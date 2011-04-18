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    18 апреля 2011

    ASUS разрабатывает планшет на платформе Oak Trail и это будет не новая версия Eee Pad Slider: Планшет ASUS Eee Pad Slider упомянули среди изделий на процессоре Intel Atom Z670 по ошибке

    20:553

    Viewsonic добавляет в планшет gTablet поддержку Flash и USB: Обновление загружается и устанавливается автоматически

    20:411

    Доли Sony и Nikon на рынке цифровых камер за год увеличились, Canon — осталась без изменений: На рынке зеркальных камер лидером остается Canon, второе место — у Nikon

    20:2512

    Системная плата BIOSTAR H61MH рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1155: Основой изделия стал набор системной логики Intel H61

    19:054

    В компании Solar Junction создан солнечный элемент с рекордным КПД: КПД солнечного элемента равен 43,5%

    18:4618

    Фото дня: системная плата ASUS P8Z68-V PRO: Модель на основе чипсета Z68 поддерживает технологию LucidLogix Virtu

    18:258

    После ухода Nokia MeeGo заинтересовались другие компании: LG Electronics присоединилась к разработчикам версии MeeGo для смартфонов

    17:526

    GIGABYTE отказывается от производства системных плат на чипсете P67 в пользу чипсета Z68: Скорее всего, решение о прекращении выпуска продукции на базе чипсета P67 и полном переходе на чипсет Z68 было принято заранее

    17:3510

    Intel готовит несколько новых процессоров семейств Pentium, Celeron и Core i3: Новинки будут основаны на архитектуре Sandy Bridge

    17:293

    NVIDIA Tegra 3 получит 128-битное SIMD-расширение Neon: NVIDIA Tegra первого и второго поколений SIMD-расширяения не имели, а вот Tegra 3 его иметь будет

    17:2411

    Altera ставит рекорд по количеству транзисторов в одной микросхеме — 3,9 млрд. штук: Программируемая вентильная матрица Stratix V выпускается по нормам 28 нм

    17:101

    Samsung обещает выпустить смартфон на двухъядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц: Южнокорейский производитель хочет уравнять производительность смартфонов и ПК

    15:4126

    На Тайване открылась новая фабрика Silicon Power: Какова специализация новой фабрики, пока неизвестно

    15:08

    Комплект ASUS WAVI обеспечивает беспроводную передачу видео высокой четкости : Основой компонентов WAVI стал чипсет AMIMON

    14:535

    Pioneer Computers предлагает планшет DreamBook PhonePad M7 за $420: Поставки должны начаться до конца месяца

    14:353

    Корпус Elysium возглавил ассортимент Xigmatek: Корпус рассчитан на платы типоразмера Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX и HPTX

    14:1013

    Восстановление данных: Active@ UNDELETE v.7.4: Программа для для восстановления данных и информации, потерянных в результате программного или аппаратного сбоя, действия вирусов или же случайно удаленных пользователем

    13:50

    LG Display, второй по величине в мире поставщик жидкокристаллических панелей, продолжает нести убытки: Отрасль испытывает замедление спроса в сегментах телевизоров и мониторов

    13:153

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.92: Бесплатная утилита для полного удаления программ из Windows

    13:151

    Безопасность: WinLock v.5.23: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    12:40

    Рост цен на флэш-память типа NAND замедлился: Производители успели запастись кремниевыми пластинами

    12:27

    Выпуском ученического нетбука Intel Classmate PC занялась китайская компания Wanlida: К особенностям PC-A1007 можно отнести ударопрочный корпус

    12:051

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.90: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузера

    12:05

    RIM попробует перебить ставку Google в торгах за патенты Nortel: К торгам могут подключиться и другие представители отрасли

    11:302

    Веб-браузеры: Maxthon v.3.0.22.2000: Веб-браузер для ОС Windows

    11:30

    У POV / TGT готова разогнанная 3D-карта GeForce GTX 590 Beast Edition с водяным охлаждением: Цена карты равна 778 евро

    11:15

    ASUS включает в серию Designo ML мониторы на панелях типа IPS: Разрешение экранов моделей ML229H, ML239H и ML249H равно 1920 x 1080 пикселей

    11:008

    Резервное копирование: Dropbox v.1.0.23 Final: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилизе

    10:551

    Планшет Toshiba с ОС Android 3.0 получит название ANT и будет стоить $450?: Данных о дате начала поставок нет

    10:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2011.04.17: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    10:20

    Процессор планшета Archos 7c работает на частоте 1,2 ГГц под управлением Android: Продажи новинки стартуют в июне

    10:159

    Ноутбуки ASUS K53 построены на платформе AMD Brazos: Несмотря на встроенные в процессоры GPU, ноутбуки можно укомплектовать дискретными 3D-ускорителями AMD Mobility Radeon HD 6470M

    10:046

    Компании AUO и Sharp подписали соглашение о взаимном лицензировании: Стороны обязались отозвать все иски, выдвинутые друг против друга

    10:00

    Облачный сервис Windows Azure AppFabric получил очередное обновление: В Windows Azure AppFabric представлена новая версия сервиса обеспечения федеративного доступа Access Control Service

    09:45

    Конференция MIX11: второй день: Во второй день было рассказано о Windows Phone, Kinect SDK для Windows и бета-версии Silverlight 5

    09:10

    Телеобъектив Rollei 8x превращает iPhone 4 в орудие папарацци: Масса изделия равна 45 г, цена — почти 35 евро

    09:009

    FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+: Решения компании Fortinet сертифицированы по Общим критериям (ОО) с оценочным уровнем доверия (ОУД) 4+

    08:35

    В США продажи книг в электронном формате за год утроились, бумажные книги сдают позиции: По данным Amazon, электронных изданий продается вдвое больше, чем бумажных

    08:307

    Новая модификация троянца Android.Spy превращает смартфон в «зомби»: «Доктор Веб» сообщает об обнаружении новой модификации вредоносной программы семейства Android.Spy

    08:00

    3D-карта PowerColor HD 6850 SCS3 с пассивным охлаждением почти готова к выпуску: Тактовые частоты компонентов равны тактовым частотам референсного образца

    08:0010

    Nauticam начинает продажи подводного бокса для камеры Panasonic Lumix DMC-LX5: Бокс подходит и для камеры Leica D-Lux 5

    07:00

    Samsung хочет продать производство жестких дисков за 1,5 млрд. долларов: Потенциальным покупателе названа компания Seagate Technology

    03:0028

    Ноутбук HP EliteBook 8560w получил слот CFast: Пока на рынке нет других ноутбуков с поддержкой CFast

    00:273

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