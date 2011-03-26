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    26 марта 2011

    Еще одна компания получила от Apple «рекомендацию» не использовать словосочетание App Store : Amazon является не единственной целью юристов Apple

    23:3610

    N580GTX Lightning и R6970 Lightning — две новинки в серии разогнанных 3D-карт MSI: Новинки спроектированы в расчете на «экстремальный разгон»

    22:50

    В планах AMD числится процессор Phenom II X2 570 Black Edition с частотой 3,5 ГГц: Разблокированный множитель способен упростить процесс разгона

    21:301

    iPhone 5 с поддержкой NFC и увеличенным экраном уже на стадии тестового производства: По сведениям China Times, iPhone 5 будет основан на процессоре Apple A5

    20:2412

    Apple обновила прошивку iPhone и iPad: Апдейт устраняет проблемы при подключением к некоторым сотовым сетям и искажения изображения при подключении к некоторым телевизорам

    19:57

    За февраль OEM сократили поставки мониторов на 30%: Землетрясение в Японии не отразится на ситуации с мониторами

    19:36

    Предварительное решение ITC: Apple не нарушала патенты, принадлежащие Nokia: Обвинение затрагивало ключевые функции продуктов Apple

    19:16

    Ricoh «прошивкой» добавляет новые функции в камеры GXR и GR DIGITAL III : Новая версия ПО появится на сайте компании 28 марта

    18:54

    3D-карта XFX Radeon HD-567X-ZHH обходится пассивным охлаждением: 3D-карта XFX HD-567X-ZHH совсем не шумит и занимает один слот расширения

    18:291

    Дело Kodak против Apple и RIM направлено на пересмотр: Итог спора между Kodak, Apple и RIM станет известен до 23 мая

    18:132

    Club 3D GeForce GTX 550Ti CoolStream Super OC Edition — вторая попытка разогнать один и тот же GPU: GPU новой 3D-карты работает на частоте 940 МГц

    18:061

    Прозрачный солнечный элемент поверх экрана увеличит автономность мобильных устройств: В серийных изделиях солнечный экран появится уже в будущем году

    14:4520

    Программа iZotope RX обновлена до версии 2.01: Модернизация выполнена по просьбе iXBT

    14:26

    Основой миниатюрного встраиваемого компьютера Axiomtek SBC84826 стал процессор Intel Atom Z510PT: Компьютер рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40°С до 85°С

    13:104

    Японские исследователи сделали электронную книгу больше похожей на бумажную: Устройство под названием Paranga передает ощущение от перелистывания страниц

    10:1713

    На смартфон Xperia X10 можно будет установить Android 2.3: Смартфон Xperia X10 станет похож на модели Xperia 2011 года

    00:122

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