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    8 апреля 2011

    Российская компания 3Q выпустит первый в мире планшет на MeeGo: 3Q профинансировала адаптацию интерфейса MeeGo для планшетов

    23:3911

    Разработчики Google Chrome OS помнят о планшетах: Какая из разработок Google будет больше востребована производителями планшетов?

    22:122

    Foxconn планирует создание 10 дочерних предприятий: Тайваньский производитель ищет способ удержать квалифицированную рабочую силу

    21:49

    Samsung Galaxy S II получит процессор, работающий на частоте 1,2 ГГц, но выйдет не раньше мая: По некоторым данным, Samsung готовит к выпуску два варианта смартфона

    21:113

    Asetek автоматизирует управление вентилятором систем водяного охлаждения: Температура жидкости учитывается в процессорном охладителе Antec KUHLER H2O 620

    20:541

    В текущем году будет продано 20-25 млн. смартфонов начального уровня с ОС Android : Android вытеснит Symbian с первого места в иерархии мобильных программных платформ

    20:384

    Thanko USB Notebook Cooler Desk — больше, чем охлаждающая подставка для ноутбука : Устройство представляет собой складной столик

    19:582

    Mosaid подает в суд на NVIDIA, Freescale и Interphase : В числе продуктов, в которых нарушены патенты, названы графические процессоры и однокристальные системы

    17:144

    Мини-ПК Stealth LPC-670 с процессором Core i5 легко помещается на ладони: Модель заключена в усиленный корпус, способный выдержать удары и вибрации

    16:358

    Технология LucidLogix Virtu объединила GPU AMD Radeon HD 6000 и графические возможности процессоров Intel Core: Подтверждена работа технологии LucidLogix Virtu на GPU AMD Radeon HD 6000

    15:257

    МТС расширяет линейку брендированных планшетных компьютеров : МТС 1055 - 7" планшет под управлением Android 2.2

    14:5711

    Canon потеряет из-за землетрясения в Японии 27% дохода: Компании пришлось остановить работу фабрик из-за перебоев с электричеством

    14:352

    Беспроводная мышь GIGABYTE ECO600 оснащена лазерным датчиком разрешением 1600 dpi: Заряда двух «пальчиковых» батарей типа АА хватает на год работы манипулятора

    14:121

    Моноблочные ПК Sony VAIO L появятся в европейских магазинах на следующей неделе: Цены стартуют с отметки 1299 евро

    13:55

    Super Micro Computer использует процессоры Intel Xeon E3-1200 в серверных системных платах и серверах: Максимальный прирост производительности оценивается в 25%

    13:39

    Универсальное устройство для работы с картами памяти Delkin Devices DDREADER-42 оснащено интерфейсом USB 3.0: Цена новинки равна $40

    13:22

    MediaRange представила второе поколение твердотельных накопителей ProSeries: Накопители развивают скорость чтения до 280 МБ/с и скорость записи до 270 МБ/с

    13:152

    TSMC движется к выпуску готовых микросхем?: Ранее работы по упаковке и тестированию доставались субподрядчикам

    13:092

    NEC использует SSD STEC Zeus IOPS в массивах серии D с сетевым подключением: Выбор пал на накопители STEC ZeusIOPS объемом 73 и 400 ГБ с интерфейсом SAS

    12:43

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.2.2.8: Бесплатная утилита для извлечения звуковых дорожек из различных файлов

    12:40

    Диагностика: Free PC Audit v.1.10.1: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    12:05

    Графическая карта Eurocom AMD HD 6970M MXM 3.0b имеет 2 ГБ памяти: HD 6970M на данный момент является самым высокопроизводительным графическим решением в своем сегменте

    11:554

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.4.2.3: Идентификационная программа для электронной почты

    11:30

    Мультимедиа: Mp3 Ripper v.6.3.1: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    10:55

    Настройщики: XP Smoker v.6.0: Утилиты для настройки операционных систем Windows XP

    10:20

    Настройщики: DSL Speed v.7.0: Утилита для автоматической оптимизации DSL-соединений

    09:45

    12 апреля HTC представит смартфон Sensation, известный ранее как Pyramid: Пока известны лишь предварительные характеристики смартфона

    09:394

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.9.6: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    09:10

    Acer оснащает монитор S273HL панелью типа VA: Монитор обладает разрешением 1920 х 1080 пикселей

    09:065

    Купленный в Китае внешний HDD Samsung оказался «флэшкой» между двумя гайками: Несмотря на кустарность, подделка отменно симулирует работу HDD

    08:4536

    Обновление Dr.Web для Android: Обновленный антивирус для защиты мобильный устройств на базе Android

    08:35

    Фото дня: изображения ЦП AMD Llano, Zambezi и процессорного разъема FM1: На одном из фото, согласно источнику, изображен четырехъядерный процессор Llano, работающий на частоте 2,4 ГГц

    08:3013

    Panda Security выпустила антивирус для корпоративных пользователей Mac: Panda Antivirus for Mac Corporate Edition для защиты рабочих станций и файловых серверов, работающих под Mac, iPad, iPod и iPhone

    08:00

    В этом квартале ASUS рассчитывает ежемесячно отгружать по 2,5-3 млн. системных плат: Производитель надеется скомпенсировать потери, понесенные в первом квартале

    08:00

    Zowie Gear готовит высокоскоростную версию коврика для мыши G-TF: Коврик G-TF speed получил водостойкую поверхность

    06:004

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