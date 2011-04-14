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    14 апреля 2011

    KRK Systems объединяет в трехполосных мониторах среднего поля ROKIT RP10-3 профессиональный звук и доступную цену: Среднечастотный и высокочастотный излучатели закреплены на поворотной панели

    22:448

    Active Media Products выпускает SSD с интерфейсом PATA для встраиваемых применений: Новинки входят в семейство Disk on Module

    22:35

    Четырехпроцессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 поддерживает процессоры Intel Xeon E-7: Сервер ETegro Hyperion RS530 G3 в корпусе 4U рассчитан на стоечный монтаж

    20:304

    Представлен смартфон HTC Sensation : В России HTC Sensation поступит в продажу в июне этого года

    20:1017

    Память 3D-карты Lantic GT520 1GB DDR3 Blade работает на частоте 1300 МГц: Внешне от референсного образца карта отличается системой охлаждения

    19:50

    Мировой рынок ПК в первом квартале уменьшился, лидером осталась HP: Компания Acer уступила второе место компании Dell

    19:26

    Телевизор Apple может быть выпущен уже до конца года: Компания намерена развить идею телевизионной приставки Apple TV до выпуска полноценного телевизора

    19:0819

    Названа точная дата начала поставок планшета HTC Flyer в Европе: Ориентировочная цена устройства равна 669 евро

    18:453

    Intel и Micron Technology объявили о переходе на нормы 20 нм в производстве флэш-памяти: Переход не ухудшил показатели скорости работы флэш-памяти и срока эксплуатации

    18:242

    Линию игровых ноутбуков Dell пополнила модель Alienware M18x... почти пополнила: Поставки новинки должны начаться в мае

    17:39

    Дизайнер нашел применение картам памяти microSD небольшого объема: Заинтересует ли производителей концепция устройства Collector?

    17:068

    Intel на бис объявляет о начале поставок платформы Oak Trail: В состав платформы входит процессор Intel Atom Z670 и чипсет Intel SM35 Express.

    15:4610

    Intel подтверждает разработку процессора Cloverview, предназначенного для планшетов: Процессор Cloverview будет рассчитан на изготовление по 32-нанометровой технологии

    15:361

    Intel предложит разработчикам наборы для освоения Thunderbolt: Развернется ли борьба между USB 3.0 и Thunderbolt?

    14:57

    MSI комплектует 3D-карту N520GT-MD1GD3/LP утилитой для записи видео в процессе игры: Для повышения надежности MSI использует в конструкции карты твердотельные конденсаторы

    14:271

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.70: Утилита для управления автозапуском приложений на Windows

    14:25

    Раскрыты некоторые подробности процессоров Intel Ivy Bridge: Процессоры Ivy Bridge будут совместимы с чипсетами Cougar Point

    14:0115

    Безопасность: Deskman v.10.03: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    13:50

    Механическая клавиатура QPAD MK-80 ориентирована на любителей игр: Клавиатура имеет светодиодную подсветку синего цвета и четыре уровня яркости

    13:46

    Карточкам Eye-Fi Mobile X2 не нужны точки доступа: Карта имеет объем 8 ГБ и позволяет передавать отснятые материалы по беспроводной сети

    13:32

    GIGABYTE предлагает два разогнанных варианта 3D-карт NVIDIA GeForce GT 520: Производитель полагает, что новинки подойдут для игровых ПК и HTPC

    13:203

    Безопасность: Windows 7 & Vista Firewall Control v.4.0: Утилита, позволяющая с легкостью контролировать сетевую активность приложений в Windows Vista/Seven

    13:15

    Устройство IOGEAR USB to HD Adapter позволяет подключить монитор или телевизор к порту USB 2.0: Продажи новинки уже начались по рекомендованной цене $99,95

    12:556

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.2.0.5: Сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate

    12:40

    На сайте Nikon «засветился» объектив AF-S Nikkor 50mm f/1.8G: В настоящее время страницу уже убрали с официального сайта

    12:2511

    Новая версия кулера Zalman VF3000F совместима с 3D-картами GTX 580 и GTX 570: Для обеспечения совместимости производителю понадобилось лишь немного подправить форму радиатора

    12:21

    Microsoft: Internet Explorer 10: Microsoft познакомила с Internet Explorer 10

    12:0512

    В Москве прошла конференция «Государство в 21 веке»: Конференция по вопросам электронного правительства и информационного общества объединила на своей площадке около 250 участников

    11:301

    Sapphire дает 3D-картам серии HD 5800 вторую жизнь: В текущем месяце в продаже появятся модели Sapphire HD 5850 Xtreme и Sapphire HD 5830 Xtreme

    11:1811

    AMD представляет на выставке NAB 2011 средства претворения в жизнь творческих идей : AMD и ведущие поставщики ПО демонстрируют AMD Fusion и профессиональные графические решения ATI FirePro V9800

    10:55

    Выпущено обновление Dr.Web CureNet!: Выпущена исправленная версия Dr.Web CureNet!

    10:20

    Графические процессоры и технология AMD Fusion ускоряют работу ПО Sony Vegas Pro: Гибридные процессоры AMD Fusion APU и графические решения AMD образуют высокопроизводительную среду для создания впечатляющих видеоматериалов

    09:451

    Автоматическое резервное копирование по сети с помощью Handy Backup: Новая версия Handy Backup, ориентированная на простую настройку автоматического бэкапа в сети Windows

    09:10

    Sony представила внешнюю вспышку HVL-F43AM и другие принадлежности для камер Alpha : Ведущее число вспышки HVL-F43AM равно 43

    09:001

    «Мобильный Криминалист» 3.2 восстановит маршрут пользователя телефона на карте Google Maps: Инструмент для криминалистической экспертизы мобильных устройств пополнился новыми возможностями

    08:351

    Решения HP обеспечивают гибкую и быструю трансформацию приложений: Технологии помогают предприятиям продвигать инновации

    08:00

    Fujitsu и DoCoMo планируют установить на один смартфон Windows 7 и Symbian одновременно: В конфигурацию системы на процессоре Intel Atom войдет SSD объемом 32 ГБ

    08:008

    Toshiba применяет технологию Wipe в новой серии самошифрующихся жёстких дисков: Версия 2011 года предлагает три настраиваемых уровня обеспечения конфиденциальности

    08:006

    До конца года G-Technology выпустит хранилища для аудио- и видеозаписей с интерфейсом Thunderbolt: Пропускная способность интерфейса Thunderbolt востребована пользователями, на которых ориентируется G-Technology

    00:551

    Созданный Fresco Logic двухпортовый контроллер USB 3.0 получил сертификат USB-IF: Микросхема FL1009 предназначена для ноутбуков и настольных ПК

    00:28

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