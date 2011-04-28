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    28 апреля 2011

    I-O Data увеличивает объем внешнего накопителя HDCA-UT с USB 3.0 до 3 ТБ: Продажи новинки стартуют в середине мая по цене, примерно равной $325

    21:442

    Аппаратной основой бизнес-ноутбука HP 630 выступают три платформы Intel разных поколений: Базисом HP 630 могут послужить платформы Intel GM45 Express, Intel HM55 Express и Intel HM65 Express

    21:15

    IDC: поставки ПК в Европу снизились из-за того, что пользователи уделяют больше внимания смартфонам и планшетам: Падение поставок персональных компьютеров в регионе EMEA в первом квартале зафиксировано на уровне 9,6%

    21:123

    Lexar Media представила серию SSD Crucial C400: Флагманские представители серии характеризуются скоростями чтения и записи 415 и 260 МБ/с соответственно

    21:06

    Манипулятор ZOWIE GEAR MiCO адресуется любителям стратегий реального времени: Устройство оценено в $35

    18:255

    Квартальный отчет разработчика показывает увеличение интереса к архитектуре ARM: За год доход ARM вырос почти на треть

    18:174

    AMD лицензирует у SMSC технологию Inter-Chip Connectivity: ICC позволяет использовать протокол USB 2.0 для связи между микросхемами

    17:44

    AMD официально подтвердила начало розничных продаж 3D-карт Radeon HD 6670, HD 6570 и HD 6450 : Рекомендуемая производителем планка цены — «менее $100»

    17:312

    В мае Acer выпустит ноутбук с ультратонким экраном LG Shuriken: Поможет ли Acer ставка на тонкий экран вернуть утраченные позиции на рынке ноутбуков?

    15:029

    Утилиты: Clipdiary v.3.3: Небольшая утилита, предназначенная для облегчения работы с буфером обмена Windows

    12:401

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.7.2: Надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel, предназначенная для облегчения работы с программой и автоматизации

    12:05

    Японцы создали самую тонкую в мире стеклянную подложку для сенсорных экранов: Стекло толщиной 0,28 мм предназначено для экранов смартфонов и планшетов

    11:566

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.2.1679: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    11:30

    IOGEAR Universal Wi-Fi N Adapter — «переходник» из Ethernet в Wi-Fi: Универсальный адаптер предназначен для бытовой электроники

    11:1411

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.9: Программа для полного удаления приложений с компьютера

    10:55

    Чистильщики: CCleaner v.3.06: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    10:20

    Nokia передаст разработку Symbian компании Accenture: Стороны имеют богатый опыт совместной работы

    10:1812

    Microsoft приглашает попробовать силы в мобильной разработке: Microsoft объявляет конкурс мобильных приложений под Windows Phone 7

    09:45

    Выпуск Windows-версий продуктов Dr.Web 6.0 для Kerio: Состоялся выпуск программных продуктов Dr.Web версии 6.0 для почтовых серверов и интернет-шлюзов Kerio

    09:10

    OCZ модифицирует SSD Vertex 3, увеличивая его производительность до 75000 IOPS: Предусмотрен выпуск модификаций объемом 120, 240 и 480 ГБ

    09:009

    ESET усиливает поддержку корпоративных клиентов: ESET сообщает об организации отдела поддержки крупных корпоративных проектов в рамках российского офиса компании

    08:35

    «1С-Битрикс» выпускает типовое решение для создания сайтов медицинских учреждений: Компания «1С-Битрикс» объявляет о выпуске нового отраслевого решения «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»

    08:00

    Глава TSMC отвел закону Мура еще 6-8 лет: В скором времени дальнейшее развитие путем уменьшения норм техпроцесса будет невозможно

    08:0044

    Apple видит причины «шпионского скандала» в неосведомленности пользователей и своих ошибках : Компания обещает исправить недоработки в течение нескольких следующих недель

    03:1227

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