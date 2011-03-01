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    1 марта 2011

    Citrix GoToMyPC для iPad обеспечивает удаленный доступ к Mac и PC с iPad: На удаленном компьютере должно быть установлено ПО GoToMyPC для Mac или Windows.

    23:541

    Greenliant начинает поставки встраиваемых твердотельных накопителей NANDrive с интерфейсом SATA: Однокорпусные накопители рассчитаны на работу при температуре от -40°С до +85°С

    22:02

    В накопителях G.Skill Phoenix II используются контроллеры SandForce SF-2200, скорость чтения превышает 550 МБ/с: В накопителях G.Skill Phoenix II применена 25-нанометровая память Micron

    21:205

    MSI WindTop AE2050: один из первых моноблочных ПК на платформе AMD Brazos: У Intel Atom появился достойный соперник в этом рыночном сегменте

    19:45

    ASUS привезла на CeBIT два неттопа на платформе AMD Brazos: ASUS Eee Box EB1020 оснащется APU AMD C-50, а Eee Box EB1021 — APU AMD E-350

    18:284

    Первый смартфон Nokia на базе MeeGo будет называться N950: смартфону Nokia под управлением MeeGo — быть

    17:157

    Ноутбук Maingear Titan 17 получил шестиядерный процессор Intel Core i7-990X: Стоимость новинки в базовой конфигурации составляет $2799

    16:389

    В Apple обещают придумать, как сделать iPhone недорогим без контракта: Apple не хочет выпускать продукт «лишь для богатых» и не намерена пренебрегать ни одним рынком.

    16:2114

    AdvanceTC представила гибрид Windows-планшета и смартфона: карманный микрокомпьютер под управлением Windows 7

    16:1525

    Corsair раскрасила модули оперативной памяти Vengeance в синий цвет: Модули DDR3-1600 функционируют с задержками 9-9-9-24

    15:5611

    Внешние винчестеры PQI H567V оснащены интерфейсом USB 3.0: Накопители доступны в вариантах объёма 320, 500, 640 или 750 ГБ

    15:154

    Процессорный кулер Deepcool Fiend Shark XT полностью выполнен из меди: Масса изделия достигает 1,8 кг

    14:3116

    Apple не откажется от использования в iPhone 5 собственного док-коннектора в пользу USB: Опубликованы изображения внутреннего шлейфа с dock-коннектором iPhone 5

    14:23

    Intel закрывает сделку по приобретению McAfee: Первые плоды партнерства ожидаются на рынке в течение этого года

    14:128

    FotoMagico 3.7.5 — редактор слайдшоу для Mac: FotoMagico позволяет с удобством создавать высококачественные слайдшоу на компьютерах Mac.

    14:12

    Утилиты: Process Hacker v.2.12: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    13:50

    ForkLift 2.0.7 — файловый менеджер и FTP-клиент для Mac: Клиент может подключаться к удаленным серверам по протоколам FTP, SFTP, Amazon S3, WebDAV, SMB, NIS, AFP.

    13:35

    Специалисты IMEC создали гибкий микропроцессор из органических полупроводников: Ученые движутся к созданию дешевых гибких датчиков и дисплеев, интегрированных в упаковку и одежду

    13:296

    Corsair объявляет о начале поставок процессорных СВО Hydro H60: В системе реализован целый ряд новых технических решений

    13:201

    Почтовые клиенты и фильтры: Gmail Growl v.2.4.0.0: Бесплатное приложение для мониторинга почтовых аккаунтов Gmail

    13:15

    Total Finder 1.1.8 для Mac расширяет возможности Finder: Total Finder добавляет в Finder возможность использования вкладок

    13:11

    Asetek покажет системы водяного охлаждения WaterChill на CeBIT 2011: В их число входят разработки для процессоров и видеокарт

    12:48

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.7: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    12:40

    Хранилища PROMISE Technology Pegasus оснащены интерфейсом Thunderbolt: В серию вошло два устройства: с четырьмя и шестью отсеками для накопителей

    12:347

    Утилиты: StatWin v.8.3.2: Набор программ для мониторинга активности работы на ОС Windows

    12:051

    Exceleram предлагает «индивидуальный пошив» модулей памяти: Покупатель может выбрать память, радиаторы и упаковку

    12:025

    3D-карта Inno3D GeForce GTX 580 Hawk получила 3 ГБ памяти и «трехвинтовую» систему охлаждения: Повышенная эффективность системы охлаждения позволила снизить температуру GPU на 22°С

    11:44

    Microsoft: Применение моделей здравоохранения для обороны в Сети: Новая стратегия вице-президента Microsoft с конференции RSA 2011

    11:301

    Intel SSD 510: новое поколение скоростных твердотельных накопителей компании: Intel серьезно улучшила скоростные показатели новинок

    11:0011

    Продукты «Лаборатории Касперского» поддержат архитектуру защиты виртуальных систем: В антивирусные продукты добавлена поддержка защиты хостов и конечных устройств VMware vShield Endpoint

    10:55

    Contactizer Pro 3.8.12 — обновление менеджера персональной информации для Mac: Программа объединяет в себе мощный менеджер персональной информации и инновационный интерфейс

    10:46

    Dr.Web для Symbian OS теперь защищает в режиме реального времени: В антивирус для ОС Symbian добавлен резидентный модуль

    10:201

    64-битный антируткит доступен в обновленном сканере в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Добавлена возможность борьбы со сложными инфекциями на платформах Windows x64

    09:45

    UserGate 5.4 Release Candidate поддерживает кириллические домены: Готовится к релизу новая версия решения для организации общего доступа в Интернет из локальной сети

    09:10

    Новое фото говорит о том, что iPad 2 может быть выпущен в белом цветовом исполнении: Сообщения из различных источников, касающиеся будущего iPad, в последнее время сходятся в том, что новинка станет тоньше и легче, получит увеличенную производительность и видеокамеру, однако сохранит нынешнее разрешение дисплея.

    09:043

    Новая версия CUDA 4.0 упрощает параллельное программирование: Вышла новая версия набора инструментов для разработки приложения с использованием GPU

    08:351

    GIGABYTE подготовила разогнанную до 950 МГц версию GeForce GTX 560 Ti: GIGABYTE GV-N560SO-1GI-950 займет промежуточное положение между моделями GV-N560SO-1GI и GV-N560OC-1GI

    08:31

    Android в сторону: Panasonic представила защищенный планшет под управлением Windows CE 6.0: Panasonic BizTab — один из редких новых планшетов, работающих под управлением ОС Windows CE 6.0

    08:135

    MSI оснащает AMD Radeon HD 6950 системой охлаждения Twin Frozr III (обновлено): Новинка демонстрирует большую степень разгона, чем MSI R6950 Twin Frozr II

    08:075

    SearchInform представила обновленный AlertCenter: Новая версия средства обнаружения нарушений корпоративной политики IT-безопасности

    08:00

    Продажи ультратонких ноутбуков Samsung 9-й серии стартуют в этом месяце: Толщина ультратонких ноутбуков Samsung 9-й серии примерно равна 16 мм

    02:3014

    Организация JEDEC опубликовала стандарт Universal Flash Storage: Опубликован стандарт Universal Flash Storage (UFS)

    01:521

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