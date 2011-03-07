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    7 марта 2011

    Оправдала ли себя ставка OCZ Technology на выпуск SSD?: За три месяца компания увеличила продажи SSD на 380%

    23:014

    Поверхности корпуса BitFenix Shinobi отделаны покрытием SofTouch: Модель доступна в версиях с окном на боковой стенке и без него

    22:571

    Club 3D выпустила 3D-карту NVIDIA GTX 560Ti CoolStream OC Edition : Новинка ориентирована на любителей 3D-игр

    21:24

    Акции Seagate подорожали после новости о сделке WD с Hitachi: Отрасль выиграет от сделки, полагает аналитик BMO Capital

    20:3715

    Ralink выходит на рынок VDSL с решением для домашних шлюзов с пропускной способностью 100 Мбит/с: Новинка поддерживает профиль VDSL 30a

    20:26

    LG представила на CeBIT «Super 3D» монитор D2342P: Благодаря применению технологии FPR дисплей позволяет исключить перекрестные помехи, повысить четкость и уменьшить усталость глаз

    20:005

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X220: дисплей типа IPS и 23 часа автономности: Компания Lenovo опубликовала спецификации ноутбука ThinkPad X220.

    19:2020

    В Сети появились снимки прототипа смартфона Sony Ericsson с ОС Windows Phone 7: Какие-либо подробности о прототипе пока отсутствуют

    19:027

    Western Digital покупает подразделение Hitachi по выпуску жестких дисков: Нелегко придется Seagate Technology после объединения Western Digital и Hitachi

    18:1249

    Acer показала на CeBIT тонкие ноутбуки TimelineX 3830T, 4830T и 5830T: Теперь ноутбуки построены на платформе Huron River и оснащены процессором Sandy Bridge

    16:357

    CeBIT 2011: Gelid показала процессорный кулер GX-7: Модель имеет семь тепловых трубок, выполненных из меди

    16:28

    Твердотельные накопители Transcend SSD18C3 оснащены интерфейсом USB 3.0: Скорость передачи данных достигает 260 МБ/с при чтении и 200 МБ/с при записи

    16:105

    Европейские интернет-магазины оценили AMD Radeon HD 6990 более, чем в 700 евро: В интрнет-магазинах AMD Radeon HD 6990 оценили дорого, но подождем рекомендованных цен производителя

    15:192

    Детальная информация о графических ускорителях Radeon HD 6990: Утечка позволяет судить о характеристиках, потребляемой мощности и быстродействии видеокарты

    15:004

    Nokia продает Qt, но продолжит развитие Symbian: Бизнес, связанный с коммерческим лицензированием Qt, достался компании Digia

    14:373

    Анонсирован смартфон Samsung Galaxy Pro с клавиатурой QWERTY: Смартфон серии Galaxy работает под управлением ОС Android 2.2

    14:104

    iPhone 5 может сменить стекло на алюминий и лишиться внешней антенны: Причинами могут являться хрупкость и немалая масса стеклянной панели

    13:2913

    CeBIT 2011: системные платы и другие новинки BIOSTAR : Показана линейка плат с поддержкой USB3.0

    13:05

    Компания SuperTalent представила SSD TeraDrive нового поколения: В накопителях используется память DDR NAND и интерфейс SATA 6 Гбит/с

    12:28

    Спрос на чистые диски Blu-ray вырастет к 2013 году до 412 млн. штук, надеются в JRIA : В 2010 году было отгружено 113 миллионов носителей Blu-ray Disc

    12:0518

    Corsair Red Force GT: вызывающе красные SSD с производительными контроллерами SandForce SF-2200: Ни один жесткий диск не устоит перед очарованием красного пластика!

    09:304

    CeBIT 2011: Enermax — клавиатуры и охладители для нотбуков: Компания показала клавиатуры Aurora Lite

    04:19

    Во втором квартале AUO приступит к выпуску дисплеев AMOLED: Первым продуктом станет панель размером 3,5 дюйма

    04:047

    CeBIT 2011: корпуса Enermax: В числе прочих была показана новинка — корпус Hoplite

    03:503

    За год объем поставок дисковых хранилищ вырос на 18,3%, подсчитали в IDC: Хорошие годовые показатели обусловлены ростом продаж в четвертом квартале

    03:19

    CeBIT 2011: Enermax пробует силы в процессорных охладителях: Компания Enermax привезла на выставку CeBIT 2011 системы охлаждения для процессоров

    02:05

    Выпускник Гарварда придумал, как повысить энергетическую эффективность электронных устройств: Многоядерный регулятор напряжения позволяет подсистеме питания точно и быстро реагировать на потребности устройства

    01:3713

    SSD ADATA S511 и S711: подробности: Благодаря применению контроллеров SandForce SF-2Х00, скорости чтения и записи в новых SSD составляют около 500 МБ/с

    01:341

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