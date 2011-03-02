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    2 марта 2011

    Планшет MSI WindPad 100A на процессоре NVIDIA Tegra 2 будет поставляться с Android 3.0: Основой модели MSI WindPad 100A стала однокристальная система Tegra 2

    23:5812

    Vuzix и NS Solutions разработали очки дополненной реальности: Для использования очков их необходимо подключить серверу

    22:551

    NanoPhotonica совершенствует технологию производства QLED-дисплеев: Новые дисплеи будут на 30% экономичнее, на 75% дешевле и долговечнее OLED-аналогов

    22:365

    Представлен микропроцессор Intel Atom N570: Двухъядерный процессор Intel Atom N570 рассчитан на частоту 1,66 ГГц

    22:19

    Roccat представила игровую клавиатуру Isku с подсветкой клавиш: Жизнь геймерам облегчат 36 макроклавиш, технологии EasyShift[+] и Roccat Talk

    21:48

    В 2011 году будет выпущено более 50 миллионов домашних Интернет-шлюзов, уверены в In-Stat: Аналитики In-Stat оценили рынок домашних шлюзов в 2011 году

    21:14

    В совет директоров AMD вошел 65-летний ветеран из IBM: Господину Генри Чоу более 40 лет проработал в IBM

    20:425

    ASUS оснастила нетбук Eee PC 1015PN процессором Atom N570: Eee PC 1015PN, как и предшественник, оснащен видеокартой NVIDIA и модулем беспроводной связи Bluetooth 3.0

    20:41

    Комплектующие планшета XOOM стоят менее $360, подсчитали в IHS iSuppli : Для подсчетов планшет был разобран, после чего взяты текущие цены всех компонентов

    20:232

    CeBIT 2011: мини-ПК и системные платы Sapphire: Основой мини-ПК Sapphire EDGE-HD послужила платформа NVIDIA Ion 2

    17:15

    Встраиваемые дисплеи VIA VID-2000 имеют размер от 7 до 19 дюймов: Решения доступны в обычном и усиленном исполнении

    17:053

    Скриншот Amazon.de свидетельствует о том, что iPad 2 получит порт Thunderbolt : Появление Thunderbolt способно стать первым примером его повседневного использования

    16:254

    VIA представила двухъядерный процессор Eden X2 для встраиваемых систем: Новинка отличается низким энергопотреблением и обходится пассивным охлаждением

    16:224

    AMD выпускает процессоры на ядре Bobcat для встраиваемых систем: Новые процессоры выпускаются в модификациях с потребляемой мощностью 5 Вт и 18 Вт

    15:151

    LG M2550D: гибрид монитора и телевизора: Монитор поддерживает прием стандартов цифрового ТВ DVB-T и DVB-C

    15:02

    Смартфон LG Optimus 2X появится в этом месяце на основных европейских рынках:

    14:574

    Ноутбук Packard Bell EasyNote NS получит процессор Intel Core второго поколения: Модель с 14-дюймовым экраном может похвастать портом USB 3.0 и модулем Bluetooth 3.0

    13:401

    Seagate начала поставки жесткого диска Barracuda XT ёмкостью 3 ТБ: Накопители имеют 64 КБ кэш-памяти и оснащёны интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    13:2616

    Apple отвечает Microsoft: если App Store не может быть торговой маркой, то Windows — тоже: Apple намерена отстаивать свои права на торговую марку

    13:0719

    PMC-Sierra показала в действии RAID-контроллеры Adaptec by PMC 6-й серии: Демонстрация работы контроллеров в среде 6 Гбит/с проходит на выставке CeBIT 2011

    12:492

    CeBIT 2011: репортаж со стенда Cooler Master: Особое внимание компания уделяет бесшумности своих продуктов

    12:21

    CeBIT 2011: Sapphire показывает в действии 3D-карту Radeon HD 6990: Официальная премьера Radeon HD 6990 ожидается 8 марта

    12:105

    Apple получила патент на изобретение технологии нанесения стойкого к повреждениям покрытия на нержавеющую сталь: Apple видит в нержавеющей стали, устойчивой к повреждениям, идеальный материал для создания компонентов продуктов потребительской электроники.

    11:4014

    CeBIT 2011: планшеты ECS с ОС Windows 7, MeeGo и Android 3.0: Компания ECS привезла на выставку CeBIT 2011 планшеты ElitePad S10-M и ElitePad V07-I

    11:252

    63% веб-видео доступно в HTML5: Рост количества роликов, совместимых с HTML5, по-прежнему значителен

    11:113

    Представлены трехканальные наборы модулей памяти Kingston HyperX T1 Black : Наборы Kingston HyperX T1 Black рассчитаны на использование совместно с процессором Intel Core i7-990X

    10:202

    В этом году планшеты могут отобрать до 10% продаж ноутбуков: Росту продаж планшетов поспособствует выпуск операционной системы Android 3 и новой модели iPad

    10:051

    От Apple сегодня ждут iPad 2 и обновленный MobileMe: MobileMe обзаведется облачным хранилищем, пригодным для хранения музыки, видео и кинофильмов, приобретенных в iTunes Store

    03:113

    CeBIT 2011: миниатюрные barebone-системы и монобочные ПК ECS: Моноблочный ПК G10 поддерживает видео высокой четкости

    01:001

    Стив Джобс может присутствовать на сегодняшнем мероприятии Apple: Если глава компании посетит мероприятие, он наверняка примет участие в представлении новых продуктов.

    00:365

    CeBIT 2011: системные платы ECS на чипсетах Intel 6-й серии: ECS привезла на выставку CeBIT 2011 системные платы на чипсетах Intel 6-й серии

    00:15

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