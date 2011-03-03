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    3 марта 2011

    Khronos публикует спецификации WebGL 1.0 — ускорение 3D-графики для web-страниц без подключаемых модулей: Бесплатные спецификации открывают путь к поддержке OpenGL ES 2.0 в HTML5

    23:225

    CeBIT 2011: системные платы ASRock на чипсетах H67 и H61: ASRock привезла на CeBIT 2011 системные платы на чипсетах Intel 6-й серии

    22:45

    Нетбук Acer Aspire One AOD255E построен на базе нового ЦП Intel Atom N570, оценен в $330: Доступно и сердито

    21:559

    Твердотельные накопители Super Talent CoreStore выполнены в виде карт расширения PCI Express: Ассортимент компании Super Talent пополнился серией SSD CoreStore

    21:302

    CeBIT 2011: P67 Professional и другие системные платы ASRock на чипсете P67: Особенностью ASRock P67 Professional является наличие порта Fatal1ty Mouse Port

    21:08

    Apple представила iMovie и GarageBand для iPad: Оба приложения поступят в продажу в онлайновом магазине App Store 11 марта по цене 4,99 долл. за каждое

    21:04

    Флэш-накопитель Green House PicoDrive Dual Pro с интерфейсом USB 2.0 развивает скорость до 30 МБ/с: Доступны модификации PicoDrive Dual Pro объемом до 64 ГБ

    20:23

    CeBIT 2011: системные платы ASRock X58 Extreme6 и Z68 Extreme4: Системные платы ASRock X58 Extreme6 и Z68 Extreme4 оснащены портами SATA и USB нового поколения

    20:055

    Globalfoundries рассматривает возможность использования безмасочной технологии при переходе к нормам менее 20 нм: Globalfoundries высоко оценивает потенциал EUV, но недавно стала проявлять больший интерес к безмасочной литографии

    19:253

    Apple снизила цену на iPad первого поколения на 100 долл.: Представлены и refurbished iPad первого поколения по цене от 349 до 659 долл.

    18:075

    Apple опубликовала видеозапись презентации iPad 2: Стив Джобсу сам провел часовую презентацию на сцене зала Центра искусств Йерба Буэна

    16:239

    Удлинитель KVM-консоли Matrox Extio F2208 работает на расстояниях до 1 км: Для передачи сигнала в Matrox Extio F2208 используется оптоволоконный кабель

    15:251

    CeBIT 2011: акустические системы, блоки питания и корпуса Corsair: Компания продолжает расширять ассортимент в не самых типичных для нее категориях

    14:45

    Обложка-подставка iPad 2 Smart Cover: все гениальное — просто: Обложка iPad 2 Smart Cover обеспечивает защиту экрана iPad, сохраняя при этом тонкие и легкие очертания устройства.

    14:4222

    CeBIT 2011: презентация корпуса Thermaltake Chaser MK-1: Ширина модели позволяет использовать процессорные кулеры высотой до 180 мм

    13:521

    Будущее с естественными и интуитивными технологиями Microsoft: Продвижения Microsoft в «Natural User Interfaces»

    13:155

    Монитор NEC MDview 231 с панелью типа IPS имеет функцию «картинка в картинке»: Разрешение 23-дюймового монитора NEC MDview 231 равно 1920 x 1080 пикселов

    13:017

    Стали доступны материалы конференции Microsoft Quality Assurance Day: Официальный сайт конференции пополнился материалами

    12:40

    Камера Nikon D5100 получит тот же сенсор, что и D7000, и выйдет в течение месяца: Не исключено, что одновременно Nikon представит свою первую беззеркальную камеру со сменными объективами

    12:1916

    Обновление Dr.Web SysInfo: Улучшена работа компонента антивирусов Dr.Web

    12:05

    Новое приложение Tegra Zone – новый способ поиска мобильных игр, оптимизированных для Tegra : Бесплатное приложение обеспечивает быстрый доступ к широкому спектру игр для суперфонов и планшетов на базе Tegra

    11:301

    Nokia откроет новое производство во Вьетнаме : Продукцию Nokia уже выпускают в девяти странах мира

    11:288

    Популярность планшетов сказалась на поставках жестких дисков : Конечно, в снижении спроса на HDD виноваты не только планшеты, уточняют специалисты

    11:0210

    Компания Corel открывает международный конкурс дизайнеров CorelDRAW: Corel открыла конкурс дизайнеров с призовым фондом более 75 000 долларов США

    10:55

    Sealevel Systems представила модули аналогового и цифрового ввода-вывода SeaI/O-570 : В конфигурацию SeaI/O-570 входит восемь аналоговых входов, восемь цифровых входов и восемь релейных выходов

    10:34

    Panda Security анонсирует бета-версию Panda Global Protection 2012: Panda Security предлагает протестировать бета-версию нового решения Panda Global Protection 2012

    10:20

    В социальной сети Мой Мир@Mail.Ru появятся десятки магазинов: Мой Мир@Mail.Ru начал сотрудничество с Emegamall

    09:451

    На Конференции разработчиков игр (GDC) NVIDIA и Epic Games заявили о партнерстве в области DX11 : Новое демо Unreal Engine 3 показывает правильную реализацию DX11, включает поддержку NVIDIA PhysX, APEX и 3D Vision

    09:101

    Apple обеспечила iPhone 4 и iPad возможностью подключения к внешнему дисплею по HDMI: Ранее iPad, iPhone 4 и iPod touch поддерживали лишь аналоговый видеовыход VGA

    09:1015

    ESET NOD32 – первое решение для Mac OS, получившее сертификат ICSA Labs: ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac прошел сертификацию лабораторией ICSA Labs

    08:352

    ZOTAC ZBOX-AD02: компактные мультимедийные ПК на основе платформы AMD Fusion: Война форматов закончена, началось противостояние платформ

    08:306

    Мультимедиа: Многозональный Аудио Проигрыватель v.2.7: Музыкальный проигрыватель обеспечит озвучивание с одного компьютера многокомнатных помещений

    08:00

    Apple представила iOS 4.3: Новую версия мобильной операционной системы будет выпущена 11 марта

    03:37

    Apple выпустила iPad 2: тоньше, быстрее, с двумя камерами: Новая модель сохранила при этом прежний дисплей с матрицей IPS

    02:3370

    Patriot Supersonic Magnum: «флэшка» со скоростью передачи данных до 200 МБ/с: Скорость последовательной записи накопителя составляет 110 МБ/с

    01:546

    Производители фотокамер переходят к датчикам изображения типа CMOS: В 2013 году поставки датчиков изображения типа CMOS впервые превзойдут поставки датчиков типа CCD

    01:317

    Защищенные «флэшки» Corsair Flash Voyager обзавелись поддержкой USB 3.0: Новые накопители получили прежние прочные корпсуа, а официальный анонс их должен состояться в апреле

    01:153

    В апреле Intel представит SSD 320 Series: Накопители будут выпущены в тонких корпусах и укомплектованы памятью MLC NAND, производящейся по 25-нанометровому техпроцессу

    00:5110

    Fujitsu привезла на CeBIT первый в мире беспроводной монитор: Новейшие технологии дистанционной передачи энергии позволят забыть о кабелях

    00:1712

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