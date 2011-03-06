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    6 марта 2011

    Schenker предлагает комплектовать ноутбук XMG U700 шестиядерным процессором Core i7-990X : Благодаря широким возможностям конфигурирования, стоимость Schenker XMG U700 может превышать 6 000 евро

    23:513

    Netronix готовит к выпуску планшет с экраном диагональю 9,7 дюйма: У Android-планшета Netronix диагональ экрана такая же, как и у iPad, а вот цена должна быть в два раза ниже

    23:44

    CeBIT 2011: блоки питания Enermax, включая модель MAX REVO мощностью 1,5 кВт: «Тяжелой артиллерией» в арсенале Enermax являются модели серии MAX REVO

    21:30

    Рынок беззеркальных камер со сменными объективами быстро растет и может превзойти рынок «зеркалок» к 2015 году: Выход на рынок компаний Pentax и Nikon должен придать ему новый импульс

    20:2715

    В Samsung признают «неадекватность» Galaxy Tab 10.1 в сравнении с iPad 2: Выход Apple iPad 2 заставит Samsung пересмотреть цены на Galaxy Tab 10.1

    15:5839

    Опасения подтвердились — производители системных плат подняли цены: Компании MSI, ASUS и Gigabyte подняли цены на системные платы

    15:3014

    Barnes & Noble договорилась с Spring Design — так вот почему Alex сошел со сцены?: Barnes & Noble удалось урегулировать иск, поданный Spring Design в 2009 году

    14:382

    Плата Gigabyte X58A-OC ориентирована на любителей разгона: Компания Gigabyte официально представила системную плату X58A-OC

    14:174

    iPad и другие планшеты подрывают рынок ПК, уверены в Gartner: Поставки персональных компьютеров будут расти медленнее, чем ожидалось

    13:322

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