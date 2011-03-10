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    10 марта 2011

    Acer получила больше заказов на планшеты, чем ожидала: На начальном этапе объем поставок будет ограничен в связи с дефицитом комплектующих

    23:462

    Нет, HP не продает свой компьютерный бизнес: Представитель HP официально опроверг слухи о продаже бизнеса ПК

    22:1610

    Samsung показала жесткий диск емкостью 1 ТБ на пластину, HDD объемом 4 ТБ уже за углом?: Samsung показала на CeBIT жесткий диск HN-D201RAE с пластинами емкостью 1 ТБ

    18:5314

    В марте Intel, возможно, представит процессор Celeron B810: Celeron B810 будет устанавливаться в недорогие ноутбуки

    17:0011

    HP продаст свой компьютерный бизнес Samsung?: После сделки Samsung однозначно станет основным поставщиком ПК на мировой рынок

    16:3015

    Ассортимент be quiet! пополнили процессорные охладители Dark Rock ProC1 и Dark Rock AdvancedC1 : Новинки предназначены для малошумящих ПК на мощных процессорах

    14:053

    Утилиты: EarthView v.3.12.7: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    13:50

    CyberPower и iBuyPower включают 3D-карты AMD Radeon HD 6990 в конфигурации игровых ПК: Предусмотрена комплектация одной или двумя картами

    13:453

    Моноблочный ПК HP Omni Pro 110 ориентирован на деловое применение: Предусмотрены варианты комплектации ОС Windows 7 и Linux

    13:331

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.6: Новая версия оптимизатора и настройщика ОС Windows XP

    13:15

    Apple может представить новый MobileMe и iOS 5 в первой половине апреля : Одновременно может быть представлен обновленный онлайновый сервис MobileMe

    13:123

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.17: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:40

    Процессор Samsung Exynos 4210 стал основой планшета Hard Kernel: Появление планшета в продаже ожидается в конце месяца по цене $750

    12:267

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.2.1673: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    12:05

    Утверждена спецификация CompactPCI Serial: Стандарт улучшает поддержку PCI Express, SATA, Ethernet и USB

    11:342

    Интернет и сети: The Dude v.4.0 Beta 3: Бесплатная программа для создания карты подключенных к сети устройств

    11:30

    NVIDIA в течение года обещает выпустить процессор Kal El и замахивается на всю отрасль ПК: Акции NVIDIA упали на 4,49%

    11:20101

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.2.0 Beta 3.0: Обновленная бета-версия хорошего дефрагментатора под Windows

    10:55

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.92: Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:20

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X220 и его трансформируемый тезка представлены официально — 24 и 16 часов автономной работы: Lenovo представила нотбук ThinkPad X220 и трансформируемый мобильный компьютер ThinkPad X220 Tablet

    10:0639

    Архиваторы: WinRAR v.4.00 Final: Новая версия популярного архиватора WinRAR

    09:455

    На рынке памяти наблюдается затишье: Многие участники отрасли надеются на рост цен в марте

    09:332

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.51: Новая версия бесплатной программы для тестирования быстродействия ПК

    09:10

    ФСБ России выдала положительное заключение на eToken ГОСТ: Решение для аппаратного формирования ЭЦП теперь соответствует законодательству РФ

    08:351

    Мнение эксперта JP Morgan: планшетный пузырь лопнет уже в этом году: В течение года поставки превысят спрос на 36%

    08:1028

    Бесплатный переход с Антивируса ESET NOD32 на ESET NOD32 Smart Security: Пользователи ESET NOD32 могут стать легальными пользователями ESET NOD32 Smart Security

    08:00

    Microsoft не понравился шрифт, которым Apple напечатала свое письмо в патентное ведомство: Apple и Microsoft продолжают спор вокруг заявки на регистрацию торговой марки App Store

    06:1124

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