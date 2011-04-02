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    2 апреля 2011

    HCL анонсировала три Android-планшета: HCL Me AE7-A1 и AM7-A1 оснащаются процессорами, работающими на частоте 800 МГц, частота двухъядерного процессора AP10-A1 — 1 ГГц

    22:3612

    Sigma APO SGMRF3 — гибрид мыши и трекбола: Устройство работает на радиоканале частотой 2,4 ГГц

    22:2512

    Новые корпуса для HDD Enermax Jazzmate поддерживают HDD типоразмера 3,5 дюйма: Ранее в серию Jazzmate входили только корпуса, рассчитанные на установку накопителей типоразмера 2,5 дюйма

    22:16

    Oricum UD3 — USB-флэшка со скоростью записи 150 МБ/с: Скорость передачи аднных Oricum UD3 при чтении — до 163 МБ/с

    22:106

    MSI тоже подготовила видеокарту на базе AMD Radeon HD 6790: Плата оснащена пятью видеовыходами: двумя DVI, двумя Mini DisplayPort и одним HDMI

    21:572

    Ikelite выпускает подводный бокс для Canon EOS 600D: Модель Ikelite #6871.60 стоит $1400

    13:508

    Микроконтроллеры Microchip PIC16LF190X характеризуются сверхмалым энергопотреблением : В моделях семейства PIC16LF190X используется технология eXtreme Low Power

    13:226

    OmniVision приобретает у Kodak 850 патентов за 65 млн. долларов: В число приобретаемых входят патенты на ключевые технологии в области датчиков изображения типа CMOS

    13:04

    Специалисты Gartner считают планшеты двигателем отрасли: Планшеты помогут увеличить расходы на информационные технологии на 5,6%

    11:437

    Компьютер Kontron KTLX800/pITX размерами 100 x 72 мм работает под управлением Windows XP: Основой миниатюрной системы типоразмера pico-ITX стал процессор AMD Geode

    08:0010

    Fujifilm выиграла патентную тяжбу, длившуюся девять лет: Окончательная точка в споре с компанией St. Clair была поставлена 29 марта

    00:483

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