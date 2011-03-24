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    24 марта 2011

    MSI Z68A-GD80 — одна из первых плат на чипсете Intel Z68: Новинка обладает шиной FDI, как Intel H67, и серьезным разгонным потенциалом, как Intel P67

    23:514

    GIGABYTE P2532: подробности о «самом тонком ноутбуке на базе процессора Intel Core i7 второго поколения»: В основе видеоподсистемы ноутбука — графический ускоритель NVIDIA GeForce GT550M

    22:344

    Carl Zeiss начинает поставки объективов Compact Prime CP.2 с байонетами F и Micro Four Thirds: Особенностью объективов Compact Prime CP.2 является ориентация на киносъемку и видеосъемку

    21:43

    Sharkoon QuickPort Quattro: стыковочная станция для четырех накопителей с интерфейсом USB 3.0: Применена активная система охлаждения

    21:203

    IBM обвинили в подкупе китайских и корейских чиновников: IBM придется заплатить 10 млн. долларов

    21:176

    В Европе стартовали продажи внешних накопителей Buffalo MiniStation и DriveStation: Жесткие диски семейства MiniStation поддерживают интерфейс USB 2.0, а DriveStation доступны как с поддержкой USB 2.0, так и с поддержкой USB 3.0

    19:55

    В 2010 году поставки компонентов HDD выросли на 25%: Лидером рынка магнитных головок является TDK

    19:446

    Системная плата BIOSTAR H67MH рассчитана на процессоры Intel Core второго поколения: Изделие оснащено двумя слотами для модулей памяти

    19:113

    Игровой ноутбук MSI GX680 оснащен восьмипоточным ЦП Core i7-2630QM и GPU NVIDIA GeForce GT 555M: Дисковая подсистема объединена в массив RAID 0

    18:303

    OCZ отгрузила миллионный SSD: Успех OCZ обусловлен планомерным наращиванием выпуска твердотельных накопителей

    17:506

    POV/TGT Tuning анонсировала три разогнанные видеокарты на базе GeForce GTX 550 Ti: Новинки уже поступили в продажу в Европе

    16:40

    Видео дня: все о 3D-карте NVIDIA GeForce GTX 590 из первых уст: В Сети опубликован официальный видеоролик о новой 3D-карте

    16:052

    Представлена 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 590: Графические процессоры работают на частоте 607 МГц

    16:0015

    Внешний оптический привод Samsung SE-406A поддерживает чтение дисков Blu-ray: Устройство получает питание по шине USB

    15:552

    ESET и «Аладдин Р.Д.» объединяются в борьбе против киберпреступников: Клиенты российских банков получили возможность повысить безопасность своих финансовых операций

    12:47

    Настройщики: TuneUp Utilities 2011 v.10.0.4000.17: Программа для оптимизации ПК и решения некоторых проблем

    12:40

    Специалисты Nikon разработали гибридный видоискатель: Предусмотрена возможность увеличения части изображения, наблюдаемого в видоискателе

    12:317

    NVIDIA обновила драйвер Quadro 4000 для Mac: Обновление обеспечивает поддержку операционной системы Mac OS X 10.6.7

    12:30

    Компания Wortmann оснастила нетбук Terra Mobile 1021GO процессором Atom N570: Аппарат уже поступил в продажу в Европе

    12:253

    Мультимедиа: JAlbum v.9.2: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    12:05

    ScreenFlow 2.1.7 — утилита для создания скринкастов на Mac:

    11:44

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.4.0.4a: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    11:30

    Plex 0.9.2.5 — обновление медиацентра для Mac: Plex является ориентированным на Mac ответвлением популярного медиацентра XBMC

    11:19

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.96.00: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    10:55

    Mellel 2.8.2 для Mac — обновление текстового процессора: Программа ориентирована на создание технической документации и многоязычных документов

    10:52

    Начались поставки мобильной точки доступа Sierra Wireless Overdrive Pro 3G/4G: При условии заключения двухлетнего договора Sprint предлагает Overdrive Pro 3G/4G за $50

    10:50

    Диагностика: HWiNFO v.5.5.2: DOS-версия программы HWiNFO32 для сбора информации о ПК

    10:20

    VLC Media Player 1.1.8 — новая версия медиаплеера для Mac: Программа также может быть использована в качестве сервера потоковых трансляций в сетях IPv4 или IPv6

    10:15

    GIGABYTE выпускает системную плату типоразмера Mini ITX на чипсете Intel H67: Новинка снабжена портами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с

    10:103

    Cooler Master NotePal Infinite EVO — охлаждающая подставка для ноутбуков U-образной формы: Устройство оснащено двумя 80-миллиметровыми центробежными вентиляторами

    10:05

    SQL Server 2008 сертифицирован ФСБ России: SQL Server 2008 получил новый сертификат безопасноти

    09:45

    Smultron 3.8.2 — текстовый редактор для Mac: Поддерживается нумерация строк, различные кодировки, подсветка синтаксиса

    09:44

    Microsoft открывает центр облачных технологий и интероперабельности в Брюсселе: Microsoft вкладывает 5,3 миллиона евро в создание Европейского центра облачных технологий и интероперабельности

    09:10

    EarthDesk 5.7 — карта Земли на рабочем столе Mac OS X: На ней можно увидеть, в каких частях планеты сейчас день или ночь, где бушуют ураганы и штормы

    08:55

    Microsoft: настоящее и будущее школьного образования: Эксперты в сфере образования и представители власти и бизнеса обсудили в Москве вопросы модернизации школ и влияние IT-технологий на учебный процесс

    08:351

    Tidy Up 2.3.3 для Mac — поиск файлов-дубликатов: Помимо файлов, программа ищет дубликаты в дубликатов в Mail, iTunes, iPhoto и Aperture

    08:22

    ДинаСофт локализовала антивирусы TrustPort для российских пользователей: Антивирусы TrustPort обрели русскоязычный интерфейс

    08:00

    MarsEdit 3.2 для Mac — обновление редактора блогов: Программа может работать с WordPress, Blogger, Drupal

    07:48

    Apple предлагает продавать ей сенсорные панели дороже и больше: в надежде обеспечить стабильность поставок

    02:3410

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