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    22 марта 2011

    В начале апреля может быть представлен полностью новый MobileMe : Сервис может быть изменен настолько, что Apple будет отдельно поддерживать нынешнюю версию в течение года

    22:551

    Archos готовит серию планшетов девятого поколения: Производитель обещает, что все шесть представителей серии получат процессор частотой 1,6 ГГц

    19:024

    Toshiba анонсировала внешние жесткие диски STOR.E STEEL S и STOR.E ALU 2S, поддерживающие USB 3.0: Новинки могут оснащться HDD как типоразмера 2,5 дюйма, так и типоразмера 3,5 дюйма

    17:50

    Начались продажи монитора BenQ EW2430 с панелью типа VA: Цена 24-дюймового монитора — 237 евро

    16:4090

    Gateway NV51B Series — три ноутбука на базе гибридных процессоров AMD Zacate и Ontario: Стоимость лэптопов в США не превышает $500

    16:365

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 8.9: первые подробности: Мобильное устройство получит двухъядерный процессор, работающий на частоте 1 ГГц

    15:4830

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15570: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    14:25

    FruitMenu 3.8.4 — настройка «яблочного» меню Mac OS X: Новые пункты меню могут вызывать запуск приложений и сценариев

    14:16

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    13:503

    Security Update 2011-001 для Mac OS X Leopard: Обновление включает исправления системы безопасности, аналогичные имеющимся в апдейте Mac OS X 10.6.7

    13:46

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.43: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    13:15

    PhotoPresenter 4.1.1 для Mac — приложение для создания слайд-шоу: Программа позволяет экспортировать готовые слайд-шоу для обмена с другими пользователями

    13:08

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.8.5: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    12:40

    Little Snitch 2.3.4 для Mac: блокировка исходящего трафика приложений:

    12:35

    Мультимедиа: Accord CD Ripper v.6.6.6: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    12:05

    Apple обновила Server Admin Tools:

    11:53

    Запись: BurnAware v.3.1.6: Небольшая и простая в использовании программы для записи данных на диски

    11:30

    Imperium (IP) Holdings подает в суд на Apple, RIM, Nokia, Motorola, LG, Sony Ericsson и Kyocera: Все пять патентов касаются получения изображений с помощью датчиков изображения

    11:268

    Mac OS X Server 10.6.7 и другие варианты обновления Snow Leopard: Один из них исправляет проблемы в работе графической подсистемы MacBook Pro

    11:101

    На CTIA будет анонсирован смартфон HTC EVO 3D и планшет HTC EVO View 4G: Оба устройства работают под управлением Android Gingerbread 2.3

    11:0810

    Утилиты: GPU-Z v.0.5.2: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    10:55

    CrossOver Games 10.1.0: запуск Windows-игр в Mac OS X: Для запуска Windows-игр в Mac OS X не потребуется перезагрузка и применение виртуальных машин

    10:35

    Встраиваемый ПК VIA VIA ART-5450 с пассивным охлаждением предназначен для транспортных средств: VIA ART-5450 сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -20°C до 70°C

    10:3310

    Alienware обновит ноутбук M11x: Новинка будет использовать процессоры Sandy Bridge

    10:26

    Ежегодная конференция SVG Open 2011 пройдет в новом исследовательском центре Microsoft: SVG Open Days пройдет в 2011-ом году в Кэмбридже

    10:20

    Apple выпустила Mac OS X Snow Leopard 10.6.7: Обновление операционной системы доступно для загрузки с помощью утилиты Software Update

    10:181

    Intel покидает генеральный директор подразделения Ultra Mobility Group: Отставку топ-менеджера связывают со слабой позицией компании на рынке платформ для смартфонов

    10:056

    AMD готовит к выпуску процессор Phenom II X4 980 Black Edition: Тактовая частота изделия составит 3,70 ГГц

    09:5213

    Выпущен пакет обновлений Expression Web 4 Service Pack 1 с поддержкой HTML5 и СSS3: Пакет дизайна и разработки веб-сайтов Expression Web 4 получил обновление в виде сервис-пака

    09:45

    AirRadar 2.1.3 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi: В новой версии программы исправлены различные мелкие недоработки.

    09:37

    Накопитель SuperTalent USB 3.0 Express DUO 2-CH — «производительность USB 3.0 при цене USB 2.0»: Доступны модификации объемом 8, 16 и 32 ГБ

    09:37

    Microsoft подтверждает условия использования Windows Upgrade на компьютерах участников федерального проекта «Первая ПОмощь» : Теперь все участники проекта могут использовать Windows Upgrade и дальше

    09:101

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.16 — утилита для настройки Mac OS X: Обновление обеспечивает поддержку работы в Mac OS X 10..5.7 Snow Leopard

    09:03

    Intel и Nokia провели первую российскую MeeGo конференцию: С 9 по 11 марта в Москве прошла первая российская конференция MeeGo 1/Ru

    08:35

    Исследование Check Point и Ponemon обосновывает необходимость трехмерной безопасности: Глобальное исследование выявило, что развитие ИТ-технологий и ограниченная информированность пользователей ведут к росту сложности обеспечения безопасности

    08:00

    Когда жена говорит «Нет», Apple говорит «Да»: Продажи iPad в новых странах начнутся в срок — 25 марта

    04:1120

    Cubitek использует в корпусах для ПК серии Magic Cube идею модульности: Модульность означает, что вместо одного корпуса пользователь получает три

    02:438

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