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    14 марта 2011

    Apple выпустила Safari 5.0.4 для Maс OS X и Windows :

    23:54

    Новый ресивер Pioneer VSX-1021 поддерживает AirPlay: AirPlay позволяет передавать звук с iPhone, Mac или PC для воспроизведения через Wi-Fi.

    23:324

    Опубликованы изображения упаковок процессоров AMD FX : Основным элементом является энергичная стрелка, позаимствованная из логотипа компании

    20:5027

    Acer называет влияние землетрясения на поставки комплектующих незначительным: Не скажется на благополучии Acer и уменьшение сбыта продукции в Японии

    20:374

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 550 Ti Hall of Fame разогнана в заводских условиях: Новинка NVIDIA «засветилась» до официального анонса

    20:24

    Elpida продолжает оценивать ущерб от землетрясения : Завод Elpida по выпуску микросхем памяти остановлен из-за отключения электроснабжения

    20:066

    Планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 позирует на фото и видео: Успех Galaxy Tab 10.1 будет обусловлен ценой и другими факторами

    19:3111

    iPhone 4 белого цвета может быть выпущен в начале апреля: iPhone 4 белого цвета был представлен почти год назад на конференции WWDC 2010

    19:245

    Контрактные производители TSMC и UMC не пострадают от нехватки кремниевых пластин: Стихийное бедствие в Японии нарушило работу одного из поставщиков пластин

    19:06

    OWC выпустила модули для апгрейда ОЗУ MacBook Pro до 16 ГБ: Cама Apple предлагает возможность расширения памяти лишь до 8 ГБ

    18:202

    Фото дня: анатомия 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 590: Тактовые частоты, потребляемая мощность и цена карты пока остаются тайной

    15:2035

    Verbatim предлагает использовать «флэшку» Store‘n’Go USB Car Audio Storage в автомобилях: Из разъема USB устройство выступает всего на 5 мм.

    14:4014

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.17.00: Тестовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    14:251

    Появились данные первой четверки процессоров AMD FX, но пока не все: Выпуском процессоров по нормам 32 нм займется GlobalFoundries

    13:5025

    Утилиты: AceMoney v.4.16: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    13:50

    RAW Developer для Mac 1.9 обеспечивает поддержку 14 новых камер: RAW Developer — конвертор RAW-файлов цифровых камер

    13:34

    Наборы модулей памяти G.Skill Sniper ориентированы на любителей игр и моддинга: Создавая высокопроизводительные модули памяти, в компании не забыли об их внешнем виде

    13:224

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2.1 Build 25100 Stable: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    13:15

    DVDRemaster Pro 7.0.1 — видеоконвертор для Mac: В новой версии улучшена справка и работа с субтитрами

    13:07

    Файловые обменники: BitComet 2011-03-11: Бесплатная программа для обмена файлами по сети, поддерживающая большинство популярных P2P-протоколов

    12:40

    MacJournal 5.2.7 — обновление редактора блогов для Mac: Программа поддерживает работу с LiveJournal, Blogger, Movable Type, WordPress и др.

    12:37

    Фоторепортаж о разборке iPad 2: В новой модели iPad компоненты расположены плотнее и аккуратнее, чем в первом поколении.

    12:1169

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.27 Build 4918: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    12:05

    Transmission 2.22 — новая версия Mac-клиента BitTorrent: Новая версия популярного клиента файлообменной сети BitTorrent для Mac

    12:02

    CMC поднимает цены на диски DVD на 10%: Еще на 5-10% цены могут подняться в апреле или мае

    11:5524

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.93: Утилита для очистки системного реестра Windows

    11:30

    MacTubes 3.0.4 — утилита для загрузки роликов из YouTube:

    11:15

    Глава Nokia получил 6,2 млн. долларов за уход из Microsoft: Зарплата гендиректора за первый год работы равна 1,46 млн. долларов

    11:0128

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.11: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    10:55

    Smultron 3.8.1 — текстовый редактор для Mac: Поддерживается нумерация строк, различные кодировки, подсветка синтаксиса

    10:50

    Процессоры Apple A5 могут выпускаться с использованием 28-нанометрового процесса на мощностях TSMC: Cотрудничество Apple и TSMC может продолжаться в течение жизненного цикла нескольких поколений процессоров

    10:2513

    Настройщики: NiBiTor v.6.01: Утилита для управления параметрами работы видеокарт NVIDIA

    10:20

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.0.2.0 Build 0307: Программа для работы с SPD модулей памяти

    09:45

    ASUS P6X58-E WS – системная плата для рабочих станций на чипсете Intel X58: Новинка оснащена портами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0

    09:324

    SearchInform представляет решение для защиты от утечек данных через корпоративные лэптопы: EndpointSniffer - новое решение обеспечения корпоративной безопасности от SeacrhInform

    09:10

    InfoWatch зарегистрировал утечку из Apple, которая стоила компании миллионы долларов: Менеджер Apple передавала конфиденциальную информацию партнерам в Сингапуре

    08:351

    Panda Security стала спонсором команды Hispania Racing в гонках «Формула 1»: Panda Security обеспечит компьютерную безопасность команды Hispania Racing

    08:00

    iPad 2 поступил в продажу в США: При покупке iPad 2 в онлайновом магазине Apple ждать доставки придетсяя 3—4 недели

    04:4726

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