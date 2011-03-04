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    4 марта 2011

    У Sony готов датчик изображения разрешением 17,7 Мп для телефонов : Новинку отличает не только высокое разрешение

    23:4619

    CeBIT 2011: AOC представила новые мониторы на ЖК-панелях типа IPS и MVA, а также 3D-дисплей: Новинки — на любой вкус, но в продаже они появятся не раньше, чем через месяц

    22:2326

    CeBIT 2011: модули памяти Corsair Dominator и «цветомузыка» для них: Компания Corsair привезла на выставку CeBIT 2011 модули памяти Dominator

    21:062

    Sparkle разрабатывает тонкий вариант 3D-карты GeForce GTX 570: Тонкая, но длинная 3D-карта Sparkle GeForce GTX 570

    19:016

    Контроллеры семейства Atmel UC3C AT32UC3C0512C предназначены для автомобильной электроники : В семейство Atmel UC3C AT32UC3C0512C вошли 32-разрядные контроллеры

    18:35

    GIGABYTE Aivia M8600 Wireless Macro Gaming Mouse: до 100 часов «игрового опыта» на одной зарядке: Устройство было анонсировано еще на выставке Computex 2010, но премьерный показ состоялся только на нынешней CeBIT

    18:2513

    EIZO анонсирует 27-дюймовый IPS-монитор разрешением 2560 x 1440 пикселей с функцией автокалибровки : Данных о цене монитора EIZO ColorEdge CG275W пока нет

    15:2014

    CeBIT 2011: GIGABYTE показала прототип планшета на платформе NVIDIA Tegra 2: Премьерный показ новинки не внес ясность в вопрос о ее будущем

    14:498

    Выход iPad 2 подстегнул производителей планшетов, но это им не поможет: Появление новой модели iPad обостряет конкуренцию

    14:4855

    Corsair предлагает владельцам корпусов серии Obsidian комплект расширения: Решение добавляет два порта USB 3.0 на переднюю панель корпуса

    14:461

    CeBIT 2011: флэш-накопители Corsair: Компания привезла на выставку высокоскоростные SSD, в которых используются контроллеры SandForce SF-2000

    14:15

    CeBIT 2011: MSI показала неттоп Wind Box DC100 на платформе AMD Brazos: Модель располагает шестью портами USB и выходом HDMI

    13:371

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.88: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    13:15

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AE2210 представлен официально: Модель оснащена сенсорным дисплеем диагональю 21,5" и разрешением Full HD

    13:002

    HTML5 Camp: Новые возможности новых стандартов: Стали доступны презентации и видео-записи с конференции HTML5 Camp

    12:403

    Plextor оснащает внешние винчестеры интерфейсом USB 3.0: Накопители заключены в прочные алюминиевые корпуса

    12:12

    DevCon’11 – крупнейшая конференция по вопросам разработки ПО : Начата регистрация на конференцию DevCon

    12:05

    CeBIT 2011: система мониторинга и контроля Corsair Link: Один блок централизованно обеспечивает аппаратно-программное управление охлаждением всей системы

    11:35

    «Лаборатория Касперского»: угрозы февраля - усовершенствованные drive-by атаки и новые мобильные вредоносы: Отчет «Лаборатории Касперского» о вирусной ситуации в феврале 2011 года

    11:30

    Обновление инсталляторов в продуктах Dr.Web 6.0 для UNIX: Выпущены новые пакеты антивирусных решений для *nix-систем

    10:55

    Sony IMX078CQK: быстродействующий датчик изображения с обратной засветкой для компактных камер : Sony анонсирует датчик изображения формата 1/2,3 дюйма разрешением 12,4 Мп с обратной засветкой

    10:354

    AMD демонстрирует на GDC новый открытый плагин физического моделирования для Autodesk Maya 2011: Пользователи популярного ПО 3D-анимации получат подключаемый модуль для физического моделирования в режиме реального времени

    10:20

    Во втором квартале поставщики жестких дисков наверстают упущенное : Рост объема поставок HDD превысит 10%

    10:164

    Вышел UserGate Mail Server 2.0 Release Candidate: Новая версия UserGate Mail Server 2.0 с новой функциональностью Менеджера Событий

    09:45

    HP представила стратегию развития программных решений для построения инновационного предприятия: Основные моменты пресс-брифинга компании HP

    09:10

    SearchInform NetworkSniffer 4.8: поддержка ICAP для усиления защиты от утечек информации: Обновленная версия NetworkSniffer с поддержкой прокси-сероверов через ICAP

    08:35

    SecureTower 2.3: контроль Microsoft Exchange и система разграничений прав доступа: В SecureTower добавлена функциональность поддержки защиты серверов Microsoft Exchange

    08:00

    CeBIT 2011: мини-ПК Zotac и система с четырьмя выходами HDMI: На выставку CeBIT компания Zotac привезла мини-ПК

    04:103

    В Samsung Electronics создан прототип цветного дисплея на квантовых точках : Специалисты отводят на коммерциализацию разработки не менее трех лет

    03:4518

    Поставки планшетов превысят 58 млн. штук в 2014 году : Специалисты компании In-Stat ожидают рост поставок планшетов

    03:111

    CeBIT 2011: 3D-карты Zotac: Компания Zotac показала на CeBIT 3D-карты на GPU NVIDIA

    02:49

    Point of View и TGT оснащают 3D-карту GTX 580 Beast 2 водоблоком: Графический процессор GTX 580 Beast 2 работает на частоте 873 МГц

    02:08

    CeBIT 2011: мини-системы ASRock Vision 3D и CoreHT : Компания ASRock привезла на CeBIT 2011 мини-системы на платформе Intel

    01:353

    Kingston Technology выпускает «самую быструю память для ноутбуков на платформе Huron River»: Модули SO-DIMM Kingston HyperX поддерживают процессоры Intel Core второго поколения

    01:112

    CeBIT 2011: системные платы ASRock для платформы AMD: В экспозицию ASRock на выставке CeBIT 2011 вошли системные платы для процессоров AMD

    01:001

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