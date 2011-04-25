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    25 апреля 2011

    Следующее поколение нетбука Acer Aspire One Happy получит новые цвета корпуса и процессор Intel Atom N570: Acer Aspire One Happy превратится в Acer Aspire One D257 с процессором Intel Atom N570 внутри

    23:106

    Беспроводная зарядное устройство Panasonic Chargepad предназначено для зарядки отдельных АКБ: Новинка, в отличие от аналогов, служит для зарядки отдельных батарей, а не мобильных устройств

    23:062

    Lenovo готовит планшетный компьютер ThinkPad Tablet под управлением ОС Android 3.0: Аппартаной платформой новинки выступит однокристальная платформа NVIDIA Tegra 2

    17:1215

    Анонс NVIDIA GeForce GTX 560 состоится, предположительно, 17 мая: Частота GPU NVIDIA GeForce GTX 560 составит минимум 800 МГц

    16:15

    Летом Amazon планирует выпустить собственный планшет — iPad придется несладко? : Выпуском устройства с ОС Android займется Samsung

    12:5636

    Выпущен обучающий пакет Office 365 Developer Training Kit: Microsoft выпускает обучающий пакет Office 365 Developer Training Kit

    12:401

    Выпущена новая версия Microsoft F#: Выпущена новая версия набора инструментов и языка программирования F#

    12:05

    Microsoft и Nokia объявили о партнерстве: Microsoft и Nokia официально объявили о заключении партнерского соглашения

    11:304

    Партнеры Intel на рынке ПК хотели бы «оживить всю экосистему ПК»: Несмотря на успехи Intel в первом квартале, партнеры компании опасаются планшетов

    11:1610

    Начато открытое бета-тестирование системы проверки правописания ОРФО 2011 для Мак: Информатик начала открытое бета-тестирование ОРФО 2011 для Мак

    10:55

    «Лаборатория Касперского»: банки, интернет-магазины и ИТ-компании становятся главными целями DDoS-атак: На III ежегодном Security Innovation Forum 2011 «Лаборатория Касперского» обозначила главные цели DDoS-атак

    10:20

    Новая версия ABBYY FlexiCapture 10 обладает повышенной отказоустойчивостью и возможностью самообучения : ABBYY объявила о выходе FlexiCapture 10 – решения для потокового ввода данных и документов

    09:45

    Samsung планирует выпуск холодильников с Wi-Fi: «Бортовые» компьютеры холодильников оснащены восьмидюймовыми экранами

    09:1731

    Разработана новая версия сервиса IQBuzz (Айкубаз) : Выпущен очередной релиз системы мониторинга социальных медиа - IQBuzz

    09:10

    Motorola готовит два Android-смартфона на платформе NVIDIA Tegra 3: Смартфоны Bullet и Jet получат от 1 до 1,5 ГБ оперативной памяти

    08:5917

    Paragon выпустила Paragon Alignment Tool 3.0 для ускорения работы жестких и виртуальных дисков: Paragon Alignment Tool теперь еще быстрее выравнивает разделы современных жестких и дисков и дисков виртуальных машин

    08:35

    AMD выделит процессоры для планшетов в отдельную серию: Новый модельный ряд будет начинаться с буквы "Т"

    08:2816

    Запись телефонных разговоров – новый программный сервис для IP-телефонии Cisco от БКС-АйТи: На российский рынок решений для IP-телефонии Cisco выходит новый продукт – сервис «Запись» программного обеспечения PhoneUP от компании БКС-АйТи

    08:00

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