызвать рост цен на микросхемы флэш-памяти : Японская компания Toshiba обеспечивает более трети мировых поставок флэш-памяти

    10:141

    У Sony почти готова беззеркальная камера с тремя сенсорами и максимальным значением ISO 819200?: Камера будет рассчитана на объективы с байонетом Sony A

    10:0012

    Февраль оказался неудачным для производителей системных плат: Особенно ощутимым стало падение доходов для компании Gigabyte

    09:455

    ASUSTeK Computer и Gigabyte начинают поставки ПК на исправленных чипсетах Intel 6-й серии: С дефектом в чипсете покончено

    09:30

    По подсчетам IDC, в 2010 году было выпущено 18 млн. планшетов, Apple заняла 83% рынка: В текущем году будет выпущено примерно 50 млн. планшетов

    08:36

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