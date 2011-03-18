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    18 марта 2011

    Системная плата BIOSTAR H61ML для процессоров Intel Core нового поколения стоит $65: Плата H61ML оснащена видеовыходами DVI и VGA

    21:3316

    Корпус для HDD Sharkoon QuickStore Portable Pro поддерживает установку накопителей высотой 12,5 мм: Устройство доступно в версиях как с поддержкой USB 2.0, так и с поддержкой USB 3.0

    21:03

    Фото дня: Motorola Droid 3 получит пятирядную клавиатуру и экран qHD: Судя по снимкам, Droid 3 будет тоньше предыдущей модели

    20:353

    Производство профессиональных камер Nikon может быть перенесено в Малайзию?: Nikon ведет соответствующие переговоры с Notion VTEC

    20:20

    Dell обновила семейство ноутбуков Inspiron R: Теперь в лэптопах используются процессоры Intel Core второго поколения

    20:142

    MOSAID подает в суд на Intel и других производителей: По мнению истца, ответчики нарушают патенты, относящиеся к Wi-Fi

    19:524

    ONDA разгонала GeForce GTX 550 Ti до 1 ГГц и оснастила 1,5 ГБ памяти: Новинка выделяется не только большим объемом памяти, но и мощной системой охлаждения

    16:374

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 590 выйдет позже, чем ожидалось: Причина задержки неизвестна

    16:3015

    BenQ оснащает фотокамеру C1430 датчиком с обратной засветкой: Новинка ориентирована на нетребовательных пользователей

    15:44

    Финские энтузиасты попробовали смоделировать 3D-карту GeForce GTX 590 и сравнить ее с AMD Radeon HD 6990: Насколько точным оказалось моделирование, мы сможем узнать уже на следующей неделе

    14:5033

    2011 год станет годом процессоров с интегрированной графикой: Дискретные решения сохранят за собой высокопроизводительный сегмент

    14:2816

    Видеокарта Colorful iGame550-1024 D5 Ymir оснащена двумя микросхемами BIOS: В одну из них «зашиты» референсные тактовые частоты, в другую — повышенные

    14:202

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.75: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    13:50

    WD выпускает внешний накопитель My Book Studio Edition II объёмом 6 ТБ: В модели используются два винчестера с поддержкой технологии GreenPower

    13:1811

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.1.0: Бесплатный набор программ для шифрования файлов и сообщений в Windows

    13:15

    Диагностика: SpeedFan v.4.43: Утилиты для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    12:40

    Microsoft: даешь веб-молодежь!: Microsoft и Career.ru объявляют конкурс «IT-Грант Career.ru»

    12:05

    В рамках международного технологического конкурса Imagine Cup отобраны лучшие студенческие команды в ПФО: Команда, занявшая первое место, примет участие во всероссийском финале и будет бороться за право представлять Россию на международном финале в Нью-Йорке в июле 2011 года

    11:30

    Камера Pentax Optio RS1500 склонна к переодеваниям: В комплект камеры Optio RS1500 входит 10 сменных панелей

    11:18

    «Лаборатория Касперского»: отчет о спаме в феврале: Эксперты «Лаборатории Касперского» подвели итоги спам-активности в феврале 2011 года

    10:55

    Cypress расширяет ассортимент энергонезависимой памяти nvSRAM с неограниченным числом циклов перезаписи: Новые микросхемы выпускаются по технологии SONOS с соблюдением норм 0,13 мкм

    10:277

    Обновление Антивируса Dr.Web 6.0 для Linux: Состоялся выпуск обновленного Антивируса Dr.Wev 6.0 для Linux

    10:20

    Toshiba анонсировала недорогие ноутбуки Satellite C670 и C670D с экранами диагональю 17,3 дюйма: Satellite C670 построен на платформе Intel, а C670D — на платформе AMD

    10:124

    LSI продает бизнес, связанный с внешними хранилищами данных: Сумма сделки — 480 млн. долларов

    10:09

    Обновление сканера с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Новые версии компонентов в однопользовательских и корпоративных продуктах Dr.Web 6.0

    09:45

    Стали известны частотные характеристики NVIDIA GeForce GTX 590: Тактовая частота GPU видеокарты составит 612 МГц

    09:3517

    APU AMD Fusion и видеокарты AMD Radeon ускоряют работу Internet Explorer 9 с веб-технологиями нового поколения: Технологии APU и дискретные графические карты AMD вместе с Internet Explorer 9 позволяют реализовать полный потенциал ПК

    09:10

    PandaLabs: нового вредоносного ПО стало на 26% больше: В среднем в 2011 году создавалось около 73000 новых образцов вредоносного ПО

    08:35

    ESET и ВТБ24 противодействуют мошенничеству в системах ДБО: ESET и ВТБ24 начинают сотрудничество по противодействию мошенничеству

    08:00

    В этом году грядет бум SSD: объем рынка перевалит за 4 млрд. долларов : Рост популярности SSD наблюдается в потребительском и корпоративном сегментах

    08:0012

    Foxconn начинает поставки системных плат на обновленных чипсетах Intel 6-й серии : Новые платы отличаются кодом 2.0 в названии

    07:003

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