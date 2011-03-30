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    30 марта 2011

    I-O Data выпускает три внешних накопителя с поддержкой интерфейса USB 3.0: Среди новинок — USB-диск, настольный и портативный жесткие диски

    23:441

    Китайский планшет Bben A-97 поддерживает две ОС и оснащен экраном, как у iPad: Устройство получило сенсорный дисплей диагональю 9,7 дюйма типа IPS

    21:0923

    Fujitsu оснащает 3D-экраном ноутбук Lifebook AH572: Новинка комплектуется процессором Intel Core i5-2410M

    20:53

    QNAP оснащает сетевые хранилища интерфейсами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: Продажи изделий семейства TS-x59 Pro II начнутся в апреле

    19:446

    Google запустила платежи внутри приложений для Android: В Android Market добавлена возможность платежей внутри приложений

    19:151

    Amazon Cloud Player для смартфонов под управлением Android: Музыкальный сервис и приложение для Android

    19:14

    Вышла финальная версия Firefox 4 для Android и Maemo: Новая версия браузера для популярной мобильной платформы

    19:10

    Цены на полупроводниковые пластины диаметром 300 мм в третьем квартале вырастут на 15%: Существенную часть поставок пластин обеспечивает Япония

    19:074

    Samyang предупреждает о возможном дефиците продукции: Сборочная линия Samyang находится в Южной Корее, но часть компонентов поступает из Японии

    18:45

    Lexar расширяет линейку Crucial Ballistix «спортивными» модулями памяти: В серию Crucial Ballistix Sport вошли модули DDR2 и DDR3

    14:58

    Первые подробности о наборе системной логики Intel X79 Express: Порты USB 3.0 и Thunderbolt отсутствуют

    14:4012

    Датчики изображения с обратной засветкой быстро набирают популярность: К 2015 году датчики с обратной засветкой могут занять 70% рынка

    14:1319

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.21: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    13:15

    Контрактные цены на флэш-память типа NAND во второй половине марта продолжали расти : Японские поставщики кремниевых пластин для флэш-памяти пока не смогли возобновить работу

    13:141

    Sumitomo Chemical и Samsung создают совместное предприятие: Новая компания займется выпуском сапфировых подложек для светодиодов

    12:582

    Настольные ПК Lenovo ThinkStation E30 и M81 ориентированы на деловое применение: ПК ThinkCentre M81 на 42% изготовлен из вторично переработанных материалов

    12:42

    Утилиты: BlueScreenView v.1.32: Крошечная утилитка, которая автоматически сканирует ПК в поисках и анализа минидампов

    12:40

    Перемены в Nokia продолжаются: на смену Nokia Sans пришел новый фирменный шрифт: По словам производителя, шрифт Nokia Pure призван воплощать «чистоту форм»

    12:0717

    Мультимедиа: DarkWave Studio v.3.3.3: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    12:05

    Ученые нашли недорогой способ формирования кремниевых нанопроводников при низкой температуре: Секрет заключается в использовании «шаблона» из кристаллического алюминия

    11:316

    Утилиты: Process Hacker v.2.14: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    11:30

    Общение в сети: ooVoo v.3.0.2.6: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    10:55

    В Европе начались продажи корпусов для ПК Sharkoon AL2 и AL4: Обе новинки изготовлены из алюминия

    10:45

    Стал доступен Microsoft Expression Blend Software Development Kit (SDK) для Windows Phone 7: Вышел новый SDK для Windows Phone 7

    10:20

    Acer оснащает 27-дюймовой монитор H274H матовым экраном: Аппарат укомплектован светодиодной подсветкой и TN-панелью разрешением 1920 х 1080 пикселей

    09:4927

    Бренд Microsoft идет вверх: Бренд Microsoft занял вторую строчку в рейтинге

    09:454

    Samsung анонсировала модельный ряд твердотельных накопителей SSD 470 Series: Накопители поддерживают интерфейс SATA 3 Гбит/с

    09:444

    LG сделает для Google планшет?: Пока речь идет о сборке референсного устройства

    09:388

    «Мобильный Криминалист» 3.1 научился извлекать данные из iPad 2: Спецслужбам и частным детективам стали доступны все данные пользователей планшета Apple iPad 2

    09:10

    Резервное копирование файлов и сохранность почты c новой версией Handy Backup: Анонсированы возможности новой версии программы Handy Backup по обеспечению сохранности почты

    08:35

    Российская премьера приложения Sales Phone 1.0: Приложение для мобильных устройств iPhone, iPad и смартфонов на базе OC Android поможет определить круг потенциальных покупателей и увеличить продажи на 27%

    08:00

    Sprint просит заблокировать сделку между T-Mobile USA и AT&T: По мнению Sprint Nextel, сделка на сумму 39 млрд. долларов убьет конкуренцию

    08:005

    Kingston исправляет критическую ошибку в твердотельных накопителях SSDNow V100: Компания настойчиво рекомендует обновить «прошивку»

    07:0010

    Ноутбук ThinkPad Edge E420s появился в продаже и стоит дешевле, чем ожидалось : Модель E220s с дисплеем размером 12,5 дюйма появится в продаже в апреле

    06:004

    Линия Cooler Master GX пополнилась блоком питания мощностью 450 Вт: Модель начального уровня оценена в 55 евро

    01:452

    Цена ПК CyberPower с картой NVIDIA GeForce GTX 590 стартует с отметки $1217: Настоящее испытание для кошелька

    01:209

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